Российская АЭС "Аккую" в Турции. Взаимная выгода и инструмент влияния РФ

08:38 27.04.2023

В четверг, 27 апреля, на южном побережье Турции в провинции Мерсин произойдет загрузка ядерного топлива на построенную Россией АЭС "Аккую", что официально придаст ей статус ядерной установки. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии доставки топлива в формате видеоконференции.

Совместный проект Москвы и Анкары был задуман еще в мае 2010, когда было подписано соответствующее соглашение между правительствами РФ и Турции. Строительство первой в мире АЭС по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй") находится в активной фазе. Сдача в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую" намечена на октябрь 2023 года, когда будет отмечаться 100-летие основания Турецкой Республики. Остальные 3 блока планируется ввести в эксплуатацию с интервалом в один год.



Ожидается, что станция будет выдавать 10 % энергии от общих потребностей страны, а АЭС станет крупнейшей в мире - с четырьмя энергоблоками с реакторами ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор 3 поколения) общей мощностью 4800 МВт.



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Госкорпорация "Росатом", которой принадлежит 99,2 % акций проекта, принимает на себя обязательство по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Общая стоимость проекта оценивается в 20 млрд долл. США, согласно информации официального сайта АЭС. По условиям соглашения, "Росатом" может продать долю до 49% как одному инвестору, так и нескольким компаниям.



Критики проекта в России говорят, что в регионе нет достаточного числа потребителей электроэнергии, которую станция будет производить, и что АЭС станет конкурентом "Газпрома", поставляющего в Турцию российский газ.

Критики в Турции переживают об усилении экономической и энергетической зависимости от России, а также о риске техногенной катастрофы. Некоторые даже усматривают символизм в том, что 26 апреля исполнилось 37 лет с момента Чернобыльской катастрофы, а официальная церемония присвоения статуса атомной электростанции "Аккую" запланирована на 27 апреля.

Зависимость от России или крупнейшая инвестиция в турецкую экономику?



Так, Озгюр Гюрбюз, турецкий журналист, критик АЭС, рассказал в интервью турецкому изданию "Бианет" о том, что считает "Аккую" экономическим бременем для Турции.

"Это проект, который нанесет Турции большие финансовые потери. В то время как Турция может производить ту же электроэнергию от солнечной энергии в 6 раз дешевле и может делать это за счет собственных внутренних источников, сейчас она предпочитает получать ее в 6 раз дороже, чем российская компания в Мерсине, и за доллары. Сумма, подлежащая выплате России за 15 лет, составляет 32 млрд 815 млн долларов. Экономика Турции ежегодно выплачивает более 2 млрд долларов в качестве гарантии покупки в течение 15 лет, в то время как оставшаяся продукция электростанции будет продаваться по цене свободного рынка", - говорит Гюрбюз.



Он беспокоится о возможном увеличении зависимости Турции от России:

"Россия приехала, построила здесь атомную электростанцию, и в конечном итоге Турция стала более зависимой от этой страны, чем когда-либо прежде".

Ибрагим Юджесой, секретарь координационного совета Союза палат турецких инженеров и архитекторов провинции Мерсин, в интервью турецкой газете BirGün сказал, что российская АЭС увеличивает долю внешней зависимости Турции в энергетике:

"Компании "Росатом" была предоставлена эксклюзивная концессия, в соответствии с которой ей будет гарантировано, что она получит во много раз больше своих инвестиций в "Аккую", а оставшиеся 290 миллиардов кВтч электроэнергии в течение первых 15 лет она будет продавать на рынке, получая дополнительную прибыль".



Турецкий же новостной канал TRT Haber называет "Аккую" крупнейшей единоразовой инвестицией в турецкую экономику. По их оценкам, объект принесет Турции в общей сложности 50 млрд долларов и обеспечит развитие национальной атомной энергетики. Строительство АЭС создаст новые рабочие места. В жилом районе электростанции будут проживать более 6 тысяч человек. Там же организуют необходимую инфраструктуру: детский сад, школу, магазины, ресторан, кафе, медицинский центр, аптеку, спортивный комплекс, социальные и культурные комплексы, а также гостиницу и зону отдыха. Предполагается, что на АЭС будут работать 4 тысячи человек.



