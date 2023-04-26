|Путин прислал на переговоры к Рахмону самого безнадежно толкового вице-премьера Мантурова
20:12 27.04.2023
Эмомали Рахмон встретился с зампредом правительства России
Стороны обсудили ряд вопросов взаимодействия двух государств в торгово-экономических направлениях, в том числе в сфере промышленности и инвестиций
ДУШАНБЕ, 27 апр - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял во Дворце наций заместителя председателя правительства России, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Президент Рахмон выразил удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества Таджикистана и России, а также отношениями наших стран в рамках международных и региональных организаций", - отметили в пресс-службе.
В ходе встречи были затронуты вопросы стратегического партнерства двух стран, в том числе сотрудничество в промышленном секторе.
Стороны обсудили широкий комплекс вопросов взаимодействия двух государств в торгово-экономических направлениях, в особенности в сфере промышленности и реализации крупных инвестиционных проектов.
Одними из перспективных и плодотворных направлений двусторонних отношений были названы сотрудничество в сферах промышленности:
горнодобывающей,
металлургической,
нефтеперерабатывающей,
электротехнической,
текстильной,
пищевой,
фармацевтической,
а также в производстве строительных материалов.
Отмечается, что в рамках мероприятия была проведена плодотворная беседа на различные темы, представляющие обоюдный интерес.
Мантуров: возможности партнерства ОДКБ не реализованы в полном объеме
Ранее Россия и Таджикистан договорились о единых стандартах и технического регулирования.
Соглашение о взаимном признании было подписано на полях XXI заседания Межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-экономическому сотрудничеству.
Договор был заключен между агентствами по стандартизации и метрологии России и Таджикистана.
Также в рамках проходящего в Душанбе заседания вице-премьер заявил, что возможности международного партнерства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности на данный момент не реализуются в полном объеме.