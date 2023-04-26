Путин прислал на переговоры к Рахмону самого безнадежно толкового вице-премьера Мантурова

20:12 27.04.2023

Эмомали Рахмон встретился с зампредом правительства России



Стороны обсудили ряд вопросов взаимодействия двух государств в торгово-экономических направлениях, в том числе в сфере промышленности и инвестиций

ДУШАНБЕ, 27 апр - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял во Дворце наций заместителя председателя правительства России, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Рахмон выразил удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества Таджикистана и России, а также отношениями наших стран в рамках международных и региональных организаций", - отметили в пресс-службе.

В ходе встречи были затронуты вопросы стратегического партнерства двух стран, в том числе сотрудничество в промышленном секторе.

Стороны обсудили широкий комплекс вопросов взаимодействия двух государств в торгово-экономических направлениях, в особенности в сфере промышленности и реализации крупных инвестиционных проектов.



Одними из перспективных и плодотворных направлений двусторонних отношений были названы сотрудничество в сферах промышленности:

горнодобывающей,

металлургической,

нефтеперерабатывающей,

электротехнической,

текстильной,

пищевой,

фармацевтической,

а также в производстве строительных материалов.

Отмечается, что в рамках мероприятия была проведена плодотворная беседа на различные темы, представляющие обоюдный интерес.

Мантуров: возможности партнерства ОДКБ не реализованы в полном объеме

Ранее Россия и Таджикистан договорились о единых стандартах и технического регулирования.

Соглашение о взаимном признании было подписано на полях XXI заседания Межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-экономическому сотрудничеству.

Договор был заключен между агентствами по стандартизации и метрологии России и Таджикистана.

Также в рамках проходящего в Душанбе заседания вице-премьер заявил, что возможности международного партнерства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности на данный момент не реализуются в полном объеме.