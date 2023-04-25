 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Инфаркт или "легкая простуда"? Эрдогана унесли с трибуны
08:07 27.04.2023

27 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Инфаркт в прямом эфире. Президенту Турции стало плохо во время телевыступления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свое регулярное телевизионное выступление в рамках предвыборной кампании из-за проблем со здоровьем, передает Arbat.media.

СМИ сообщают, что Эрдогану стало плохо прямо во время телеэфира, после чего он взял выходной.

Вице-президент страны Фуат Октай заверил, что состояние турецкого лидера "очень хорошее", у него "легкая простуда".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, когда он давал интервью местным телеканалам. Врачи запретили ему выступать на публике накануне выборов, которые пройдут в стране 14 мая.

Источник - 24.kg
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