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"Крокодил" пополз: как выглядит борьба талибов с наркоиндустрией без пиаровского глянца
19:46 27.04.2023

25.04.2023

"Крокодил" пополз: как выглядит борьба талибов с наркоиндустрией без пиаровского глянца
Талибы сократили посадки опийного мака. Какой наркотик придет на смену героину, выяснял обозреватель "МИР 24" Роман Никифоров.

"Мост самоубийц" на афганский манер: стихийный наркопритон в центре Кабула. Опиум для народа – по дешевке, хотя на самом деле цена слишком высока: передозировки, инфекции. В роли наркополиции боевики запрещенного решением ООН движения "Талибан".

"Мы их ловим и привозим в больницу. Неважно, что кто-то из них умрет. Другие вылечатся", – сказал член движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) Мавлави Фазулла.

Та самая больница больше похожа на исправительную колонию. Всех пациентов бреют налысо, психотерапию подкрепляют подзатыльниками. Выпускают месяца через два, если повезет, конечно.

"Прошлой ночью Аллах пожелал смерти двоих человек. Диарея и бактерии ослабляют ваше тело".

"Выращивание мака строго запрещено по всей территории Афганистана. Отныне никто не должен возделывать мак. По законам шариата", – заявил представитель движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) Забиулла Муджахид.

Заявление прошлогоднее. Под запрет попадают также вино, гашиш и кальян. Талибы сжигают крупные партии наркотиков. Впрочем, это они и раньше делали, например, в 2016 году.

"Талибан" пытается показать, что является нормальной политической силой

"Крокодил" пополз: как выглядит борьба талибов с наркоиндустрией без пиаровского глянца
Удается ли?

Периодически проводят для иностранных съемочных групп рейды по наркоточкам. Благо, и выслеживать никого не надо. Все дилеры на виду.

"Это локальные, отдельные операции. Уничтожение, как правило, образцово-показательное, с PR-составляющей. На большее у них просто нет возможностей и сил, а кто-то из них завязан на этот бизнес", – считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев.

В общем, картинка из кварталов не меняется. Что неудивительно: сегодня в Афганистане 3,5 миллиона наркозависимых, почти каждый десятый. В том числе сотни тысяч детей. Это вовсе не какая-то афганская традиция – история о том, как на иглу подсадили целую страну целенаправленно и методично.

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Про опиум как снотворное и болеутоляющее еще древние греки писали. Средневековый врач Парацельс делает из него лекарственную настойку лауданум. Примерно в то же время в Юго-Восточной Азии опиум начинают курить уже как наркотик. Завоевавшие Индию британцы в XIX веке решают использовать его в качестве оружия против набирающего силу Китая.

"Правящая тогда маньчжурская династия Цин достигла зенита могущества, страна процветала, развивалось сельское хозяйство, ремесла", – отметил руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

Китайские товары пользуются спросом во всем мире, а вот иностранцев на внутренний рынок не пускают, и даже всемогущих британцев!

"Наконец был найден товар, который можно было продавать, и не только по официальным каналам. Довольно быстро стала нарастать коррупция, контрабанда. Опиум стал таким инструментом, который изменил торговый баланс в пользу британцев", – объяснил Карнеев.

Пекин жесткими мерами контрабанду пресекает, но за наркоторговцев вступается Британия. Начинает так называемые опиумные войны. Европейцы побеждают: свободу курильщикам! Китай на долгие годы погружается в наркотический кошмар.

"Китай тогда стали называть "больной человек Восточной Азии".

Очнуться от летаргического сна стране удается только при коммунистах в середине XX века. В это время мировой опийный центр – так называемый "Золотой треугольник", включающий территории Таиланда, Мьянмы и Лаоса, а также некоторые районы Вьетнама. Товар уже не опий-сырец – героин. По странному стечению обстоятельств и здесь начинается война, в которую снова ввязываются англосаксы, но теперь это США.

