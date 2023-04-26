Вопросы без ответов по делу Масимова, - Данияр Ашимбаев

07:46 27.04.2023 Вопросы по делу Масимова

Итак, приговор по громкому и строго секретному делу состоялся. Экс-глава КНБ Масимов получил 18 лет, его бывшие замы Садыкулов, Ергожин и Осипов – соответственно, 16, 15 и 3 года лишения свободы.



Масимов и Садыкулов признаны виновными в государственной измене, насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий, Ергожин – в насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий, Осипов – в превышении власти и должностных полномочий.



В отношении всех, как видно, была применена статья 362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий", только у первых двух по ч. 4 ("Деяния… повлекшие тяжкие последствия либо совершенные с применением насилия или угрозы его применения; с применением оружия или специальных средств..."), а у 2 вторых – ч. 3 ("Деяние… совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность").



Кроме того, по этому делу в суд были направлены еще зам. начальника департамента КНБ Акипов и начальник управления КНБ Бекмурат, но какое решение принято по ним не сообщалось.



Практически одновременно по ст. 362 ч. 4 к 6 годам был приговорен начальник ДКНБ по Алматинской области Курманалиев, столько же получил начальник ДКНБ по Алматы Мажилов. Глава ДКНБ по Кызылординской области Рахимов был приговорен к 7 годам. Все они оставили свои посты в условиях кризиса. За аналогичное преступление судили начальника департамента полиции Алматинской области Кудебаева, но он каким-то образом сбежал ("через горы") в Бишкек, а оттуда – за границу. Идет следствие по экс-начальнику 5 департамента КНБ Искакову (насколько можно судить, по одному делу вместе с последним проходят Джумагельдиев – "Дикий Арман" и депутат Алматинского маслихата Кудайберген).



Кроме того, нужно упомянуть и покончившего с собой в январе 2022 г. начальника технической службы КНБ Ибраева, много лет работавшего с Масимовым в правительстве и АП.



Отдельно идет следствие в отношении бывшего зампреда КНБ – директора Пограничный службы Дильманова и ряда офицеров ПС. По сообщению КНБ, речь идет о "фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы".



Месяц назад бывший министр обороны Бектанов был приговорен к 12 годам лишения свободы за бездействие по службе. Отправляя его в отставку, президент Токаев заявил: "Во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне".



В сентябре прошлого года к 7 годам лишения свободы был приговорен экс-первый заместитель секретаря Совета безопасности Шайхутдинов (ст. 185. "Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов"); вместе с ним сроки получили Скаковский ("государственная измена") и Ждан ("шпионаж"). Связь с январскими событиями официально никак не указывалась.



Насколько известно, работавший с Масимовым и уволенный в январе прошлого года зам. секретаря СБ Абдымомунов по этим делам подозреваемым не является. Также, как и бывший министр обороны Ермекбаев, много лет работавший с Масимовым. Последний, как известно, потерял пост свой пост в августе 2021 г. после очередного ЧП в военном ведомстве (в январе 2023 г. он стал заместителем генсека ШОС). "В орбите следствия" находится бывший первый зампред КНБ Абиш, но более подробной информации о нем не поступало.



На днях на пенсию ушел зампред КНБ Билисбеков, который последние годы курировал борьбу с терроризмом и защиту конституционного строя; как известно, именно в этих сферах в январе прошлого года Казахстан получил мощный удар. Но, насколько известно, январские события генерал встретил в Мангистау, где работал в составе комиссии во главе с вице-премьером Тугжановым, и тем самым получил алиби.



Накануне январских событий была информация о том, что весной планировался уход Билисбекова и Осипова на пенсию, но в итоге первый проработал еще год, а второй был арестован и осужден. С другой стороны, судя по статье и самому маленькому на сегодняшний день сроку, генерал Осипов к организации попытки переворота оказался практически непричастным и был привлечен к ответственности явно не по самым важным эпизодам (есть информация, что накануне он вообще ушел в отпуск).



Из старых замов в КНБ остался только Колкобаев, бывший глава следственного департамента, который работает в должности почти 10 лет при 4 председателях.



