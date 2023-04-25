Федерация бокса США объявила о выходе из состава IBA. Протестуя на допуск россиян

|19:38 П.В. Густерин: Памяти Агафангела Ефимовича Крымского
19:37 Экс-начальник ДКНБ Алматы генерал Мажилов получил 6 лет лишения свободы. За причастность с госмятежу
19:32 Что произошло с президентом Турции во время интервью: Эрдоган выпадает из гонки?
17:54 Глава Кабмина Кыргызстана А.Жапаров снова с визитом в Ташкенте. Зачастил..
17:51 Байден решил стать меньшим злом для США
17:49 Игра в китайского миротворца. Хитрый Си позвонил-таки Зеленскому, обласкал и обнадежил
17:47 Сообщения о бомбах. В Бишкеке эвакуировали более десяти школ
17:34 Кукловоды и куклы: или о том, как создаются неформальные партии в Узбекистане, - Шодибой Хасанов
15:17 Выдать на жительство: граждан СНГ, КНР и США заинтересовали "золотые визы" РФ
15:13 Протоиерей Петр Влащенко организовал религиозный медицинский десант на Донбассе
14:53 Казахстанский ученый Айтуов изобрел технологию для восстановления зубной эмали
08:27 Венесуэла. Американская технология экспорта революций дала сбой, - А.Тищенко
08:24 Россия и Киргизия проведут ревизию своих отношений, - Виктория Панфилова
08:21 Узбекистан купит у России 300 тысяч тонн нефти
08:07 "Тихий раздел" Украины или мировая война, - Ростислав Ищенко
07:35 Кыргызстан реальный. Мифы о стабильности. Власти говорят о хорошей жизни, кошельки населения пусты, - 24.kg
07:12 США: грядет смута? Раскол между партиями грозит обернуться вмешательством армии, - Андрей Соколов
07:00 В РосГосдуме призвали вернуть определение "враг народа". Депутатам предложили начать с себя
06:50 Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы? Ч. 1, - Е.Косенко
06:48 Война с Китаем грозит американцам карточной системой, - В.Скосырев
00:46 Черная дыра. Что Казахстану делать с Кашаганом? - О.Червинский
00:38 Нужно побеждать Украину, даже если президентом США станет выхухоль.., - КП
00:35 К новому КазПарламенту приделали бикфордов шнур, - Марат Асипов
00:34 Крупнейший музей-заповедник под открытым небом "Бозок" появится близ Астаны
00:26 ГЭС "Сарбанд" на юге Таджикистана заработала на полную мощность
00:22 Дипломатия "мягких связей": гуманитарные проекты Японии в Центральной Азии
00:19 Чувствуют себя как дома: в Центральную Азию вновь прилетела делегация из США, - Ксения Логинова
00:16 В ближайшие десятилетия Казахстан вряд ли станет казахскоязычным, - Виктор Шацких
00:14 Bloomberg: 19 стран подали заявки на вступление в БРИКС
00:12 Есть ли будущее у Русского коммунизма? - А.Ципко
00:11 РосВласти агитируют центразиатов на Украинскую войну. Даже в мечетях
00:10 Предательство… и предатели. Иудин грех, - Г.Симаков
00:00 Байден заслужил второй срок в Белом доме, - Виктория Никифорова
|Федерация бокса США объявила о выходе из состава IBA. Протестуя на допуск россиян
10:03 27.04.2023
Первый шаг к расколу мирового любительского бокса сделала Федерация бокса США, которая официально вышла из состава Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщает Zakon.kz.
Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".
Эту новость объявил исполнительный директор USA Boxing Майк Макати. Он известил, что американская федерация бокса прекращает свое членства в Международной боксерской ассоциации (IBA) и подает заявку на вхождение во Всемирную боксерскую международную федерацию.
В начале 2023 года американская сборная бойкотировала женский чемпионат мира по боксу, который проходил в Индии. Также боксеры США отказались от участия в мужском мировом первенстве в Ташкенте (Узбекистан).
Все действия с американской стороны, бойкот и выход из состава IBA начались с прошлогоднего решения IBA, когда президент этой организации Умар Кремлев отменил указ об отстранении боксеров из России и Беларуси с международных стартов. Плюс разрешил спортсменам этих стран выступать под своими флагами.
Публикация от Kazakhstan Boxing Federation (@boxingkazakhstan)
Тем временем в отсутствие боксеров США и ряда других стран 1 мая в Ташкенте стартует ЧМ-2023 среди мужчин. Помимо хозяев турнира, в списке главных фаворитов представители России, Кубы и Казахстана.
Нашу страну на мировом первенстве представят 13 боксеров, которые сейчас завершают свои УТС в Шымкенте.
Куандык Шынасилов