Уже сейчас в российских вузах учатся будущие турецкие специалисты атомной энергетики. После получения образования и прохождения обучения в учебно-технических центрах "Росатома", нынешние турецкие студенты войдут в состав персонала АЭС "Аккую".



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Чтобы не было как на Фукусиме



Опасения Турции после недавних землетрясений, в результате которых погибли десятки тысяч человек, понятны. На сайте станции говорится, что реакторные здания энергоблоков АЭС "Аккую" оснащаются двойной защитной оболочкой. Наружная защитная оболочка формируется из железобетона и проектируется таким образом, чтобы выдерживать экстремальные внешние воздействия - землетрясения силой до 9 баллов, цунами, ураганы, а также их сочетания.

При строительстве любой атомной станции сейсмике уделяется огромное внимание, объясняет Александр Уваров, главный редактор издания "Атоминфо.ру":

"Эта станция рассчитана на землетрясение 9 баллов. Это максимально расчетное землетрясение происходит раз в 10 тысяч лет. И при 9 баллах АЭС "Аккую" на некоторое время может потерять работоспособность, но сохранит безопасность. Между прочим, злосчастная "Фукусима" землетрясение пережила превосходно, практически никаких повреждений серьезных не было. Ее цунами утопило. АЭС "Аккую" не на берегу океана находится".

Озгюр Гюрбюз утверждает, что вокруг "Аккую" существует множество активных линий разломов и предполагаемый неактивный разлом Экемиш. Он опасается, что даже если здание будет устойчивым к землетрясениям, как обещает российская сторона, то это "не гарантирует, что там не произойдет аварии". Он апеллирует к ядерной аварии на Фукусиме, где ни один из реакторов не был разрушен из-за землетрясения, но они вышли из-под контроля из-за обесточивания в результате землетрясения и последующего цунами.

Также в интервью ежедневной турецкой газете Evrensel он заявил, что природе может быть нанесен огромный ущерб отработанным топливом:

"Если ядерное топливо, привезенное для "Аккую", начнет использоваться, Турция также познакомится с ядерными отходами, которые приведут к радиоактивному загрязнению на протяжении тысячелетий. Нет никакого способа избавиться от этих отходов. Российская компания покинет "Аккую" через 60 лет, но оставит нам тонны радиоактивных веществ".

По словам Гюрбюза, на все сомнения обычно публично реагирует российская компания-строитель, а не официальные лица Турции, что создает атмосферу недоверия.



"Правительство Турецкой Республики, я полагаю, нигде не участвует в этом проекте. Вы получаете всю информацию от российской компании. Существует коммерческий бизнес, и компания, которая будет зарабатывать на этом деньги, пытается вас успокоить. Они ваши единственные собеседники", - говорит Гюрбюз.

Однако, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу ТРTHaber подтвердил, что проект России и Турции сейсмоустойчив:

"Чтобы граждане не беспокоились о безопасности и сейсмичности в районе АЭС, проект был создан устойчивым к землетрясениям магнитудой 9 баллов".



Кроме того, министр, в противовес словам Гюрбюза, указал на то, что АЭС находится в районе с низкой сейсмической активностью, поблизости нет линий разлома земной коры.

За критикой процесса строительства "Аккую" могут стоять и прозападные турецкие силы. Об этом сообщил в комментарии News.ru проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов:

"При проектировании АЭС власти не уделяли достаточного внимания публичному обсуждению строительства такого опасного объекта. Оно обосновывалось национальными интересами страны, одна из целей которой - в диверсификации энергоресурсов. Поставив вопрос в такую плоскость, власти лишили заинтересованные группы гражданского общества голоса. В то же время видно, что тему возможных ошибок в строительстве российской АЭС в Турции педалируют силы, связанные с проевропейским и прозападным сегментом турецкого политического истеблишмента. Тут, скорее, большую роль играет нежелание этих кругов видеть успех российского инфраструктурного мегапроекта в Турции и связанные с ним перспективы многолетнего сотрудничества в столь высокотехнологичной сфере".



Валерия Емельянова

автор

27 апр. 23