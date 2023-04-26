Хакасский депутат Дмитрий Иванов пал в бою с укро-нацистами

00:20 28.04.2023

Депутат-коммунист, многодетный отец пал смертью храбрых в бою с укронацистами



Сообщается, что он геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей, младшему из которых всего несколько месяцев.



Дмитрий Анатольевич Иванов родился 3.11.1976, проживал в шахтерском Черногорске - втором после Абакана городе Хакасии по численности населения. Воевал в Чечне. Окончил Сибирский федеральный университет по специальности "экономика и управление на предприятии". Работал директором управляющей компании "Заря". В 2018-м избран депутатом Верховного совета Хакасии от КПРФ, входил в состав комитета ВС по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям.



В феврале заключил контракт с ЧВК "Вагнер". Прошел двухнедельный курс подготовки в тренировочном центре Молькино (Краснодарский край) и отправился на фронт. Публично своими планами не делился, перед камерами не позировал. Чуть позже друг и коллега-депутат Петр Синьков рассказал информационному агентству "Хакасия": "Мы - те, кто когда-то воевал - сразу воспринимаем эту боль на себя. Там пацаны необученные гибнут, а мы, воины, сидим дома. Мы с ним пошли в наш военкомат черногорский. Его в резерв записали, а меня отфутболили - дедушка 62 года, иди внуков воспитывай. Тогда в ресвоенкомат оформили. Дмитрий созвонился с ЧВК "Вагнер" и к ним уехал. Несмотря на то, что у него пятеро детей, он все равно решил участвовать в этой спецоперации, так как его боевой опыт, может, спасет жизнь молодым".



Глава Хакасии Валентин Коновалов: "Лично знал Дмитрия Анатольевича как честного, искреннего и принципиального человека. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Светлая и добрая память нашему товарищу, коммунисту, отдавшему жизнь в борьбе с нацистами, в борьбе за мирное небо над нашей Родиной". Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: "Когда над страной нависла угроза распространения нацистско-бандеровской заразы, он не смог остаться в стороне, стараясь личным примером поддержать молодых бойцов на передовой. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Анатольевича Иванова. Вечная память герою!"



Алексей Иванов