Таким образом, можно констатировать следующее. В заговоре был задействован только узкий круг руководящих работников КНБ (Масимов, Садыкулов, Ергожин). Данных о причастности других руководителей КНБ или иных силовых структур установить не удалось. Многие офицеры, судя по всему, использовались "втемную".



Основная статья, по которой были осуждены Масимов и Садыкулов, – это 175 ч. 1: "Государственная измена, то есть умышленные деяния гражданина РК, выразившиеся в переходе на сторону врага во время вооруженного конфликта, а равно в шпионаже, выдаче государственных секретов иностранному государству, международной или иностранной организации либо их представителям, а равно в ином оказании им помощи в проведении деятельности, направленной против национальных интересов РК".



Вторая статья – 179 ч. 3 гласит: "Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции РК либо насильственное изменение конституционного строя РК".



Совокупное применение данных статей указывает на то, что Масимов и Садыкулов были основными организаторами попытки государственного переворота и проводился он в том числе в интересах неуказанной зарубежной стороны.



В принципе, зная деловые и политические интересы Масимова указанную сторону достаточно легко вычислить, но по политическим соображениям Астана предпочитает оставлять эту информацию без огласки: ее обнародование (как и обнародование информации о заказчиках попытки покушения на президента Токаева) потребует принятия определенных мер, что тут же вовлечет Казахстан в нынешнее глобальное противостояние, чего руководство страны хотело бы избежать.



Зачем переворот нужен был Масимову? Его последнее премьерство закончилось фиаско, но он неожиданно для всех осенью 2016 г. был перемещен в КНБ, который стал тогда одним из механизмов политической борьбы. Контора активно занялась играми, от которых Абыкаев и Жумаканов старались держать ее подальше. Последовал ряд громких и странных уголовных дел и арестов (экс-глава КНБ Дутбаев, замрук АП Майлыбаев, банкир Амирханов, профессор Сыроежкин). Одновременно выстраивалась и новая бизнес-империя под патронажем Масимовым и с центром в виде банка "Жусан".



Анализируя постфактум многочисленные события последних лет, так или иначе связанные с Масимовым, то можно предположить, что в преддверии смены власти он активно пытался выбить с поля фигуры, которые могли бы ограничивать его влияние на ситуацию в стране. И в самом деле – вне указанных арестованных лиц – за несколько лет политический олимп покинули ряд тяжеловесов и причем не по своей воле.



Но после транзита стало достаточно ясно, что отношения главы КНБ и новым президентом не сложились. Масимов, конечно, бывал в Ак Орде на совещаниях, но приемы у президента явно избегал. С другой стороны, особо не было информации и о том был ли Масимов на приеме у председателя СБ Назарбаева (кроме заседаний самого Совета безопасности). Складывалось впечатление, что председатель КНБ последние годы занимался написанием книг (точнее, их презентацией). Летом 2019 г. после выборов он был переназначен на свой пост и одновременно "проглотил" службу внешней разведки "Сырбар", которая вернулась в ведение КНБ.



В 2021 г. свои посты последовательно потеряли глава Агентства по противодействию коррупции Шпекбаев (апрель), начальник СГО Касымов (июль) и министр обороны Ермекбаев (август). Было достаточно очевидно, что Масимов рано или поздно пополнит эту компанию, тем более что Назарбаев передал Токаеву АНК и анонсировал передачу ему партии "Нур Отан", а там и до Совета безопасности было недалеко. Это ставило крест на планах некоторых представителей старой гвардии, которые надеялись, что Назарбаев переиграет сценарий транзита и выдвинет кого-то из них на пост третьего президента. В конце декабря стало известно, что планируется смена правительства: Мамина должен был заменить Смаилов, всецело ориентированный на Токаева. Мамин – в принципе сам давно тяжеловес – в команду своего одноклассника Масимова не входил, но очередность кадровых решений была достаточно очевидной. Последним решением старого правительства должно было стать внедрение нового принципа ценообразования на сжиженный газ, которое и стало формальным поводом для январских событий.



