Казахстану развивать альтернативные маршруты в обход России, - "Караван"

00:29 28.04.2023

"Надо развивать альтернативные маршруты в обход России": цены в Казахстане будут расти весь 2023 год



Инфляция в Казахстане останется высокой весь 2023 год в пределах 9-11%. Это связано с ростом заработной платы и эффектом от антикризисных мер бюджетного стимулирования, реализованных в течение последних нескольких лет. При этом основной причиной скачка инфляции стали цены на продовольствие. Такой прогноз сделал Всемирный банк в своем докладе "Восстановление экономики в сложный период (весна 2023 г.)", сообщает портал



Высокая инфляция представляет собой серьезную проблему, особенно для наиболее уязвимых домохозяйств. По прогнозам экспертов, инфляция останется выше целевого диапазона 4-6% в 2023 году и вернется к нему в 2024 году.



Высокая инфляция, растущие проценты по кредитам и увеличение закредитованности домохозяйств могут сдержать рост потребительских расходов. Любые дальнейшие сбои в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) могут привести к потерям в объемах производства и бюджетных поступлениях.



- Дополнительное ужесточение глобальных финансовых условий на фоне продолжительной инфляции в развитых странах может увеличить отток капитала с развивающихся рынков и оказать давление на обменные курсы", - считает Андрей Михнев, постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане. - Казахстану необходимо продолжать структурные реформы для решения своих среднесрочных задач развития. В краткосрочной перспективе важное значение будет иметь сдерживание инфляционного давления, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и контроль над бюджетными расходами в сочетании с более эффективной адресностью социальных программ.



Казахстану надо развивать альтернативные маршруты поставки товаров в страну в обход России. Таким коридором может стать Средний коридор из Центральной Азии через Каспийское море в Азербайджан и далее либо в порт Поти в Грузии, либо в Турцию по линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Но этот путь по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами координации между различными вовлеченными государствами и организациями.



Другой проблемой может стать снижение качества человеческого капитала, которое усугубилось в результате пандемии. В случае Казахстана образование стало самым слабым звеном в формирования национального благосостояния. Во-первых, страна отстает от технологических и глобальных рыночных тенденций. Во-вторых, Казахстан переживает бэби-бум, и в 2030 году наступит пик вступления этого поколения в национальную систему образования, которая должна обеспечить молодежь фундаментальными навыками, необходимыми для успеха на рынке труда.



Автор: Адил Урманов