Жесть... Американские спецы нашли в российских ракетах... киргизские компоненты?

00:24 28.04.2023 Мы передали Кыргызстану список компонентов, которые находят в российских ракетах и дронах в Украине, - помощник министра финансов США Элизабет Розенберг (интервью)



Tazabek - Помощник министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг и заместитель по экспортному контролю Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США Мэтью Аксельрод прибыли в Кыргызстан, где с представителями Кабмина, МИДа, министерства экономики, таможенной службы и Нацбанка обсудили санкции. Они ответили на вопросы АКИpress.



Означает ли ваш визит, что США и их союзники обеспокоены ситуацией, что Кыргызстан и Казахстан помогают России обходить санкции?



Розенберг: Спасибо за вопрос. Причина, по которой мы сегодня приехали в регион, в Кыргызстан, а ранее уже посетили Казахстан, лежит в духе сотрудничества и прямой коммуникации, чтобы объяснить, что такое санкции и экспортный контроль и почему мы наложили их в ответ на войну России против Украины.



Мы понимаем, что существуют трудности для местных банков и компаний в навигации в подобных условиях. Мы рады предоставить информацию, чтобы они могли ориентироваться успешно в условиях постоянных вызовов и потенциальных рисков нарушения наших санкций и экспортного контроля.



Аксельрод: С точки зрения экспортного контроля, кыргызский экспорт в Россию увеличился более чем в два раза с начала войны. Большинство из этого является законным и выгодным для экономики Кыргызстана.



Однако, некоторая часть роста экспорта, вероятно, как мы считаем, включает предметы, запрещенные нашими законами. Именно поэтому мы здесь, чтобы проконсультироваться с правительством и финансовыми институтами и другими о том, что показывают торговые данные. Определенные компоненты, которые действительно нас волнуют и находятся под санкциями, компоненты, которые в конечном итоге оказываются в российских ракетах и дронах, находят на полях сражений в Украине. Мы хотим быть уверенными, что Россия не старается использовать компании в Кыргызстане, Казахстане и в других местах для обхода наших законов и контроля.



Поэтому мы здесь, чтобы продемонстрировать людям то, что наблюдается в данных. Показать, что сегодня есть реальный рост поставляемых из Кыргызстана в Россию компонентов. Нас это беспокоит и мы хотим убедиться, что эта тенденция остановится.



Есть ли у вас факты нарушения санкций?



Аксельрод: Как я ранее сказал, в торговых данных произошел резкий скачок в экспорте товаров, которые вызывают у нас наибольшее беспокойство. Мы называем их товаром для военного назначения - это электронные компоненты, проводники и другие интегральные схемы, которые в итоге оказываются обнаружены в российских ракетных комплексах.



Для сравнения, объем поставок таких товаров из Кыргызстана в Россию до конфликта был очень мал. Если посмотреть на данные после начала военных действий, то объем оказывается намного больше.



Это ведет нас к заключению о том, что товары проходят, хотя они не должны были идти.



Розенберг: Хочу отметить, что список товаров, о которых идет речь, мы вам предоставили (смотреть ниже). У нас была возможность поделиться с этим списком с нашими коллегами из кыргызского правительства, частным сектором. Это нужно для определения приоритетов и совместной работы.



Я правильно понимаю – вы нашли компоненты на полях сражения в Украине, которые были экспортированы из Кыргызстана в Россию?



Аксельрод: Нет. Я хочу еще раз объяснить. Что мы сделали – это провели анализ российского вооружения, найденного на полях сражения в Украине. Они были вскрыты для изучения. В них имелись определенные компоненты западного производства. Сегодня мы работаем над тем, чтобы сократить, насколько это возможно, поток подобных компонентов в Россию.



Затем мы проанализировали данные по торговле, чтобы понять, как эти компоненты попадают в Россию. Россия использует разные страны Центральной Азии, чтобы доставить товары себе. Исходя из имеющихся данных, мы можем сказать, что Кыргызстан является одной из этих стран.



В Министерстве торговли и Министерстве финансов США призывают представителей частного сектора, а также финансовые учреждения и регулирующие органы предпринять все необходимые меры, чтобы не позволить никаким финансовым транзакциям, включающим следующие товары, приносить пользу России и связанным с ней фирмам.



Уровень 1 Уровень 2 ГС описание

8542.31 8542.31 Электронные интегральные схемы: Процессоры и контроллеры, объединенные или не объединенные с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями, тактовыми и синхронизирующими схемами или другими схемами

8542.32 8542.32 Электронные интегральные схемы: Запоминающие устройства

8542.33 8542.33 Электронные интегральные схемы: Усилители

8542.39 8542.39 Электронные интегральные схемы: Прочие

8517.62 Машины для приема, преобразования и передачи или регенерации голоса, изображений или других данных, включая устройства коммутации и маршрутизации

8526.91 Радиолокационное устройство, устройство радионавигационной помощи и устройство дистанционного радиоуправления: Устройство радионавигационной помощи

8532.21 Другие стационарные конденсаторы: Танталовые конденсаторы

8532.24 Другие стационарные конденсаторы: Керамический диэлектрик, многослойный

8548.00 Электрические части машин или аппаратов, не указанные или не включенные в другие разделы главы 85



Потенциальные модели схем обхода санкций



Стандартная типология уклонения (Подставная компания)



Какова была реакция людей из правительства, с которыми вы встречались? Что вы почувствовали?