Сценарий был достаточно прост: "традиционный протест в Жанаозене", который переходит в "мирные массовые митинги" по всей стране, "народ пытается взять власть в свои руки", полиция и Нацгвардия оказывают вооруженное сопротивление, что дает повод для перерастания "мирных митингов" в "народное восстание", в котором принимают участие несколько хорошо организованных волн, скоординированных офицерами КНБ и тесно с ними связанными религиозными экстремистами и оргпреступностью. МВД, Нацгвардия и СГО втягиваются в столкновения, которым тут же получают "жанаозенский эффект". Аким Алматы ожидаемо сбежит и в городе начнется хаос. КНБ оставляет поле боя "народу", а Минобороны окажется в стороне (тут скорее было не соучастие в заговоре, а знание яркой нерешительности соответствующего генералитета). Захват Алматинского аэропорта пресечен возможность переброски в город подкреплений. Другие силы будут задействованы для охраны столицы, а остальные будут блокированы в Мангистау, куда их начали стягивать с первых дней событий. Президент под давлением бежит, Елбасы по состоянию здоровья не может вмешаться (на мой взгляд, считать его бенефиациаром переворота достаточно глупо). Россия не сможет оказать помощь, поскольку все ее основные боевые силы к тому времени сосредоточены на границе с Украиной. Вмешательство же Китая на фоне активной антикитайской кампании последних лет может только усугубить ситуацию. И в этих условиях власть перейдет к тяжеловесу Масимову, которого быстро признает политическая и деловая элита страны и международное сообщество. За 20 лет его пребывания на высших постах в руководстве стране Масимов воспринимался всеми как начальство.



Международную поддержку обеспечит Запад, чьи интересы много лет Масимов обслуживал. Тем более что переворот явно осуществлялся в интересах Вашингтона – в преддверии войны с Россией на Украине и дальнейшей эскалации американо-китайского конфликта. Смена власти в Казахстане в случае удачного переворота и религиозно-гражданский конфликт в случае провала одинаково устраивал "стратегических партнеров", поскольку сильно бил по интересам Москвы и Пекина и давал перспективу для провоцирования конфликтов уже на их территории.



Основными причинами провала плана стало, в общем-то, то, что его готовили, во-первых, казахстанские госчиновники, чьей сильной стороной никогда не было качественное планирование и эффективное управление; во-вторых, тот факт, что основные организаторы – в общем-то, непрофессионалы. Масимов – банкир, Ергожин – экономист, а Садыкулов много лет работал в президентской охране и руководил спецназом; но этого, понятно, недостаточно для сложного политического сценария с большим количеством переменных. Очевидно, были и иностранные консультанты, но те генералы КНБ, которые могли бы разработать и реализовать эффективный сценарий, в заговоре не участвовали. В-третьих, организаторы не учли фактора Токаева, изначально заложив в основу плана гипотетическую слабость и нерешительность президента. Токаев, как мы знаем, приятно всех удивил, не только не убежав, но и возглавив контртеррористическую операцию, а заодно арестовав Масимова и его окружение и призвав на помощь россиян (т.е. миротворцев ОДКБ). А вот некоторые генералы и акимы, как известно, скрылись в неизвестном направлении.



Победа над заговорщиками позволила перезагрузить политическую систему страны ("строительство Нового Казахстана"), перехватив при этом некоторые инициативы у побежденных и встроив их в общий курс. А вот тематика заговора вынужденно отошла на второй план: во-первых, в силу начала европейской войны, а во-вторых, в интересах политической консолидации – информационно-политическое давление со всех сторон с освобождением Алматы не прекратилось, и нужно было время, чтобы перестроить модель. Справедливости ради отметим, что Ак Орда справилась с этой задачей очень быстро, прочно завладев инициативой во внутриполитическом, внешнеполитическом и корпоративном секторах.



Январские события быстро обросли своей мифологией (точнее – мифологиями для разных общественных групп и даже регионов) и были практически встроены в обоснование нового курса, а также – против него.



Куда вели нити заговора – было достаточно очевидно практически всем, но дело в том, что полная картина не вписывалась ни в чьи планы. Поэтому для одних "трагический январь" был обоснован повышением цен на газ, для других – социально-политическим недовольством населения, для третьих – попыткой реванша старой гвардии. События обросли сложной цепочкой компромиссов и договоренностей, в том числе и внешнеполитических и корпоративных.



Основным итогом следует считать провал попытки государственного переворота и возможной гражданской войны. А политические оценки – традиционно – будут периодически меняться. На то они и политические.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Ашимбаев Данияр

26.04.2023 Источник - turanpress.kz

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