72 школы построят на деньги, изъятые у коррупционеров Казахстана

07:16 28.04.2023

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление, согласно которому отсуженные у коррупционеров деньги будут направлять на строительство школ, сообщает Zakon.kz.

Поручение озвучил Касым-Жомарт Токаев в Послании народу 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".



"Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач правительства и акимов. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ", – сказал Токаев.



Как сообщает пресс-служба правительства, на сегодняшний день в Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тг. При этом по заявкам регионов Республиканской бюджетной комиссией уже поддержано 72 проекта на сумму 106,7 млрд тг: 94,1 млрд тг выделят на завершение строительства 69 школ на 85 тыс. ученических мест и еще 12,6 млрд тг направят на строительство 3-х новых объектов (две школы на 1400 уч. мест в две смены и интернат на 200 койко-мест) по поручениям руководства страны.



Мария Мельникова