Розенберг: Они были конструктивными, разговоры были конструктивными. Наши собеседники были приветливыми, они проявляли интерес с целью понять специфическую информацию, которой мы делились, спрашивали очень хорошие вопросы о санкциях и экспортном контроле. Задавали сложные вопросы, как ориентироваться в условиях санкций.



Я очень довольна, что у нас была возможность хорошо пообщаться. Как только что сказал мой коллега, у нас была возможность открыто поговорить не только здесь, но и в ряде других стран. Я думаю, на этой неделе во время нашей поездки нам повезло, и у нас была возможность для хорошего обмена мнениями.



Аксельрод: Я думаю, что люди, с которыми мы встречались, были признательны нам, что мы обращали их внимание на 9 категорий товаров. Вообще-то сам список подсанкционных товаров довольно внушительный. Мы стараемся, насколько это возможно, помочь правительству, финансовым институтам и другим здесь, говоря где они должны сфокусировать внимание, что нас больше всего беспокоит, то есть компоненты, которые в конце концов оказываются в (российских) ракетах.



Американская сторона неоднократно заявляла, что понимает тесное экономическое сотрудничество Кыргызстана и России. Обозначили ли вы красные линии, которые нельзя будет переходить и какие могут последовать санкции уже в отношении Кыргызстана?



Аксельрод: Позвольте мне сказать одну вещь. Я не уверен, что я могу говорить о "красной линии". Но мы были предельно ясны, о каких компонентах мы больше всего беспокоимся. Поэтому мы хотим, чтобы на это обратили внимание, почему мы захотели приехать и объяснить это и поговорить об этом, что вот об этих компонентах мы беспокоимся и хотим работать над этим с правительством Кыргызстана, а также с другими правительствами с целью выработать единый поход, который перекроет попадание этих компонентов в российские ракетные системы и дроны.



Если в будущем продолжится попадание этих компонентов в российские ракеты и дроны, какие могут быть последствия санкций?



Аксельрод: Я думаю, я бы сказал, что мы всегда сфокусированы на том, чтобы точно убедиться, что нарушение наших законов не происходит, мы сильно настроены, чтобы прекратить поток этих компонентов. Мы также сфокусированы на попытках России использовать компании и третьи страны обойти наши правила. Например, если мы видим, что Россия создала подставную компанию тут для закупок этих товаров, тогда мы внесем эту компанию в санкционный список, что мы и сделали неделю назад в отношении компаний нескольких стран, включая одну в Армении, другую в Узбекистане.



Розенберг: Позвольте мне добавить. Вы спросили про "красные линии". Когда мы говорим о санкциях и ограничениях, наложенные США и другими странами на российские субъекты, мы оставляем шанс обсудить с нашими коллегами из правительства и частного сектора, что бизнес с субъектом, который обходит наши наложенные санкции, представляет для них серьезный риск. У нас была возможность обсудить, как ориентироваться более или менее в подобной среде. В санкционной политике есть большие исключения, это касается продовольствия, лекарств, медоборудования, для энергии, возможность производить за них оплату.



Существуют резонные технические вопросы, как ориентироваться в условиях санкций. Мы обсудили риски наложения санкций, если компании здесь обходят санкции. У нас были очень конструктивные обсуждения, какие могут быть потенциальные результаты ориентации в подобной среде.



В американских ведомствах обозначили потенциальные "сигналы", на которые, как отмечается в документе, финансовым учреждениям в ЦА следует обратить внимание:



• Преднамеренное сокрытие любых связей с Россией путем подделки контрактов, коносаментов и т.д.;



• Отсутствие или отказ предоставить подробную информацию банкам, грузоотправителям или другим третьим лицам, включая конечных пользователей, предполагаемое конечное использование, информацию о владельце компании;



• Тендеры от компаний без послужного списка и практически без присутствия в Интернете;



• Необычные или нетипичные условия и методы оплаты, такие как крупные платежи наличными или маршрутизация платежей через третьи страны, которые иным образом не участвуют в транзакции;



• В сочетании с другими типологиями - крупные долларовые или объемные закупки товаров двойного назначения или ограниченного доступа;



• Противоречивая или нетипичная информация, т.е. о приобретении товаров, которые слишком продвинуты для заявленного конечного использования;



• Частые или вносимые в последнюю минуту изменения в отношении конечных пользователей или получателей платежей, такие как перенаправление товаров в третьи страны, которые имеют ограниченные ограничения на реэкспорт в Россию;



• Несколько тендерных заявок или поставок идентичной продукции от разных отправителей для одного и того же конечного потребителя;



• Предприятия, расположенные в странах перевалки, работающие в секторе электроники или машиностроения, особенно недавно созданные или имеющие офисы в России;



• Операции и отгрузки с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечного пользователя продукта;



• Тендеры, поставки или сделки с участием организаций, имеющих ссылки на российские юридические или физические лица, в том числе рекламируемые на их веб-сайтах или брошюрах. Источник - tazabek.kg

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