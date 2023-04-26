Комик-выборы по Ленинскому округу Бишкека. В КырПарламент лезут 39(!) бездельников

16:22 27.04.2023

27 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Выборы по Ленинскому округу. Сегодня последний день выдвижения кандидатов



Еще три человека заявили о намерении баллотироваться в депутаты по Ленинскому одномандатному округу. Находящемуся под арестом Равшану Джеенбекову также удалось подать документы в ЦИК.



По данным ведомства, из фигурантов так называемого кемпир-абадского дела баллотируются также активисты Чингиз Капар и Ильгиз Шаменов.



Как уточнили 24.kg в Центризбиркоме, сегодня до полуночи в ведомстве будут принимать заявки. Кандидатам дается также время - до 18.00 30 апреля донести необходимые справки, включая квитанцию из банка о внесении избирательного залога в сумме 100 тысяч сомов.



Ранее о намерении побороться за мандат ЦИК уведомили 39 человек. Из них шесть женщин.



Передумали участвовать в гонке Бекзат Иманкулов и Нурлан Шапанов.



Голосование пройдет 28 мая. Определение результатов выборов депутата по Ленинскому округу - до 11 июня.



Напомним, место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в Бишкеке возле ресторана "Золотой дракон". Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны помирились.