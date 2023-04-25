Сохранить себя. Почему бывшие республики СССР не хотят быть колониями Москвы, - Дарья Подольская

08:04 27.04.2023

27 апреля 2023, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



После начала боевых действий в Украине в экспертных кругах Кыргызстана, как и у соседей по региону, все чаще стали говорить об имперских амбициях России.



Аналитики полагают, что страна не смогла избавиться от них после распада СССР и поэтому Кремль не исключает возможности реализовать проект о возрождении Союза если не в первоначальном его виде, то наверняка с расширением территорий. В качестве примера они приводят те или иные активные действия "мягкой силы" и попытки вмешательства во внутреннюю политику бывших союзных республик.



Опираясь на происходящее в Украине, политологи считают, что в Москве относятся к постсоветским государствам как к своим колониям.



Нашла коса на камень

Современная Россия имеет мало общего с распавшимся СССР. Она отказалась от коммунистической идеологии и, по сути, сейчас придерживается неоимперских позиций. Там прочно установлены капиталистические принципы экономики, а олигархические группы сосредоточили в своих руках рычаги власти.



Параллельно с этим последние годы набирают обороты реваншистские настроения, лейтмотивом которых стала идея о том, что после развала Союза многие "исконно русские" земли несправедливо отошли другим.



"В связи с этим возникли новые территориальные претензии к Украине, и часть ее территории была силовым образом аннексирована. То есть нынешняя война Украины с Россией идет за территории, которые РФ в 1991 году официально признала украинскими, но теперь пересмотрела свою позицию. По сути, идет колониальная война образца XVIII-XIX веков, когда более сильные страны старались захватить территории более слабых", - считает директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.



Для Кыргызстана пока нет больших рисков развязывания колониальной войны. Однако мир быстро меняется, и нужно быть готовым к любым вызовам



Тамерлан Ибраимов

С такой точкой зрения не согласна исследователь Эльмира Ногойбаева. Она пояснила, что речь идет прежде всего об обретении своей субъектности, достоинства, независимости, языка и культуры. Это и есть деколонизация.



"То есть возвращение к себе, поскольку никакое развитие без деколонизации невозможно. Это будут либо мимикрия под колонию и ассимиляция в разной степени, либо спокойное обретение себя со своей культурой, языком и прочими атрибутами. Уверена, что и демократизация немыслима без деколонизации", - сказала Эльмира Ногойбаева.



Прежде чем начать этот процесс, следует разобрать саму категорию "постсоветское пространство". Есть мнение, что это не геополитическая, а, скорее, идеологическая опция. Некий штамп, которым удобно объяснить что угодно.



И все-таки...

В 2001-м американский исследователь Давид Чиони Мур опубликовал статью, в которой назвал все постсоветские государства бывшими колониями. Он объяснил это тем, что во всех них долгое время власть и материальное положение зависели в первую очередь от владения русским языком и российским имперским культурным кодом. Местные элиты встраивались в имперскую структуру, а носители местных языков и культур считались отсталыми.



Аналитик выделяет Молдову, Беларусь и Украину в особую категорию: там был не классический колониализм, как на Кавказе, Дальнем Востоке и в Центральной Азии, но и не советский неоколониализм, как в Восточной Европе.



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В своей концепции он пишет, что советский колониализм существенно отличался от британского или французского аналога, но в его корне оставалась та самая "цивилизирующая" миссия - русификация.



Советский коммунизм обещал освободить крестьян и рабочих из "тюрьмы народов царской России" и поначалу в чем-то даже сдержал свое обещание. Во второй половине 20-х годов в СССР провозгласили политику "коренизации": в национальных республиках не просто разрешали, а поощряли публикацию прессы и книг на местных языках, открывали школы и даже вузы с обучением на национальных языках. Развитию национальной культуры и науки мало что препятствовало, но только при условии, что они были социалистическими.



Однако уже в начале 30-х годов с подачи Иосифа Сталина произошел резкий возврат к колониальной "цивилизующей" миссии - новому периоду русификации.



Советские власти репрессировали тех, кто хоть как-то участвовал в "коренизации". В Кыргызстане это поколение называют "расстрелянным культурным возрождением" или отцами-основателями кыргызской государственности.



Признаки выявлены

Современная история объясняет перекосы тоталитарной сущностью коммунистического режима, который, с одной стороны, многое давал, но с другой - жестко регулировал, что думать, что говорить и как жить.



Этот аспект историки относят к одной из характеристик страны-колонии.



В прошлом веке теоретики постколониализма Франц Фанон, Эдвард Саид и Хоми Баба объясняли: всякий раз, когда центр хочет подавить периферию, он объявляет себя "цивилизацией", которая кого-то "скрепляет".



С этой теорией согласен и политолог Эмиль Джураев. Он считает, что Москва не относится и никогда не относилась к государствам бывшего Союза как к равным партнерам.



"Мы говорим о взаимоотношениях в комплексе. Говорим об экономическом, культурном неравенстве, которое выражается в языковой политике, самобытности, идентичности, которые были подавлены за 70 лет пребывания в составе СССР других республик, и сейчас продолжаются эти попытки. Это ли не печальное наследие колониальной политики? Мы не можем говорить о равенстве", - подчеркнул эксперт.



Партнеров по ЕАЭС, к примеру, в Кремле воспринимают больше как сателлитов, которые сосуществуют по отношению к назначенному центру



Эмиль Джураев

Исходя из этого, можно сделать неутешительный вывод: имперский центр осознает себя как "цивилизацию", только когда противопоставляет себя колонизируемым. Нет колонии - нет и цивилизации.



То есть "цивилизующая" миссия в представлении ее проводников будет оправдывать любое насилие рациональным подходом, потому что без него нельзя восстановить имперский порядок и прежнее воображаемое единство.