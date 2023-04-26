Кому нужен такой "спорт"? МОК против россиян

13:57 27.04.2023

"МОК выдвигает унизительный ультиматум". Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов



Дмитрий Кузнецов

Корреспондент отдела спорта



В рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы прошли слушания об участии россиян в международных соревнованиях.



Маятник в отношении как минимум спортивных санкций против России и Белоруссии закачался с конца прошлого года. В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал вернуть спортсменов из данных стран на жестких условиях. Некоторые федерации уже сняли отстранение, другие оставили его в силе. Кажется, не все и в самой России готовы выступать по правилам МОК.



Между тем до Олимпиады осталось немногим более года, и ситуация далека от прояснения. Видимо, прояснить ее для себя попыталась ПАСЕ - влиятельная европейская международная организация. Ну или как минимум скоротать время и обменяться мнениями. В конце концов, зум-конференции и кофе-брейки сами себя не проведут. Дебатов как таковых не было - но мнения высказывались очень разные. Россию, если что, исключили из ПАСЕ в марте 2022 года практически единогласно - 216 голосами из 219 (трое воздержались).



Украинцы апеллируют к мерам безопасности



Итак, в дискуссии участвовали спецдокладчик ООН, представители МОК и французских властей, а также представители правительства Украины.



Для нас особенно важна позиция ООН, так как к ней апеллирует в своих выступлениях и Томас Бах. Вот что сказала представитель этой организации британка греческого происхождения Александра Ксантаки об участии российских спортсменов в международных соревнованиях:



- Продолжающийся запрет участия российских и белорусских спортсменов на основании их гражданства нарушает принципы универсальности и недискриминации, два фундаментальных принципа прав человека. Это наказание отдельных лиц исключительно из-за их гражданства за действия лидеров, над которыми они не имеют контроля. Такой запрет смешивает поведение государств с поведением отдельных персон, что запрещено международным правом в области прав человека.



При этом Ксантаки отметила, что "жесткие условия с целью обеспечения нейтральности - шаг в правильную сторону".



Ей оппонировал заместитель министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков (не путать с российским теннисистом). Украинская сторона упирает на то, что право на жизнь важнее прав спортсменов на самореализацию, но в данном случае были приведены и другие юридические аргументы:



- Озабоченность вокруг безопасности в связи с возможным участием российских и белорусских спортсменов растет, ситуация ухудшилась, как показали многочисленные инциденты вражды между российскими и украинскими спортсменами, а также распространение риторики ненависти людьми, поддерживающими Россию на мероприятиях. Обеспечение безопасности всех спортсменов - легитимная недискриминационная мера, которая имеет приоритет над правом россиян и белорусов участвовать в соревнованиях, - объяснил Чесноков.



Французы хотят узнать больше о нейтральности



Но, объективно говоря, в безопасности среди организаторов Игр никто не сомневается - это выглядит скорее как формальная зацепка. Амели Удеа-Кастера, министра спорта Франции, хозяйки Игр, больше интересовал нейтральный статус россиян:



- Франция признает и уважает автономию спортивного движения, и в том, что касается Олимпийских и Паралимпийских игр, МОК и Международный паралимпийский комитет (МПК) примут ответственные, суверенные решения относительно участия российских и белорусских спортсменов.



Но мы, политические лидеры, должны понимать, что конкретно может означать эта модель "нейтралитета" и какова ее жизнеспособность в известном нам контексте. МОК работает над этим, и МПК повторно рассмотрит вопрос перед своей Генеральной ассамблеей в сентябре, - рассказала экс-теннисистка.



Делегат МОК из Армении поставил неудобный вопрос



Звучали и голоса в поддержку России - и весьма аргументированные. На помощь россиянам пришли армяне. На заседании выступил серебряный призер Лондона-2012 в борьбе Арсен Джулфалакян, представленный как делегат от МОК.



- К сожалению, слишком много людей страдают и умирают, так было или до сих пор происходит в разных странах, таких как Ирак, Югославия, Ливия, Сирия, Йемен, Ливан, Афганистан и многих других. Кто-нибудь может вспомнить случай, когда все спортсмены страны были дисквалифицированы из-за вооруженного конфликта? - вопрошал председатель комиссии спортсменов Международной федерации борьбы.



И ему есть к чему апеллировать - в 2020 году, когда началась Вторая Карабахская война, никаких усилий по исключению ее участников из мирового спорта сделано не было. Джулфалакян высказался и об этом: "Я никогда не использовал свое положение на различных международных спортивных конференциях или встречах, чтобы призывать к полному отстранению азербайджанских спортсменов".



Ответ из России



В среду, выступая на III Национальном форуме атлетов в Минске, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал критерии с другого фланга.



- Вроде бы МОК услышал критику со стороны ряда организаций по поводу нарушения прав спортсменов, которых не допускают к соревнованиям только по причине их национальности. Однако все остается по-прежнему, и атлетов не допускают все по той же причине. Плюс к тому еще добавляется дискриминация по роду деятельности - принадлежности к тому или иному ведомству. Это нарушает все принципы Олимпийской хартии, это произвол со стороны МОК. Мы будем добиваться изменений таких решений. Месяц назад, когда МОК выдвинул слишком сложные условия, я назвал эту ситуацию фарсом, и продолжаю называть это фарсом. В конце мая на исполкоме ОКР выработаем собственные рекомендации общероссийским федерациям на юридически неправомерные и ничтожные действия МОК, - сказал Поздняков.



Кроме того, он призвал МОК отреагировать на призывы к бойкотам:



- Мы это рассматриваем как грубое нарушение Олимпийской хартии и требуем, чтобы МОК жестче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран. Налицо неприкрытое грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена Международным олимпийским комитетом. И мы надеемся на самую резкую реакцию МОК по данному вопросу, - цитирует Позднякова ТАСС.



В общем, пока ситуация далека от разрешения. Недовольны и на Западе, и в России, хотя очевидно, что добиться лучших условий у ОКР будет крайне сложно. Но для дипломатической работы еще есть время.



Международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа "вне политики"



А пока вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время выступления на марафоне "Знание" произнес в адрес МОК крайне жесткие слова. "К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа "вне политики". МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить ее, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим", - заявил Чернышенко.



Между тем президент Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти сообщил, что российские и белорусские спортсмены действительно должны будут заполнять специальную декларацию для участия в международных соревнованиях, но в ней не будет самых спорных пунктов. "Никто не будет просить их сказать, что они против военных действий, потому что в России это уголовно наказуемое деяние", - приводит слова Риччи Битти L'Equipe.