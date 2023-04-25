 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.04.2023
18:52  Доллар еще не умер, но уже и не жив.., - Кадзухико Фудзи
18:50  Еще один срок Байдена США не переживут.., - Крис Талго
17:02  Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна, - Геворг Мирзаян
16:26  Трижды повешен, дважды расстрелян. Юбилей Ярослава Гашека
16:22  Комик-выборы по Ленинскому округу Бишкека. В КырПарламент лезут 39(!) бездельников
14:04  Ад в Судане: резня на улицах, сложности с продуктами и захваченная биолаборатория
14:02  Россия ответила на грабеж: Зачем Путин ввел внешнее управление для западных компаний

13:57  Кому нужен такой "спорт"? МОК против россиян
13:56  Российский экспорт газа может упасть вдвое в 2023 году
10:24  Казахстан повторит судьбу Украины? - Михаил Чаплыга
10:10  Баку отсоединяет Карабах от Армении, - М.Макаров
10:03  Федерация бокса США объявила о выходе из состава IBA. Протестуя на допуск россиян
10:00  Бежавший от суда в Турцию генерал Кудебаев задержан и возвращен в Казахстан
08:38  Российская АЭС "Аккую" в Турции. Взаимная выгода и инструмент влияния РФ
08:35  Карлсона в президенты? Уволенный популярный телеведущий может баллотироваться на высший пост в США
08:07  Инфаркт или "легкая простуда"? Эрдогана унесли с трибуны
08:04  Сохранить себя. Почему бывшие республики СССР не хотят быть колониями Москвы, - Дарья Подольская
07:46  Вопросы без ответов по делу Масимова, - Данияр Ашимбаев
03:23  Al Modon: США останутся с носом в Сирии
03:00  Казахстан после выборов: страна входит в полосу глубокого социально-экономического кризиса, - Р.Ошакбаев
00:40  Бахмутская мясорубка: финал близок, - СП
00:15  Китай не отдаст Центральную Азию в руки Запада, - Вл.Скосырев
00:14  Америку накрывает "рельсовая война". США подвергаются атаке изнутри, - В.Ильин
00:02  Редкие металлы становятся важнее нефти, - А.Комраков
Среда, 26.04.2023
19:38  П.В. Густерин: Памяти Агафангела Ефимовича Крымского
19:37  Экс-начальник ДКНБ Алматы генерал Мажилов получил 6 лет лишения свободы. За причастность с госмятежу
19:32  Что произошло с президентом Турции во время интервью: Эрдоган выпадает из гонки?
17:54  Глава Кабмина Кыргызстана А.Жапаров снова с визитом в Ташкенте. Зачастил..
17:51  Байден решил стать меньшим злом для США
17:49  Игра в китайского миротворца. Хитрый Си позвонил-таки Зеленскому, обласкал и обнадежил
17:47  Сообщения о бомбах. В Бишкеке эвакуировали более десяти школ
17:34  Кукловоды и куклы: или о том, как создаются неформальные партии в Узбекистане, - Шодибой Хасанов
15:17  Выдать на жительство: граждан СНГ, КНР и США заинтересовали "золотые визы" РФ
15:13  Протоиерей Петр Влащенко организовал религиозный медицинский десант на Донбассе
14:53  Казахстанский ученый Айтуов изобрел технологию для восстановления зубной эмали
08:27  Венесуэла. Американская технология экспорта революций дала сбой, - А.Тищенко
08:24  Россия и Киргизия проведут ревизию своих отношений, - Виктория Панфилова
08:21  Узбекистан купит у России 300 тысяч тонн нефти
08:07  "Тихий раздел" Украины или мировая война, - Ростислав Ищенко
07:35  Кыргызстан реальный. Мифы о стабильности. Власти говорят о хорошей жизни, кошельки населения пусты, - 24.kg
07:12  США: грядет смута? Раскол между партиями грозит обернуться вмешательством армии, - Андрей Соколов
07:00  В РосГосдуме призвали вернуть определение "враг народа". Депутатам предложили начать с себя
06:50  Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы? Ч. 1, - Е.Косенко
06:48  Война с Китаем грозит американцам карточной системой, - В.Скосырев
00:46  Черная дыра. Что Казахстану делать с Кашаганом? - О.Червинский
00:38  Нужно побеждать Украину, даже если президентом США станет выхухоль.., - КП
00:35  К новому КазПарламенту приделали бикфордов шнур, - Марат Асипов
00:34  Крупнейший музей-заповедник под открытым небом "Бозок" появится близ Астаны
00:26  ГЭС "Сарбанд" на юге Таджикистана заработала на полную мощность
00:22  Дипломатия "мягких связей": гуманитарные проекты Японии в Центральной Азии
00:19  Чувствуют себя как дома: в Центральную Азию вновь прилетела делегация из США, - Ксения Логинова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна, - Геворг Мирзаян
17:02 27.04.2023

Сдача Карабаха укладывается в долгосрочную стратегию армянской власти
Геворг Мирзаян
доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
25 апреля 2023,
Никол Пашинян – пожалуй, один из самых упорных и системно мыслящих политиков постсоветского пространства. После своего прихода к власти в 2018 году он последовательно исполнял заложенную программу действий – и сейчас находится на пороге предпоследнего шага своей стратегии. Сдачи Нагорного Карабаха.

"Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения", – заявил недавно господин Пашинян. Добавив, что эти взаимные признания могут стать базой для подписания полноценного мирного договора между сторонами.

Казалось бы, ничего странного и крамольного в этом заявлении Никола Воваевича нет. Во-первых, Армения и раньше формально признавала Нагорно-Карабахскую Республику частью Азербайджана. Армянские чиновники и активисты это отрицают – однако Ереван официально не признал независимость НКР, а также не признал ее частью Армении. Значит, получается, признавал частью Азербайджана, каковой Нагорный Карабах был до обретения им де-факто независимости. Собственно, на основании этого всеобщего признания и шли все мирные переговоры по карабахскому вопросу.

Во-вторых, Пашинян вроде как пытается выстроить систему приоритетов. Главным приоритетом для него является территориальная целостность и безопасность Армении – на что Азербайджан сейчас и посягает, вторгаясь на армянскую территорию под предлогом непризнания ее границ. И Пашинян сейчас пытается разменять отказ Азербайджана от вторжения на признание Арменией Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Тем более что Армению Ереван еще может контролировать, а Нагорный Карабах – уже нет. После победы во второй Карабахской войне в 2020 году азербайджанские войска оккупировали часть самопровозглашенной республики, а оставшаяся часть сохранила де-факто независимость только за счет того, что в регион были введены российские миротворцы.

Причем, скорее всего, независимость эта продлится еще максимум два года – в 2025 году истекает мандат российских миротворцев, после чего Баку вполне может отказать в его продлении. А после ухода россиян защитить людей будет некому. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что местные жители "либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания". Причем очевидно, что выбор лишь один – эмигрировать. Даже если местные примут азербайджанское гражданство, это не защитит их от дискриминации и преследований – в Азербайджане целые поколения выросли на политике дегуманизации армян. Поэтому Пашинян фактически меняет то, что он все равно потеряет, на свободу и безопасность Армении. И это кажется вполне логичным шагом.

Точнее, казалось бы, если бы сам Пашинян не приложил усилия для того, чтобы Армения лишилась контроля над Нагорным Карабахом, а также терпела оккупацию Азербайджаном непосредственно армянских территорий.

Во время второй Карабахской войны он почти ничего не сделал для защиты НКР от азербайджанских войск. Не объявил мобилизацию, не отправил туда основные силы армянской армии, не использовал удар Азербайджана по армянской территории для того, чтобы втянуть в конфликт ОДКБ. Отказывался от сделанных при участии Москвы на ранней стадии конфликта предложений о его прекращении в обмен на возврат под контроль Азербайджана так называемого Пояса безопасности вокруг Нагорного Карабаха. Вместо этого Пашинян дождался, пока азербайджанские войска прорвут рубежи на юге НКР, возьмут под контроль Гадрут и Шушу. Через считаные дни пал бы и Степанакерт, если бы Москва не вмешалась со своими миротворцами.

Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов можно объяснить служением высшей цели, указанной его зарубежными друзьями и инвесторами (вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру). Цели по отрыву Армении от России и превращению всего пространства Южного Кавказа в подконтрольный Турции и Западу антироссийский санитарный барьер.

Поэтому после прихода к власти Пашинян стал вычищать кабинеты в Ереване от пророссийских лидеров. Поэтому он сдал Карабах (самую пророссийскую часть армянского пространства), сделав при этом все возможное, чтобы возложить вину за эту сдачу на Россию, которая не пришла на помощь и не защитила, и на российские ракеты, которые "взорвались лишь на 10%". Похожие обвинения выдвигались и когда азербайджанские войска оккупировали "спорную" армянскую территорию, – тогда Пашинян даже подал запрос в ОДКБ, сам при этом не защищая свою землю. Сейчас обвинения выдвигаются в адрес российских миротворцев, которые не убирают с соединяющей Армению и Степанакерт дороги так называемых азербайджанских экологов, которые блокируют НКР.

Собственно, сдача Нагорного Карабаха является предпоследним шагом плана. Последним же шагом станет поиск других союзников – например, Франция и Соединенные Штаты, к которым Армения уже подбивает клинья. А то и НАТО в целом. После чего на выход попросят не только российских миротворцев, но и российскую базу из Гюмри – а Армению поставят в стойло евроатлантической интеграции и выведут из ОДКБ и Евразийского союза.

Да, судьба самой Армении при этом будет печальна – но это, судя по всему, не волнует ни Пашиняна, ни его зарубежных инвесторов. Должно, по идее, волновать население самой Армении – однако это население сделало свой выбор в 2021 году. Когда после поражения в Карабахской войне переизбрало Пашиняна на второй срок. Позволив ему дальше упорно и системно гнуть свою линию.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682604120


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с депутатами маслихата Алматинской области
- Мажилис ратифицировал Соглашение о порядке обмена сведениями о кредитных историях в рамках ЕАЭС
- Учебные программы вузов и колледжей должны соответствовать потребностям казахстанской экономики – Алихан Смаилов
- Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом CNPC
- Вопросы по делу Масимова
- Состоялись панельные дискуссии для делегатов XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана
- Ряд новых проектов в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве реализуют в Казахстане
- Малому бизнесу нужны справедливые налоги
- Казахстанские компании договорились об экспорте продукции в Иран на $60 млн
- Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Китая провели переговоры
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  