Карлсона в президенты? Уволенный популярный телеведущий может баллотироваться на высший пост в США

08:35 27.04.2023 Владимир Малышев

26.04.2023



Еще в 2022 году "Столетие" опубликовало материал под заголовком "Альтернатива Трампу", в котором высказала предположение, что вероятным кандидатом на пост президента США на выборах 2024 года может стать популярный телеведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. И вот, похоже, наше предсказание вполне может сбыться.



После его увольнения с телеканала многие в США и за рубежом заговорили именно о такой перспективе. Причем даже американские СМИ, вполне лояльные нынешнему президенту Джо Байдену, которого Карлсон яростно критиковал, за что, как видно, и поплатился.



А началось все с сенсационного сообщения в понедельник о том, что этот популярнейший в США телеведущий уволен, а его передача на Fox News закрыта. Впрочем, такого ожидали давно. Ведь Карлсон был на американском телевидении самым жестким критиком Байдена и всего прогнившего либерального истеблишмента Америки. Либералы его люто ненавидели и давно требовали его ухода.



Еженедельное ток-шоу Карлсона на Fox News стало самым популярным в стране, но это не помешало телеканалу разорвать контракт с ним. Формально детали такого решения руководства телеканала не разглашаются, но говорят, что в качестве предлога была использована огромная компенсация (почти в 800 миллионов долларов), которую телеканал выплатил фирме, производящей машины для голосования. Карлсон утверждал, что аппаратура была специально так перенастроена, чтобы Трамп проиграл президентские выборы в 2020-м, – никаких доказательств этого нет, так что Fox пришлось пойти на внесудебное урегулирование претензий компании-производителя.



Ненависть либералов



Но все понимают, что это был только предлог.



Как сообщает Bloomberg, на новостях об увольнении одного из самых популярных лиц канала капитализация Fox News сократилась более чем на $690 млн, а акции подешевели на 5,4%.



Накануне судьбоносных для США выборов 2024 года убрать Карлсона – самого активного и самого талантливого критика Байдена, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, стало делом принципа для нынешнего американского истеблишмента.



Не случайно послушные Байдену и либералам американские СМИ сегодня торжествуют. Так, телеканал CNN объявил: "Fox News и Такер Карлсон, ультраправый экстремист, который вел высокорейтинговое шоу телеканала в 20:00, разорвали отношения. Карлсон был ведущим распространителем теорий заговора и радикальной риторики на телеканале". С таким же злорадством откликнулись на увольнение популярного телеведущего и другие либеральные издания, включая New York Times, которая ранее посвятила феномену популярности Карлсона целое расследование из трех частей под названием "Американский националист".



Выстрелили себе в ногу?



Но теперь оказывается, что убрав неугодного телеведущего, закулисные хозяева Америки, похоже, сами себе выстрелили в ногу. Вдруг многие сейчас заговорили, что именно уволенный Карлсон может сам теперь стать кандидатом на предстоящих выборах. Так, даже такое, как одно из ведущих политических изданий США Politico, вполне лояльное администрации Байдена, пригласила стратегов Республиканской партии, чтобы обсудить, "как может выглядеть гипотетическая президентская кампания Карлсона". "Это не так дико, как кажется", – политкорректно добавила при этом газета.



"Я думаю, что он был бы хорошим дополнением к (президентской) гонке", – сказал Politico Вивек Рамасвами, (который сам выдвинул свою кандидатуру на президентских праймериз от Республиканской партии в 2024 году), за несколько часов до того, как он первоначально планировал присоединиться к шоу Карлсона в эфире качестве гостя. "Я думаю, – признался он, – что для страны было бы хорошо, если бы он вошел, если быть честным с вами".



А вот, что сказали некоторые другие собеседники Politico, опытные политтехнологи, в ответ на вопрос газеты, может ли Карлсон баллотироваться на пост президента.



Чарли Героу, республиканский стратег, заместитель председателя Комитета политических действий консерваторов:



"Нет никаких сомнений в том, что у него есть последователи, что у него есть узнаваемость имени и политическая база для создания национальной кампании, если он решит это сделать. Это потребует очень много работы, и опять же, [с Трампом] он будет баллотироваться против действующего президента в его собственной партии, а это никогда не бывает легким путем".



Бет Миллер, республиканский стратег из Калифорнии:



"Как бы безумно это ни звучало, мы, безусловно, видели еще более безумное, а у Такера Карлсона сильное имя… У него определенно есть база за годы, проведенные в эфире Fox News, и одна из вещей, которые мы знаем о зрителях Fox News, это то, что они склонны голосовать".



Дэйв Кочел, ветеран-стратег из Айовы:



"У него было три с половиной миллиона зрителей… Очевидно, что его шоу было большим культурным феноменом. Его знают, наверное, 20 миллионов человек.... Я думаю, все возможно…".



Майк Мадрид, республиканский стратег:



"Если бы он хотел номинации, я думаю, что он действительно единственный человек, который мог бы победить Дональда Трампа. Он действительно является острием копья в определении того, против чего будут выступать республиканцы. У него есть платформа, у него есть аудитория, у него есть влияние".



Таким образом, большинство опрошенных влиятельных политтехнологов-республиканцев высказались в том смысле, что Карлсон и в самом деле может стать теперь реальным претендентом на выдвижение своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.



Следующий Дональд Трамп?



