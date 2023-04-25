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Федерация бокса США объявила о выходе из состава IBA. Протестуя на допуск россиян
10:03 27.04.2023

Первый шаг к расколу мирового любительского бокса сделала Федерация бокса США, которая официально вышла из состава Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщает Zakon.kz.
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Эту новость объявил исполнительный директор USA Boxing Майк Макати. Он известил, что американская федерация бокса прекращает свое членства в Международной боксерской ассоциации (IBA) и подает заявку на вхождение во Всемирную боксерскую международную федерацию.

В начале 2023 года американская сборная бойкотировала женский чемпионат мира по боксу, который проходил в Индии. Также боксеры США отказались от участия в мужском мировом первенстве в Ташкенте (Узбекистан).

Все действия с американской стороны, бойкот и выход из состава IBA начались с прошлогоднего решения IBA, когда президент этой организации Умар Кремлев отменил указ об отстранении боксеров из России и Беларуси с международных стартов. Плюс разрешил спортсменам этих стран выступать под своими флагами.

Публикация от Kazakhstan Boxing Federation (@boxingkazakhstan)

Тем временем в отсутствие боксеров США и ряда других стран 1 мая в Ташкенте стартует ЧМ-2023 среди мужчин. Помимо хозяев турнира, в списке главных фаворитов представители России, Кубы и Казахстана.

Нашу страну на мировом первенстве представят 13 боксеров, которые сейчас завершают свои УТС в Шымкенте.

Куандык Шынасилов

Источник - Zakon.kz
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