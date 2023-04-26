Рахмон раскритиковал частые визиты таджикистанцев в хадж

20:10 27.04.2023

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что последнее время как хадж, так и умра стали своего рода соревнованием среди жителей некоторых регионов страны.



Таджикистанцам на фоне нестабильного состояния в мире нужно быть более разумными и бережливыми, заявил президент страны Эмомали Рахмон.



Во время рабочего визита в Хатлонскую область глава государства в своем обращении перед тружениками заметил, что людям не нужно заниматься расточительством ради хвастовства.



В этой связи он отметил и тот факт, что в последнее время как хадж, так и умра стали своего рода соревнованием среди жителей некоторых регионов страны и даже особым видом путешествия.



Он отметил, что некоторые совершают хадж по 3-4 раза, а то и даже больше.



"То, что делают наши соотечественники, иначе как фанатизмом и подражанием не назовешь", - заявил Рахмон.



Люди, которые отправляются в паломничество, даже берут с собой младенцев и детей, не задумываются о сути совершения хаджа.



Он посетовал, что на это уходят большие финансы, тогда как было бы лучше направить эти средства в образование, здоровье, питание, улучшение жилищных условий.



"Помогите сиротам, инвалидам, нуждающимся, малоимущим по мере сил", - посоветовал президент.



Он напомнил, что соотечественники должны задуматься об этих вопросах перед тем, как отправиться в хадж.