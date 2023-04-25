Бежавший от суда в Турцию генерал Кудебаев задержан и возвращен в Казахстан

10:00 27.04.2023

Задержан бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев. Информацию 27 апреля 2023 года подтвердил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, сообщает Zakon.kz.

На вопрос журналистов, что Серик Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан, так или нет, генпрокурор ответил кратко: "Да".



"(Доставлен. – Прим. ред.) из Турции", – уточнил Берик Асылов, отвечая на вопрос, из какой страны доставлен экс-начальник ДП Алматинской области.



13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что бывший начальник Департамента полиции Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия" во время январских беспорядков.



31 января 2023 года Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.



9 марта экс-начальника ДП Алматинской области доставили в медучреждение с диагнозом "гипертония". Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о его принудительной доставке в суд.



3 апреля Серик Кудебаев не явился в суд и был объявлен в международный розыск. Пограничная служба КНБ заявила, что экс-глава ДП Алматинской области официально границу не пересекал.



12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы в отношении Серика Кудебаева. По последней информации, из Бишкека бывший начальник ДП Алматинской области улетел в Стамбул.



20 апреля замглавы КНБ Ерлан Алдажуманов рассказал, как сбежал экс-глава ДП Алматинской области. По его словам, рабочая версия – Серик Кудебаев ушел через горы.



Динара Халдарова