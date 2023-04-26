Доллар еще не умер, но уже и не жив.., - Кадзухико Фудзи

18:52 27.04.2023

Daily Shincho

Япония



Китай и другие страны БРИКС уходят от доллара

Daily Shincho: падение международного престижа США бросило на доллар мрачную тень



Падение международного престижа США оттолкнуло от доллара множество стран, и теперь американскую валюту поддерживает лишь внутренний рынок. Однако и над ним нависла мрачная тень, пишет Daily Shincho. Разогнать ее могут только слаженные действия властей, но они расколоты политическими разногласиями.



Кадзухико Фудзи



Реальным фактором являются США - беспрецедентная ситуация вызывает беспокойство



Бразилия идет за Китаем



"Существуют доказательства того, что Китай хочет ослабить международную резервную валюту - доллар", - заявил член Совета экономических консультантов при президенте США Джаред Бернштейн (Jared Bernstein) на слушаниях, проведенных 18 апреля банковским комитетом сената.



Это высказывание было сделано с учетом отхода от доллара стран БРИКС, включая Китай, после начала российской спецоперации на Украине в феврале прошлого года.



БРИКС - это английская аббревиатура названий пяти стран - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Эти государства достигли значительного экономического роста и, как ожидается, в будущем станут движущей силой мировой экономики.



Лидер БРИКС, который наиболее четко обозначил свою позицию по отказу от доллара, это Лула да Силва, вернувшийся на пост президента Бразилии в январе этого года. Во время посещения штаб-квартиры Нового банка развития (НБР) 13 апреля в рамках визита в Китай он призвал страны БРИКС вести расчеты в собственных валютах.



НБР - это международный банк развития, созданный в 2015 году государствами - членами БРИКС, который открыт для всех государств, входящих в ООН. В 2021 году к нему присоединились Бангладеш, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.



Лула подчеркнул, что НБР, у которого, судя по всему, дела идут гладко, обладает потенциалом стать великим банком глобального Юга (развивающихся стран, в основном в южном полушарии).



29 марта правительство Бразилии согласилось вести торговые расчеты с Китаем в собственной валюте. Поскольку Бразилия является крупным экспортером сои и кукурузы, растет вероятность, что она начнет отказываться от доллара в сфере продажи зерна.



Доля юаня в международных торговых расчетах увеличилась более чем в два раза



По данным Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), в феврале этого года доля юаня в международных торговых расчетах составила 4,5%, что более чем в два раза превышает показатель за предыдущий год.



Наиболее заметен его рост в торговых расчетах с Россией. 9 апреля Центральный банк РФ сообщил: "В прошлом году доля юаня в российском импорте выросла до 23% с 4% в предыдущем году. В этом году она продолжает увеличиваться".



В последние годы Китай нарастил закупки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в юанях у Ирана и Венесуэлы, которые находятся под американскими санкциями. В марте этого года он решил приобретать СПГ у ОАЭ также в юанях. Кроме того, Пекин отходит от доллара в сфере торговли ресурсами.



Индия с ее растущей экономикой и тенденцией рассматривать Китай как соперника не собирается уступать.



Она договорилась с соседней Малайзией о расчетах в собственной валюте (рупиях), а также раздумывает над возможностью закупки в рупиях ископаемого топлива, а также СПГ, из России, которая стремительно наращивает экспорт черного золота.



Москва пытается расширить сферу расчетов в рублях в области торговли природными ресурсами.



Почему юань не может стать ключевой валютой?



Почему страны БРИКС стремятся уйти от доллара?



Как заявила 15 апреля министр финансов США Джанет Йеллен, реализация американских финансовых санкций подрывает международную гегемонию доллара, а Россия сильно пострадала от экономических ограничений.



Валюты сами по себе обладают экономической ценностью - не в последнюю очередь потому, что их можно использовать для платежей.



Превращение США в мирового полицейского после окончания холодной войны резко повысило ценность доллара, и враждебные Вашингтону силы начали борьбу за американскую валюту. В 2001 году доля доллара в мировых валютных резервах превысила 70%, но потом его привлекательность снизилась из-за того, что он используется в качестве инструмента санкций. По последним данным, упомянутый показатель для денежной единицы США упал до чуть менее 60%.



В результате текущих санкций были заморожены валютные резервы российского правительства, номинированные в долларах. Это вызвало у глобального Юга опасения, что его доллары станут бесполезными, если не он не подчинится воле США. В итоге начался уход от американской валюты, особенно в странах БРИКС.



Хотя этот процесс, скорее всего, продолжится, юань, который, как предполагается, станет следующей основной валютой, не сможет заменить доллар. Возможно, китайская валюта будет играть большую роль при расчетах, но капитальные операции по ней не либерализованы, и юань находится под сильным контролем правительства КНР. Кроме того, считается, что его ценность несравнимо ниже, чем у доллара.



На финансовых рынках США возможна беспрецедентная ситуация



Поскольку престиж США в международном сообществе падает, стоимость основной валюты, доллара, поддерживается американскими финансовыми рынками, которые характеризуются крупнейшими в мире масштабами и высокой ликвидностью.



Однако над ними нависла мрачная тень.



Ожидается, что федеральный долг США достигнет установленного законом потолка в 31,4 триллиона долларов уже в следующем месяце. При этом никаких перспектив для достижения соглашения о повышении этого лимита в конгрессе, где обострилась межпартийная конфронтация, нет.



19 апреля спикер палаты представителей Кевин Маккарти официально представил условия (сокращение отдельных статей бюджета) для повышения потолка, которые администрация Байдена принимать не хочет.



Если предел не будет поднят, это приведет к беспрецедентной ситуации, при которой американские власти объявят дефолт. Финансовые рынки, которыми гордятся США, погрузятся в хаос, и, как опасается вышеупомянутый Бернштейн, статус доллара как основной валюты заметно пошатнется.



Главная причина ухода от доллара заключается не в странах БРИКС, а в политических неурядицах в самих США.



Если правительство Соединенных Штатов объявит дефолт, это будет значить больше, чем просто уход от определенной валюты. Может возникнуть серьезный долларовый кризис, который нанесет мощный удар по глобальной экономике.