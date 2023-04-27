Установка Запада: отсечь Центральную Азию от России, - В.Прохватилов

00:33 28.04.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 27.04.2023



"ЕС намерен переманить на свою сторону некоторых союзников Российской Федерации и Китайской Народной Республики, – пишет американский журнал Politico со ссылкой на конфиденциальный доклад Евросоюза. – Что касается Азии, то в документе особое внимание уделяется Казахстану…"



Здесь Евросоюз лишь транслирует американский циркуляр по изоляции России. А грязную работу будут делать американцы. Уже начали и делают.



Минфин США направил своих чиновников в Казахстан. Помощник министра финансов Элизабет Розенберг и помощник министра торговли Мэттью Аксельрод 25 апреля посетили Астану.



Если в ходе недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан и Центральную Азию были розданы дежурные комплименты местным начальникам и подарен небольшой ($25млн), то сейчас для стран региона, подозреваемых Вашингтонским обкомом в поддержке параллельного импорта санкционных товаров, США припасли большой кнут.



США могут ввести санкции в отношении казахстанских банков и компаний за помощь России в уклонении от ограничительных мер Запада. Об этом заявила Элизабет Розенберг.



А Мэттью Аксельрод сказал, что Россия пытается уклониться от экспортного контроля и санкций в целях модернизации вооружений, и одним из способов уклонения является поставка через третьи страны, такие как Казахстан. По его словам, американская делегация прибыла в Казахстан, чтобы предоставить властям страны информацию относительно перечня товаров, которые вызывают у США наибольшую озабоченность.



Казахстан не одинок в нарушении санкционного режима, заявил Аксельрод, так же ведут себя и другие страны Центральной Азии. Следующую ревизию американцы совершат в Киргизию.



Минфин США открыто шантажирует предполагаемых нарушителей санкционного режима: "Министерство финансов США предлагает четкое деловое решение: сохранить вовлеченность в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа к самым важным рынкам мира".



"Озвученная американскими чиновниками угроза наказания за поддержание параллельного импорта достаточно серьезна, – считает киргизский политолог Марс Сариев. – Задача США – перекрыть каналы доступа санкционных товаров в Россию. Как известно, сейчас этот поток идет через Казахстан и Киргизию". По его мнению, Киргизия будет вынуждена соблюдать условия Запада, но проконтролировать все сферы экономики невозможно. Контрабандный поток идет через горные перевалы. Официально в Бишкеке заявят о соблюдении запрета, но "поток контрафакта как шел из Китая, так и будет идти…. "Серый трафик" останется".



Еще весной 2021 года посол США Дональд Лу стал указывать киргизским властям, что им делать. "Американский дипломат как будто набивается в заместители к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву", – иронизировал обозреватель "Вечернего Бишкека" Анвар Ажиев.



Когда Дональд Лу назвал "недостаточными" шаги властей по борьбе с оргпреступностью, МИД Кыргызстана заявил, что в высказываниях дипломата есть элементы вмешательства во внутренние дела страны и давления на следствие по делу о коррупции на таможне. По этому делу бывшему главе таможни Раимбеку Матраимову вынесли обвинительный приговор, и он признал свою вину, но после обещания Матраимова выплатить государству $24 млн в качестве возмещения ущерба его перевели под домашний арест.



Дональд Лу был явно разочарован тем, что объявленного "главным коррупционером Киргизии" Раимбека Матраимова, неформального лидера Юга, суд выпустил на свободу. На юге, где вырос Матраимов, его считают героем. В Кара-Суу, самом густонаселенном районе Киргизии, откуда он родом, семья Матраимова создала благотворительный фонд, который оплачивает обучение десятков студентов из малообеспеченных семей в университетах города Оша, финансирует раздачу продуктов пожилым людям, строит спортивные сооружения, новую мечеть. В Киргизии "отменить" теневую экономику полностью и разом невозможно: контрабанда через прозрачные южные границы с Китаем и мусульманскими странами формирует значительную часть национального дохода. Перевод теневой деятельности базаров в Бишкеке, Оше, Кара-Суу в налогооблагаемое пространство лишит большинство населения республики средств к существованию.



Теневой сектор экономики Киргизии, основной поставщик параллельного импорта в Россию, и теперь "живее всех живых". В республике, конечно, опасаются вторичных санкций США, но еще больше боятся восстания сотен тысяч местных жителей, доходы семей которых напрямую зависят от контрабанды. Так что не стоит удивляться награждению в декабре прошлого года Матраимова золотой медалью "Мой труд для народа" и признанию его лучшим филантропом года.



Доля контрабанды в товарных потоках с юга Киргизии десять лет назад составляла 70%, или $4 млрд в год. На фоне сильнейшего давления США киргизские власти несколько сократили теневой оборот, но вскоре атака на контрабандные схемы захлебнулась из-за угрозы социального взрыва на Юге.



Еще более развита теневая экономика в Казахстане. Серый товарооборот с момента обретения независимости является становым хребтом народно-хозяйственного комплекса республики. Так, в 2002 году контрабанда составляла почти 80% товарооборота Казахстана. При этом теневые секторы Киргизии и Казахстана тесно связаны, 90% фур из Киргизии везут в Казахстан контрабандный товар.



Казахстанские власти никогда по-настоящему с контрабандой не боролись и не собираются бороться, прилагая усилия лишь для вытеснения из теневых схем "представителей влиятельной семьи" (клана Елбасы), пишет агентство KazTag.



Что касается американцев, они последовательно добиваются вытеснения России и Китая. Если до начала российской СВО эта цель прикрывалась лозунгами о необходимости борьбы с коррупцией и контрабандой, то сейчас маски сброшены. Американские санкции приняли вызывающе антироссийский характер, и работа ведется серьезно. В Центральную Азию направилась представительная делегация во главе с тем же с Дональдом Лу, ныне помощником госсекретаря по делами Южной и Центральной Азии. В составе делегации – представители Пентагона, СНБ, Корпорации по финансированию международного развития и запрещенного в России USAID. Первый визит – в Бишкек.



Вряд ли, однако, мастер политического спорта по вмешательству во внутренние дела государств Центральной Азии сможет предложить руководству Киргизии что-либо, кроме угроз "лишить доступа к важнейшим рынкам мира". Киргизы этого не боятся. Глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Темир Сариев озвучил позицию местного бизнеса, которую разделяют и предприниматели Казахстана: "Мы находимся между Азией и Европой. У нас есть уникальный шанс наладить тесные экономические отношения. Будет непростительно, если мы не используем потенциал российского рынка".