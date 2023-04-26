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Еще один срок Байдена США не переживут.., - Крис Талго
18:50 27.04.2023

American Thinker
США

Может ли Америка позволить себе еще четыре года президентства Джо Байдена?
AT: Соединенные Штаты не могут позволить себе еще четыре года президентства Байдена

Соединенные Штаты не могут позволить себе еще четыре года президентства Байдена, пишет AT. Американцы сейчас живут хуже, чем до его избрания. Длинный список неудач Байдена на всех возможных фронтах доказывает, что второго срока он не заслужил.

Теперь, когда президент Джо Байден официально объявил о том, что он будет принимать участие в выборах 2024 года, американцам необходимо задать себе два важных вопроса.

Первый: может ли наша страна позволить себе еще четыре года политики Байдена?

Второй: живете ли вы сегодня лучше, чем до прихода Джо Байдена в Белый дом?

Что касается первого вопроса, рискну утверждать, что большинство американцев – разумеется, если они будут абсолютно честны сами с собой, – ответят на него решительным "нет".

Почему я так думаю? Потому что я обладаю здравым смыслом и умею считать.

20 января 2021 года, то есть в день, когда Байден принял присягу, государственный долг Соединенных Штатов составлял 27,7 триллиона долларов. К текущему моменту он достиг 31,7 триллиона долларов.

За последние два года Байден подписал План спасения Америки на 1,9 триллиона долларов, Закон об инфраструктуре на 1,1 триллиона долларов и Закон о снижении инфляции на 370 миллиардов долларов, а также множество других законопроектов, предполагающих очень серьезные расходы.

Как сообщает организация Heritage Foundation, "дефициты вплоть до 2031 финансового года будут составлять примерно на шесть триллионов долларов больше, чем до прихода администрации Байдена к власти – это примерно по 46 тысяч долларов на каждое домохозяйство в стране".

Несмотря на все это, у Байдена хватило наглости морочить голову всей стране, когда в ходе своего обращения к Конгрессу в 2023 году он заявил: "За последние два года моя администрация добилась сокращения дефицита более чем на 1,7 триллиона долларов – это самое большое сокращение дефицита в американской истории". Как показывают цифры, это абсолютная ложь.

Соединенные Штаты также не могут позволить себе еще четыре года держать южную границу открытой настежь, потому что это уже привело к гуманитарному кризису, разожгло эпидемию фентаниловой зависимости и усилило позиции мексиканских наркокартелей. И все это произошло в период президентства Байдена.

Более того, мы не сможем выдержать еще четыре года расового разобщения, "критической расовой теории" в нашей системе образования, инициатив по продвижению разнообразия, справедливости и инклюзивности на рабочих местах, рейтингов ESG (оценка качества экологического, социального и корпоративного управления), разрушающих нашу экономику и финансовые институты, трансгендерного активизма, поглощающего нашу молодежь, преступности, бесчинствующей в наших городах, зеленой энергетики, подрывающей нашу систему энергоснабжения, и других ошибочных решений, которые Байден прямо или косвенно поддерживал.

Что касается второго вопроса, думаю, можно с уверенностью сказать, что и на него большинство американцев ответят громогласным "нет".

Начнем с того, что бездумные расходы администрации Байдена спровоцировали мощную инфляцию, которая сейчас уничтожает некогда легендарную американскую мечту. Как показывают результаты множества опросов, почти шестеро из десяти американцев сейчас живут от зарплаты до зарплаты, и подавляющее большинство из них называют инфляцию главной причиной проблем с деньгами.

Более того, при администрации Байдена неравенство в доходах увеличилось, цены на заправках зашкаливают, цены в продуктовых магазинах взлетели до небес, а общая сумма непогашенных задолженностей по кредитным картам теперь превышает триллион долларов.

Другими словами, почти по всем экономическим показателям американцы сегодня живут хуже, чем до того, как Байден вошел в Овальный кабинет.

Тем не менее, острая и хроническая боль, которую испытывают американцы, похоже, совершенно не трогает президента Байдена, хотя нас очень долго убеждали, что он является воплощением сочувствия.

Печальная истина заключается в том, что президент Байден потерпел неудачу на всех возможных фронтах. Его внешнеполитические злоключения и катастрофический вывод войск из Афганистана придали смелости нашим врагам за границей. Его глупая экономическая программа делает американцев беднее и ставит под угрозу закрепившийся за долларом статус мировой резервной валюты. Его социальная политика порождает беспорядки на улицах. А его склонность использовать механизмы федерального правительства в качестве оружия против политических врагов представляет собой непосредственную угрозу для свободы и принципов, лежащих в основе нашей конституционной республики.

Теперь мы точно знаем, что Байден попытается переизбраться на второй срок в 2024 году. Но жалкий список его достижений и очень длинный список провалов наглядно демонстрируют нам, что он не заслуживает второго шанса.

Автор статьи: Крис Талго (Chris Talgo)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682610600


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