С наркотиками вторжение вроде бы не связано, но тема-то какая денежная! Уже не жалеют ни чужих, ни своих. Про участие армии в героиновом обороте сами американцы много пишут и даже фильмы снимают. Один из них – "Гангстер".

"По текущим оценкам, одна треть американских солдат экспериментирует с опиумом и героином".

Героиновые герои – такой регулярной армии история еще не знала. Наркотик снимает боль, стирает моральные границы. Добавляем лошадиные дозы дурманящей марихуаны, мощный стимулятор амфетамин и получаем того самого универсального солдата, готового выполнить любой приказ, самый жестокий и даже безумный.

Армейское руководство официально с наркоманией борется, но и про свой интерес не забывает. Раскручена история про то, как героин доставляют в США в гробах с погибшими солдатами.

"Ордер дает мне право осмотреть самолет и его груз". – "Я вам не даю такого права".

Но говорят, это фейк – на самом деле героин везли не в гробах, а в мебели.

Когда заканчивается Вьетнамская война, Афганистан – лишь одна из многочисленных наркопровинций, далеко не самая крупная. Все меняется несколько лет спустя, после ввода советских войск. Хотя сам Советский Союз тут ни при чем, наоборот, пытается построить современную экономику.

"Богатейшие запасы меди, железной руды, есть уран, литий, полудрагоценные камни, даже нефть. Все это можно добывать и использовать. По этому пути Афганистан шел во время советского присутствия, когда развивалась промышленность и создавался массовый рабочий класс", – сказал эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Но американцев такой сценарий не устраивает. Они помогают афганским моджахедам.

"При поддержке Запада там создавались плантации опиумного мака, лаборатории по его переработке в Пакистане и прокладывались маршруты его транспортировки в страны в Южной Азии. Это должно было окупить затраты на войну против Советского Союза", – рассказал Никита Мендкович.

После вывода войск и последующей гражданской войны советское наследие разрушено, западное осталось. В страну приходят сначала талибы, потом США с союзниками на долгие 20 лет. Маковые плантации все растут и растут. Ведь американцы продвигают в губернаторы региональных наркобаронов.

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Сегодня Афганистан абсолютный лидер. Производит то ли 75, то ли 85% мирового опия. Его доля в ВВП страны больше 10%!

"Посев и выращивание других культур, кроме опийного мака, ничего нам не приносит. Если нам не разрешат выращивать эту культуру, мы ничего не заработаем", – говорит владелец макового поля Нур Мохаммад.

Но на бедных афганцах много не заработаешь. Приходится расширять героиновую географию.

"Известно, что американцы использовали свои транспортные самолеты для транспортировки афганских опиатов на европейский рынок", – отметил Никита Мендкович.

Да и в самих Штатах проблем хватает. Там героин употребляют от 700 тысяч до двух миллионов человек. Каждый день 130 человек умирают от передозировки.

Издание "Политико" пугает своих читателей: а что, если талибы сдержали слово, и нынешнего макового урожая не будет? На что тогда пересядут европейские и американские наркоманы? Неужели на синтетический фентанил, который сильнее героина в 50 раз?

"Эйфория очень короткая, несколько секунд, необходимо еще дозу, еще дозу. Почему он опаснее? Очень сложно рассчитать дозу. Если сложно рассчитать дозу, то, как говорят наши пациенты, схватить передоз можно при любом употреблении. Закончится это всегда параличом дыхательного центра", – объяснил нарколог Алексей Казанцев.

Там и до другого заменителя недалеко – дезоморфина, известного как "крокодил". Для самых бедных, и, что называется, "отмороженных". Героиновая зависимость – только малая часть проблемы. В моде новые синтетические стимуляторы. Общее число наркозависимых в США оценивают в 29 миллионов, и сегодня некоторые кварталы Сан-Франциско уже не отличишь от кабульских. Что посеешь, то и пожнешь.

Источник - kolosha.ru
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