Впрочем, такое будущее звезде американского ТВ давно предрекала и британская газета Guardian. Она писала: "Он мог бы быть хорошим президентом: Такер Карлсон – следующий Дональд Трамп?". В статье описывались, например, впечатления от выступления Карлсона на Саммите семейного лидерства в штате Айова. Как писал ее автор Дэвид Смит, ведущий Fox News "вошел в зал под восторженные аплодисменты, бесстыдно польстил своим хозяевам, рассказал им о своем политическом видении и продал им товары, носящие его имя". Появление Такера Карлсона в Айове выглядело как начало президентской гонки, утверждал автор статьи. Карлсон произнес 42-минутную речь, которая соответствовала некоторым требованиям типичного потенциального кандидата".



А ведь говорил он тогда удивительные для США вещи. "Я не защитник Путина, что бы обо мне ни говорили, – сказал Карлсон. – он не мой президент. Он не руководит моей страной, но то, что он делает на Украине, я считаю исторически значимым, безусловно значимым для украинцев, но для меня не более значимым, чем то, сколько стоит газ".



В ответ в зале раздался шквал аплодисментов. И такое Карлсон говорит не в первый раз. Ранее телеведущий Fox News заявил, что пока США сталкиваются с рекордным ростом инфляции вместе с увеличением цен на бензин и продукты, Белый дом предпочитает тратить миллиарды на поддержку Украины.



"53-летний Карлсон, – утверждало Guardian, – еще один политический неофит и знаменитость в СМИ, рекламировался как потенциальный наследник Трампа, который мог бы подать заявку на Белый дом, разжигая то же пламя популизма, политики белой идентичности и жажды человека, который говорит то, что думает, чем возмутительнее, тем лучше".



Кто же он такой?



Так кто же он такой, Такер Карлсон, которого теперь многие называют новым потенциальным претендентом на Белый дом? Такер Суонсон Макнир Карлсон – таково полное имя телеведущего – родился в Сан-Франциско, в состоятельной семье. Его отец Ричард Карлсон был директором радиокомпании "Голос Америки", президентом Корпорации общественного вещания, послом США на Сейшельских островах. Такер окончил Тринити-колледж в Хартфорде со степенью бакалавра истории. Попытался трудоустроиться в Центральное разведывательное управление, однако его заявление было отклонено, после чего Карлсон решил продолжить карьеру в журналистике, где быстро сделал карьеру, став популярным телеведущим собственного новостного шоу.



Его называют противником прогрессивизма и критиком иммиграции, описывая как ярого националиста. Бывший экономический либертарианец, теперь он поддерживает протекционизм, выступает против контроля над огнестрельным оружием и абортов.



Карлсон не считает Россию серьезной угрозой для США и призывал сотрудничать с ней против ИГИЛ*, общего врага в гражданской войне в Сирии. Он также выступал противником теории о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года и неоднократно высказывался против антироссийской политики Вашингтона.



На своем популярном шоу он постоянно выступал с разгромной критикой политики администрации президента Джо Байдена. Так, например, заявлял, что Джо Байден решил пожертвовать своей страной ради спасения коррупционной Украины. По его словам, глава Белого дома отказался от предоставления помощи собственному народу на фоне экономического кризиса. Теперь жителям США приходится платить за бензин больше, чем в той же Мексике.



"Поэтому возникает вопрос: если мы переплачиваем за бензин из-за "повышения цен Путина", почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?" – возмущался Карлсон. Как отмечало MSNBC, "влияние Карлсона на общественное мнение в США весьма велико".



Заткнуть рот оппоненту



Однако по мере роста популярности Такера Карлсона его противники, прежде всего в Демократической партии, активно старались дискредитировать популярного телеведущего, опасаясь, что он может превратиться во влиятельного политика, наклеивая привычные ярлыки, вроде "агента Путина" и "кремлевского пропагандиста", которые они прежде навешивали на Трампа.



CNN выпустила сразу несколько якобы "разоблачительных" сюжетов под заголовком "Почему российское государственное ТВ любит Такера Карлсона". Но он уже и без того давно числился врагом демократического бомонда. New York Times назвала Tucker Carlson Tonight на Fox News "самым расистским шоу в истории кабельных новостей". В результате ряд крупных рекламодателей, в том числе Disney, T-Mobile и Papa John's отказались давать рекламу в его шоу. Однако именно программа новостей с участием Такера Карлсона имела в США самый высокий рейтинг в прайм-тайм.



На самом деле, конечно, ясно, что Карлсон не имеет ничего общего с Россией и с позицией российских медиа. И это заметно даже по тем сюжетам, которые вменяют ему в вину.



Так, в одном из шоу, где он признает право Москвы на оборону своих западных границ и выражает понимание озабоченности России приближением НАТО, Карлсон упрекает Байдена за "слабость" в отношениях с нами и выражает свою главную тревогу: мол, такой политикой Вашингтон толкает Москву "в объятия правительства Китая". Трудно назвать такую позицию прямо-таки "прокремлевской".



Однако сегодня именно Такер Карлсон олицетворяет ту Америку, которая отвергает безумную политику Джо Байдена и в экономике, и на Украине, и в отношении России. А потому неожиданное увольнение этого популярного телеведущего выглядит как попытка заткнуть рот опасному критику политики нынешней администрации.



Впрочем, в судьбе американца Такера Карлсона может быть и другой неожиданный поворот. Популярный телеведущий Владимир Соловьев уже предложил уволенному коллеге работу в России на своем телевизионном шоу. Источник - stoletie.ru

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