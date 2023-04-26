В Турции задержали узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева

00:36 28.04.2023

В турецком городе Эскишехире 24 апреля полиция задержала узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева. Об этом сообщает "Озодлик" (узбекская служба Радио Свобода, признанного в России иноагентом) со ссылкой на дочь публициста, которая обратилась к международным правозащитным организациям с просьбой помочь отцу. По ее словам, Абдуллаеву грозят пытки, если он будет арестован по запросу Ташкента и экстрадирован в Узбекистан.



По информации "Озодлика", в последнее время Абдуллаев находился в Германии в рамках программы международной организации по защите журналистов. Когда и зачем он отправился в Турцию, неизвестно.



На родине против Абдуллаева открывали уголовное дело несколько лет назад. Он был арестован 1 октября 2017 года по обвинению в подготовке и распространении в интернете "тенденциозно-клеветнических материалов" под псевдонимом "Усман Хакназар", а также в вербовке людей, готовых поддержать свержение власти.



Арестант неоднократно жаловался на пытки со стороны силовиков. К началу 2018 года жалобы журналиста были услышаны: от дела отстранили ряд следователей.



В мае 2018 года суд признал журналиста виновным по статье 159 ("Публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя") Уголовного кодекса, приговорил к трем годам исправительных работ с удержанием 20% от зарплаты и освободил из-под стражи.



В августе 2020 года Абдуллаева задержали в Бишкеке сотрудники Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана. Уточнялось, что операция была проведена по запросу узбекской стороны и что журналист обвинялся в совершении тяжкого преступления против интересов Узбекистана. Спустя две недели после задержания Абдуллаева экстрадировали на родину.



В октябре того же года уголовное преследование в отношении журналиста прекратили. Более того, сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подарил Бобомуроду Абдуллаеву трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Green Park в Ташкенте.