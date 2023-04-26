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Российский экспорт газа может упасть вдвое в 2023 году
13:56 27.04.2023

Трубный вопрос: российский экспорт газа может упасть вдвое в 2023 году
Какие пути изменения ситуации видят власти и эксперты

Валерий Воронов

Экспорт трубопроводного российского газа в 2023 году может сократиться вдвое - со 100 млрд куб. м до 50. Такой прогноз обозначен в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета. Причина - в санкциях и отказе от отечественного сырья западных стран. Чтобы компенсировать сокращение, РФ должна наращивать внутреннее потребление - переводить транспорт на этот вид топлива, повысить уровень газификации до 82,9% к 2030 году и построить 94 малотоннажных СПГ-завода до 2035-го, считают власти. Для более эффективного использования невостребованных объемов голубого топлива в стране следует активнее развивать промышленные отрасли или производство азотных удобрений, а также переводить на газ генерирующие объекты, отмечают эксперты.

Делим поровну

Экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье 2023 году может сократиться вдвое - со 100 млрд куб. м до 50. Такой прогноз указан в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета от 30 марта, с которым ознакомились "Известия". Геополитические условия и санкции привели к значительным изменениями на энергетических рынках, говорится в документе.

- Это потребовало ускоренной переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта, что в случае с газом сделать тяжелее, чем с нефтью, в связи с привязкой поставок к магистральной газотранспортной инфраструктуре, - говорится в протоколе.

Отгрузка снижалась в течение всего 2022-го по мере потери разных маршрутов и сейчас объем поставок примерно соответствует объему экспорта октября-декабря прошлого года, отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Как писали "Известия", в 2022-м на фоне боевых действий на Украине постепенно перекрывались поставки сырья из России в Европу. "Северный поток – 1" был остановлен из-за диверсии, снабжение по газопроводу Ямал – Европа не осуществляется из-за российских контрсанкций, а "Северный поток – 2" так и не запустили в эксплуатацию.

"Известия" направили запросы в Минэнерго, Минфин и "Газпром", а также в правительство Кемеровской области (губернатор Сергей Цивилев - председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика").

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Разнонаправленность

Поставки трубопроводного газа из РФ в дальнее зарубежье сегодня осуществляются тремя путями: через газотранспортную систему Украины, по турецкому направлению (включающему газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", через которые топливо поступает в Турцию, страны Юго-Восточной и Центральной Европы), а также по "Силе Сибири".

Объемы поставок по первым двум маршрутам - около 80–90 млн куб. м в сутки, то есть более 30 млрд куб. м в год при сохранении таких темпов прокачки, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Поставки по "Силе Сибири" составили в 2022-м 15,5 млрд куб. м, в этом году РФ планирует нарастить их до 22 млрд, но это все равно не поможет компенсировать резкого падения экспорта на фоне санкций, добавил эксперт. Для сравнения: в 2021 году "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье более 185 млрд куб. м газа.

Падение объемов поставок голубого топлива из РФ уже привело к увеличению дефицита бюджета, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В I квартале 2023 года дефицит был 2,4 трлн рублей, сообщал Минфин. Доходы федерального бюджета составили 5,7 трлн рублей, что оказалось на 21% ниже поступлений за I квартал 2022-го. Нефтегазовые доходы РФ уменьшились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 45%, до 1,635 трлн рублей в основном из-за снижения цен на нефть марки Urals и сокращения объемов экспорта природного газа, указывало ведомство.

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- К сожалению, быстро перенаправить объемы на другие рынки в сфере поставок трубопроводного газа сложно. Есть несколько среднесрочных опций, таких как "турецкий хаб", или поставки через Центральную Азию в Китай, над которыми идет работа. А строительство новой инфраструктуры в таком бизнесе - это всегда долгосрочные проекты, они требуют времени и средств, - сказал директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В ближайшие же годы Россия может потерять порядка 1,5 трлн рублей налоговых поступлений из-за сокращения экспорта, полагает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Основные перспективы наращивания поставок связаны с Китаем и Турцией - в 2025 году ожидается выход на проектную мощность (38 млрд куб. м в год) "Силы Сибири – 1", а создание новых маршрутов ("Сила Сибири – 2" и "Сила Сибири – 3") даст возможность в будущем экспортировать в Китай 100 млрд куб. м в год, отметил доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов.

Сейчас продолжает наращиваться объем экспортных поставок по магистральному газопроводу "Сила Сибири", сказали "Известиям" в Минэнерго.

- Кроме того, ведется расширение экспортных мощностей для поставок газа в восточном направлении, прорабатывается проект магистрального газопровода "Сила Сибири – 2", - сказали в министерстве.

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Внутренний рывок

Чтобы компенсировать предстоящее сокращение экспорта, в Госсовете предложили нарастить потребление газа внутри страны. Среди предложенных мер - перевод транспорта на газомоторное топливо (к 2030-му это даст 8–10 млрд куб. м потребления газа) и повышение уровня газификации к этому же году с текущих 73% до 82,9% (это обеспечит прирост потребления еще на 30 млрд куб. м).

Кроме того, планируется строительство до 2035 года 94 малотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ) с потреблением около 6 млрд куб. м в год. СПГ, в отличие от трубопроводного, менее привязан к инфраструктуре и является более гибким для поставок, следует из протокола Госсовета. Там рекомендовали Минэнерго и Минфину рассмотреть возможность введения мер государственной поддержки на строительство таких заводов. В марте вице-премьер Александр Новак уже заявлял о необходимости изыскать ресурсную базу под проекты производства СПГ.

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"Одно из приоритетных направлений развития отрасли - переориентация экспорта в восточном направлении, а также увеличение поставок на внутренний рынок как за счет газификации субъектов РФ, которые в настоящее время не подключены к Единой системе газоснабжения, так и за счет дальнейшей газификации и догазификации и расширения использования газа в качестве моторного топлива", - говорится в протоколе.

Минэнерго поддерживает меры по увеличению внутреннего потребления газа за счет газификации негазифицированных регионов как трубопроводным природным газом, так и сжиженным, подчеркнули в ведомстве.

Однако чтобы эффективнее использовать оказавшиеся невостребованными для экспорта объемы, следует активнее развивать промышленные отрасли, перерабатывающие это сырье, например газохимию или производство азотных удобрений, а также переводить на газ генерирующие объекты, заключил Дмитрий Гусев.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682592960


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