Казахстану надо готовиться к войне. К торговой войне, - Адил Урманов

00:23 28.04.2023

Казахстану надо готовиться к войне. К торговой войне



Санкции против России напрямую бьют по Казахстану. Инфляция в 20% в прошлом году – это одно из следствий попытки ЕС и США отрезать Москву от мировой торговли. Насколько она удается сказать трудно. Пусть это оценивают страны, которые вводят такие запреты.



Но то, что мы, жители Казахстана, стали хуже жить, - напрямую связано с санкциями, пишет медиа-портал "Caravan.kz".



Теперь Евросоюз предлагает полностью запретить транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций, пишет агентство Bloomberg. Возможные ограничения на транзит будут распространяться на высокотехнологичные товары, в том числе на некоторые виды транспортных средств. Это решение напрямую ударит по экономике Казахстана и по уровню жизни всех казахстанцев.



Если посмотреть на карту, то видно, в каком уязвимом положении оказался Казахстан. Во-первых, у нас нет выхода к морю. Во-вторых, все удобные, а главное, дешевые торговые пути, ведущие к нам, проходят через Россию. Конкретно через коридор Польша-Беларусь. Все остальные маршруты за 30 лет никак не освоены. Несмотря на все потуги.



По большому счету мы в Казахстане ничего не производим для своего рынка. У нас есть нефть, металлы и хлеб. Все остальное для жизни мы закупаем. Мясо, цыплят бройлеров, медикаменты, станки, средства связи, автомобили и тракторы, древесину, текстиль, строительные материалы, унитазы, сахар и тару для напитков. Поэтому для нас крайне критично состояние торговых путей и четкая работа таможен ЕС и России. А там идет война. Кто против кого воюет – сейчас не важно. Важно, что от нее страдают жители официально нейтральной страны – Казахстана.



Если 11 пакет санкций против России будет принят, мы не сможем снизить инфляцию до обещанных 10 процентов. Почему смотрите выше. Нам следует вводить свои санкции против стран, чтобы защитить свое право жить нормально.



Против кого вводить санкции долго думать не надо. Инициаторами 11 пакета санкций против России стали Польша, Литва и Эстония. При этом именно Польша вводит максимальное количество препятствий для перевозки казахстанских грузов. Так недавно Варшава попросту запретила транзит по своей территории фур, которые следуют через Россию. В итоге казахстанские транспортники вынуждены тащить грузы морем через Балтику. Это увеличило время нахождения машин в пути и сделало дорогу еще дороже.



Гордость и больное место Польши: сельское хозяйство. Варшава стремиться максимально сохранить производство продуктов питания у себя в стране. А одна из основных статей экспорта Польши – фрукты, мясо и молочные продукты. А фермеры - основной электорат правящей партии Польши "Право и справедливость". Поэтому они могут добиться от правительства нужных им решений.



Из-за политического конфликта польские фермеры лишились крупнейшего рынка России. Поэтому Варшава активно продвигает свою продукцию и в Казахстан тоже.



В 2021 году поляки завезли в Казахстан порядка 70 тысяч тонн яблок. В 2022 году импорт вырос ориентировочно до 80-85 тысяч тонн. Таким образом, Варшава обеспечивает 70% всего импорта яблок в Казахстан. Кроме этого, через нас идет поток фруктов в страны ЦА.



Этим надо пользоваться. Надо вводить целевые запретные тарифы на импорт фруктов из Польши, если ее власти не хотят считаться с интересами Казахстана. Это будет торговая война. Но она того стоит. Мы уже теряем на запретах Польши миллиарды. Пусть и там, за бугром, тоже потеряют пару сотен миллионов.



Да, это торговая война. МИД Казахстана всегда очень дипломатично отзывается о всех заявлениях Польши, которые напрямую затрагивают интересы нашей страны. Как оказывается, за наш с вами счет.



На неделе, Бюро нацстатистики РК сообщило, что из-за роста цен большая часть жителей страны потеряли возможность откладывать деньги в свою "подушку безопасности". Доход средней казахстанской семьи в год превышает 3,3 млн тенге, а расход составляет 3,2 млн тенге. Это и есть результат необъявленной торговой войны против Казахстана.



Автор: Адил Урманов

25 апр. 23