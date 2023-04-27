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Китай отобьет у шпионов желание добывать его секреты, - НГ
00:19 28.04.2023

27.04.2023
Пекин расширил полномочия контрразведки
Владимир Скосырев

Постоянный комитет парламента Китая внес поправки в закон о шпионаже. Преследованиям будут подвергаться те, кто контактирует с иностранными шпионскими организациями или помогает кибератакам на учреждения, обладающие секретами. Хотя изменения вступят в силу в июле, представители иностранных фирм в КНР говорят, что они будут иметь устрашающее воздействие. Ведь уже арестован японский предприниматель, идут допросы в Шанхае служащих американской компании. Но ужесточение закона может быть ответом на охоту на ведьм, развернутую в США.

Как передал CNN, Китай переписал закон о шпионаже с целью включить в него более широкий круг данных и операции в цифровой сфере.

Это усиливает риски для иностранных предприятий, работающих в стране. Полиция подвергла допросу штат американского консалтинга Bain в Шанхае. А месяцем раньше власти закрыли офис в Пекине группы Mintz и задержали пятерых ее китайских сотрудников.

Эти случаи нанесли ущерб настроениям американских компаний, работающих в КНР, сказал Майкл Чарт, президент американской торговой палаты в Пекине. Члены палаты спрашивают: "Кто следующий?" Что касается Bain, полиция не задержала никого из сотрудников, но отобрала у них несколько компьютеров и телефонов. А расследование деятельности Mintz продолжается.

Как комментирует Reuters, председатель КНР Си Цзиньпин после прихода на этот пост назвал заботу о национальной безопасности одной из главных задач руководства страны. Установление более сурового режима в этой области непосредственно связано с более широкой проблемой – обострением напряженности в отношениях Пекина с США и их союзниками. В последние месяцы Китай подверг аресту десятки своих и иностранных граждан по подозрению в шпионаже. Среди них директор японской фармацевтической компании Astellas Pharma. Причем суды по таким делам бывают закрытыми по соображениям секретности. Япония по дипломатическим каналам добивается освобождения своего гражданина. В то же время Токио призвал своих граждан, живущих в Китае, соблюдать осторожность, чтобы не попасть в сети правоохранителей. Пекин не оставил этот призыв без внимания. Представитель МИДа Мао Нин указала, что в КНР законы принято соблюдать. И японскому правительству следует довести эту истину до сознания японских граждан.

Конечно, шпионская тема популярна у читателя и зрителя. Тема опасностей, выпавших на долю иностранных бизнесменов в Поднебесной, не сходит со страниц ведущих американских изданий. Но почему-то куда более скупо они освещают охоту на "китайских ведьм", идущую в США. А жертвами ее порой становятся люди, которые в силу возраста и состояния здоровья вряд ли могут серьезно навредить безопасности Америки. Показательна судьба профессора Гарвардского университета, бывшего декана химического факультета Чарльза Лайбера. Этот человек, который борется с раком, был обвинен еще в 2020 году в том, что скрыл свои связи с Китаем, не заплатил налог с полученного дохода. Вина профессора состоит в том, что он утаил участие в программе университета в Ухане, направленной на то, чтобы привлечь выдающихся ученых к сотрудничеству с китайскими исследователями.

Суд длился более двух лет. И вот вердикт вынесен. Довольно мягкий по стандартам Китая или России. Два дня тюремного заключения, профессор уже отбыл его. Два года он должен оставаться под наблюдением, а шесть месяцев – под домашним арестом. Лайберу придется также заплатить штраф в 50 тыс. долл. и покрыть налоговую недоимку в размере 33,6 тыс.

Представитель ФБР в связи с этим делом обвинил Китай в расширении шпионской активности в США. Но если к своему гражданину американские власти проявили милосердие, то гражданина Китая суд в прошлом году в ноябре приговорил к 20 годам тюрьмы. Сюй Янцзюню вменили вербовку агентуры в американских промышленных компаниях.

В беседе с "НГ" ветеран российской разведки полковник в отставке Михаил Любимов отметил: "Многие люди, идущие на контакт с иностранной разведкой, думают, что их никогда не поймают. Они немного сумасшедшие. Разве нормальный человек станет рисковать своей жизнью? В то же время в цивилизованных странах суды, по идее, должны учитывать, нанес ли реальный ущерб пойманный шпион. Бывает, ущерба-то и нет. В холодную войну главная задача советской разведки состояла в том, чтобы определить, нанесет ли противник ядерный удар. Если не было агента в военном ведомстве, приходилось искать ответ другим способом. Например, горят ли огни ночью в офисах правительства. Пекин и Вашингтон хотели бы знать больше о планах друг друга. Аресты шпионов и ответные аресты только ухудшают атмосферу".

Источник - НГ
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