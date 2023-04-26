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Россия ответила на грабеж: Зачем Путин ввел внешнее управление для западных компаний
14:02 27.04.2023

Доли иностранцев в "Юнипро" и "Фортуме" переданы в управление Росимущества

Владимир МЕРКУШЕВ

В Росимуществе объяснили, что попавшие в перечень электроэнергетические активы имеют первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ МЕРЫ

В течение последнего года имуществу России за рубежом угрожают опасности – после начала спецоперации западные страны блокируют российские государственные и частные активы. Против Москвы ввели уже несколько пакетов санкций и заморозили половину валютных резервов нашей страны на сумму 330 млрд долларов. Конца и края такой политики не видно – на днях, например, стало известно, что в Германии создана необходимая юридическая база для продажи активов "Роснефти", которые ранее были фактически присвоены Берлином. Теперь немецкие власти готовятся выставить на продажу российский нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт.

В ответ на враждебные шаги президент Путин подписал указ о мерах на случай лишения России, ее граждан или юрлиц прав собственности на активы в "недружественных" странах. Даже в случае угрозы таких действий со стороны других государств Россия теперь вправе взять под временное управление их имущество, включая доли иностранных организаций в российских фирмах. Соответствующий указ президента от 25 апреля снабжен перечнем имущества, которые уже попали под действие нового регламента. Пока речь идет лишь о ценных бумагах – под внешним управлением Росимущества оказались 83,7% акций Публичного акционерного общества (ПАО) "Юнипро", которыми владеет немецкий холдинг Uniper SE, и около 98% акций ПАО "Фортум", которые контролируются финской государственной энергетической компанией Fortum.

Помимо ценных бумаг под временное управление в России могут попасть находящееся на территории нашей страны движимое и недвижимое имущество иностранных лиц и компаний, их доли в уставных капиталах российских юрлиц, а также имущественные права.

В Росимуществе объяснили, что попавшие в перечень электроэнергетические активы имеют первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики. Чтобы оценить значение "Юнипро" и "Фортума", достаточно вспомнить, что в их состав входят 12 тепловых электростанций (5 из них – в "Юнипро" и 7 – в "Фортум"), в том числе Сургутская ГРЭС-2, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Няганская ГРЭС (одна из самых крупных и современных тепловых электростанций России) и др. Портфель активов компании "Фортум" (бывшее РАО "ЕЭС России") также включает в себя ветропарк в Ульяновской области и солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкортостане. Очевидно, что компании имеют стратегическое значение для экономики страны, но контроль над ними до сих пор принадлежал иностранным холдингам. Впрочем, собственник у компаний не поменялся, речь идет лишь об их передаче во временное управление, которое может быть прекращено в любое время так же по решению президента.

Российские эксперты уже высказывают предположения, что теперь на "Юнипро" и "Фортум" распространятся требования по выплате дивидендов как у госкомпаний – то есть не менее 50% чистой прибыли. А учитывая, что временным управляющим стало Росимущество (федеральный орган исполнительной власти), то дивиденды достанутся государству.

ИНОСТРАНЦЕВ ЛИШИЛИ МИЛЛИАРДНЫХ ПРИБЫЛЕЙ

- Конечно, это не конфискация, это ответные меры на действия недружественных государств, которые позволили себе, во-первых, заблокировать золотовалютные резервы Центробанка РФ, то есть покусились на суверенную собственность Российской Федерации. Кроме того, были заморожены и арестованы банковские счета российских госкомпаний, частных лиц, которые вели бизнес в этих странах, да что говорить – недружественные действия коснулись многих физических лиц, у которых там были счета, недвижимое имущество, инвестиции, - это все тоже блокируется, - рассказала в эфире в эфире радио "Комсомольская правда" адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. - Поэтому президент Российской Федерации в виде ответных зеркальных мер передал в управление Росимуществом активы западных компаний, которые находятся на территории Российской Федерации. А это прежде всего огромные активы теплоэлектростанций, которыми владеют немецкие и финские корпорации и получают колоссальные прибыли. Например, немецкая компания в прошлом году заработала 105 млрд рублей (речь идет о "Юнипро", чья выручка по итогам 2022 года составила 105,8 млрд рублей, - Ред.). Но теперь этими активами иностранные корпорации не могут распоряжаться – они не могут их продать, они не могут голосовать и принимать участие в управлении, не могут получать прибыль.

Как будет развиваться ситуация дальше? По мнению эксперта, списки иностранных компаний, которые получают миллиардные доходы от источников в Российской Федерации, есть, их активы все наперечет, и точно так же эти активы могут быть переданы в управление Росимущества без права распоряжаться ими. Это означает, что, управляя этими активами, Росимущество не сможет их кому-то продать. А как будет складываться ситуация дальше, сказать пока трудно - многое теперь зависит от геополитической обстановки.

Пока на новость о введении временного управления рынок ответил оптимистично. Акции российских энергетических предприятий, принадлежащих немецкой Uniper и финской Fortum, резко – более чем на 10% - подорожали в ходе торгов на Московской бирже.

Источник - КП
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