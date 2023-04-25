Баку отсоединяет Карабах от Армении, - М.Макаров

10:10 27.04.2023

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Создание азербайджанского КПП в Лачинском коридоре серьезным образом меняет обстановку в регионе и заставляет искать новые подходы к мирному урегулированию.



В тот же день, когда Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре, был назначен новый командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

© Стоп-кадр видеоВ тот же день, когда Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре, был назначен новый командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Ереван подал иск против Баку в Международный суд ООН из-за создания азербайджанской стороной КПП в Лачинском коридоре - единственном пути, связывающем Армению и Карабах.



Напомним, что после завершения Второй Карабахской войны 9 ноября 2020 года президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Карабахе, согласно которому азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, несколько районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.



Впоследствии лидеры трех стран приняли еще несколько совместных заявлений по ситуации в регионе. В прошлом году Баку и Ереван приступили к обсуждению мирного договора. Однако 13 декабря Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах, а днем ранее группа азербайджанцев, которые представились экологами, заблокировала трассу Степанакерт - Горис (Лачинский коридор).



В Ереване это назвали провокацией, направленной на создание гуманитарной катастрофы. В Баку со своей стороны уверяли, что транспортные средства гражданского назначения могут свободно передвигаться в обоих направлениях. Однако, как заявил Пашинян, в Нагорном Карабахе из-за блокировки коридора началась нехватка продовольствия.



Коллаж ИА "Росбалт"

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14 декабря 2022 Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, но за минувшие месяцы ситуация не изменилась.



Госпогранслужба Азербайджана опубликовала видео с нового контрольно-пропускного пункта, созданного 23 апреля в Лачинском коридоре. На кадрах показана церемония торжественного открытия КПП с поднятием флага Азербайджана и построением вооруженных пограничников. МИД Армении назвал создание этого КПП вопиющим нарушением трехстороннего заявления 2020 года.



В среду Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждалось развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. "В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.



В этот же день командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе был назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов. При этом в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта сообщается, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Соединенные Штаты незамедлительно заявили, что глубоко обеспокоены размещением азербайджанского КПП в Лачинском коридоре. По словам первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Веданта Пателя, это подрывает усилия по укреплению доверия в рамках мирного процесса. "Мы вновь заявляем, что в Лачинском коридоре должно быть свободное и беспрепятственное движение людей и торговли, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздержаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы", - отметил дипломат.



Заместитель председателя группы по армянским вопросам Конгресса США Адам Шифф представил в Палату представителей законопроект, призывающий признать независимость Арцаха (Нагорного Карабаха) и "осудить агрессию Азербайджана против Армении и Арцаха", сообщает "Арменпресс".



Азербайджанские СМИ со своей стороны подчеркивают, что создание КПП на дороге Лачин-Ханкенди (Степанакерт) необходимо для предотвращения транспортировки живой силы, боеприпасов, мин и другой военной техники из Армении "незаконным армянским вооруженным формированиям в Карабахе".



"Ожидается, что этот шаг окажет значительное влияние на будущее конфликта и, вероятно, будет внимательно отслеживаться как региональными, так и международными субъектами", - отмечает информационное агентство "Туран".



Михаил Макаров