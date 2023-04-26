"Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую". В каком столетии окупится эта "панама"?

20:28 27.04.2023

Российская сторона в лице госкорпорации "Росатом" передала Турции сертификат о доставке первого ядерного топлива на АЭС "Аккую" в стране, соответствующая церемония транслировалась телеканалом "Россия-24".



Таким образом, Турция вошла в перечень стран, использующих атомную энергетику, отметили в пресс-центре атомной отрасли.



Как ранее в четверг сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев, физический пуск АЭС "Аккую" в Турции запланирован на следующий год. "Планируем в будущем году совершить физпуск, вывести реактор на минимальную контролируемую мощность и начать поэтапный набор мощности реактора [...], для того чтобы в 2025 году уже устойчиво выдавать электроэнергию", - сказал он, отметив, что соответствующие сроки зафиксированы в договоренностях между странами в рамках межправсоглашений.



Ранее сообщалось, что пуск может состояться уже в текущем году, к столетию Турецкой Республики.



АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.



Предполагается, что станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 г., заливка первого бетона под блок N2 - в конце июня 2020 г. Старт началу строительства блока N3 этой АЭС был дан 10 марта 2021 г., а в июле 2022 г. "Росатом" начал строительство четвертого энергоблока.



Сообщалось, что "Росатом" планирует в III квартале 2023 г. завершить общестроительные монтажные работы на площадке АЭС и перейти к пусконаладке.



Сейчас, как отметило корпоративное издание "Страна Росатом", на первом блоке станции "подходит к концу монтаж оборудования", на втором - установлен корпус реактора, на третьем монтируется ловушка расплава, а на четвертом "идет армирование фундамента главного здания" и "продолжается изготовление оборудования длительного цикла".