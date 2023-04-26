Скидки на российскую нефть давят на мировые цены

00:28 28.04.2023

Правительство РФ называет рынок углеводородов сбалансированным



Ольга Соловьева



Мировые нефтяные цены потеряли за последние две недели около 13% и пробили вниз уровень 80 долл. за баррель сорта Brent. Российские власти объясняют падение нефтяных цен медленным восстановлением китайской экономики. Но похоже, что на стоимость барреля во всем мире влияет и введенный Западом ценовой потолок на российскую нефть. К новому снижению цен подталкивают и опасения мировой рецессии. В результате не помогают даже планы ОПЕК+ по снижению добычи. Если цены надолго закрепятся ниже 80 долл., то Саудовская Аравия может объявить о дополнительном сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+.



Мировой рынок нефти сбалансирован по уровню спроса и предложения с учетом принятых ранее мер о сокращении добычи рядом стран ОПЕК+, заявил в четверг вице-премьер России Александр Новак. По его словам, текущие темпы роста китайской экономики соответствуют прогнозам ОПЕК+, которые учитывались при сокращении добычи. "Восстановление идет, ну, может быть, меньше, чем ожидали аналитики и эксперты", – признал Новак.



Заметим, что падение нефтяных цен происходит на фоне объявлений странами ОПЕК+ новых сокращений квот и при нарастающем отставании фактической добычи от заявленных квот. Многие эксперты видят причину в рисках замедления мировой экономики из-за повышения процентных ставок в США и признаках банковских кризисов. Финансисты считают, что проблемы банков будут нарастать вместе с повышением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 101,3 пункта по сравнению с пересмотренными мартовским показателем в 104 пункта. Индекс опустился до минимального уровня за последние девять месяцев и оказался хуже ожиданий, что обусловлено опасениями по поводу возможной рецессии в экономике США и ухудшения ситуации на рынке труда. Зарубежные аналитики отмечают, что весь эффект от внепланового снижения странами ОПЕК+ объемов добычи нефти был съеден американскими проблемами.



Страны – участницы соглашения ОПЕК+ решили сократить объем добычи нефти с мая до конца 2023 года. При этом Россия продлила снижение своей добычи до 500 тыс. барр. в сутки. До такого же уровня решила снизить добычу Саудовская Аравия. Производство также снизили Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак, Оман, Алжир и Казахстан. В совокупности нефтеэкспортеры решили сократить добычу на 1,65 млн барр. в сутки, что составляет почти 2% от мирового потребления нефти.



"Удивительное движение рынка, учитывая, что сокращение квот происходит не на бумаге, это вполне реальное изъятие из предложения как минимум 1 млн барр. в сутки. Это, по оценкам, переводит рынок в состояние умеренного дефицита уже во второй половине 2023 года", – пишут эксперты в Telegram-канале MMI. По их мнению, происходящее говорит о том, что ситуация со спросом намного хуже, чем предполагают в картеле ОПЕК. Средняя цена Brent с начала года – 82,6 долл. за баррель, а цена, которую закладывает Минэкономразвития в свой новый прогноз, – 80,7 долл. "При такой цене бюджет будет получать доходы с цены Urals около 55 долл. Это терпимо. Но если Brent уйдет на 70 долл., что высоковероятно, то баррель Urals будет стоить 45–50 долл., и это уже критично для бюджета", – отмечают экономисты.



Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг отметил снижение дисконтов на российскую нефть. "Сейчас дисконт фактически ниже, чем тот минимальный, который установлен в законе. Поэтому берется, наоборот, больше, чем та планка, которая установлена в законе. Сейчас дисконт по североморской нефти (Brent. – "НГ") на Балтике 26–27 долл. за баррель, а в законе дисконт стоит 34 долл. за баррель в апреле, то есть налогооблагаемая база выше", – сказал вице-премьер РФ.



В Минфине отчитывались, что средняя стоимость Urals с 15 марта по 14 апреля составила 51,15 долл. за баррель. И это ниже заложенных в бюджет параметров: среднегодовая цена Urals 70 долл. за баррель. При цене в 50 долл. за баррель бюджет получит только 6,8 трлн руб., что на 2 трлн ниже ожидаемых доходов. Дисконт для российской нефти уже привел к тому, что нефтегазовые доходы бюджета РФ за два месяца снизились на 46% в годовом выражении. В марте поступления составили 688 млрд руб., что на 43% ниже прошлогодних.



В четверг были утверждены поправки в закон "О таможенном тарифе", которые фактически позволят Минфину ограничить размер дисконта Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Так, закон с июня предусматривает корректировку расчета экспортной пошлины, ограничивая в формуле размер дисконта на российскую нефть Urals и вводя в нее цену Brent.



Если средняя цена Urals на средиземноморском и роттердамском рынках за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая будет ниже Brent на 204,4 долл. за тонну (28 долл. за баррель), а с 15 мая по 14 июня и далее – на 182,5 долл. за тонну (25 долл. за баррель), то в расчете пошлины на июнь цена Urals будет установлена как Brent минус 204,4 долл., а с июля – как Brent минус 182,5 долл. Если цена Urals будет выше этих значений, то для расчетов будет приниматься она.



Вице-премьер Александр Новак в четверг сообщил, что в результате добыча нефти с конденсатом в России в этом году, как прогнозируется, снизится на 20 млн т – до 515 млн т. Чиновник также подчеркнул, что в апреле РФ вышла на обещанное ранее сокращение добычи нефти.



Отметим, по данным ОПЕК, в феврале Россия добывала 10 млн барр. нефти в сутки (без конденсата). За первые два месяца 2023 года РФ произвела 88 млн т черного золота, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. При этом в мартовских данных Росстата по динамике добывающего сектора данные по нефтедобыче были скрыты.



Российские экономисты считают, что у этого решения будут плохие последствия. "Главная проблема в том, что без данных по добыче нефти и понимания, какая там динамика, ни один аналитик не может сделать осознанный макропрогноз (напомним, что доля нефтегазового сектора в российском ВВП составляла в прошлом году 18,1%. Это означает снижение качества принимаемых экономических решений и в частном секторе, и в государственном", – пишут эксперты в Telegram-канале MMI. Они считают, что теперь Росстат может сообщать абсолютно любые цифры по экономическому росту или падению, а доверие к отечественной статистике окончательно подорвано.



Ситуация в целом выглядит удивительной. Западные эксперты обращают внимание на сохранение высоких объемов экспорта российских нефтепродуктов. Российский экспорт таких видов топлива, как дизельное топливо и бензин, в этом месяце, как ожидается, останется значительно выше сезонных норм, несмотря на недавно вступившие в силу санкции Евросоюза, замечает агентство Bloomberg.



По их данным, поставки чистых нефтепродуктов, из которых более половины приходится на дизельное топливо, составили 1,9 млн барр. в день в течение первых трех недель апреля.