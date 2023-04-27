 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кастрюля для Анналены. Эталон европейской некомпетентности, - Д.Седов
07:29 28.04.2023

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 27.04.2023
Кастрюля для Анналены
Эталон некомпетентности

В далекие теперь времена киевского майдана 2013-2014 годов мир узнал о новом изобретении американских политтехнологов, собиравших войско для свержения президента Януковича. В Киеве внезапно появились колонны кастрюленосцев, гордо маршировавших с кухонной посудой на головах под известную кричалку о москаляке и гиляке. Следует выставить высший бал этим придумщикам, потому что даже в лучших психиатрических клиниках Украины никто из пациентов не поднялся до таких пропагандистских высот.

Человек с сияющим взором на лице и с металлической кастрюлей на голове был настолько близок состоянию разума к психиатрическим заведениям, что не нужны были никакие дополнительные исследования. Доходило до крайностей. Пресса размножила историю любви молодого кастрюленосца и молодой кастрюленоски, которые познакомились на майдане, решили создать семью и произвести на свет себе подобных. Фотографии счастливой пары заполнили украинские СМИ. Возможно, девять месяцев спустя и детки у них стали появляться на свет с кастрюльками на головках.

Потом эта история забылась бы, если бы не министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Силы, пославшие тысячи украинцев выгуливать кухонную посуду на головах, витали незримо и над головой Анналены. И как впечатляюще выглядели бы ее дипломатические шаги, привлеки она кухонную утварь! Вот прилетает она, к примеру, в Пекин и спускается по трапу самолета с модной скороваркой Zwilling на голове. Внимание к каждому шагу ее пребывания в Поднебесной было бы обеспечено. Но не догадалась Анналена, и визит был смазан.

А что говорить о ее отказе присутствовать на выступлении российского министра С. Лаврова в Совбезе ООН. Ничего, кроме насмешек и брани, в немецких соцсетях этот демарш не вызвал. А ведь появись она с кастрюлей на голове в ООН, эффект был бы потрясающим. Представьте Анналену, марширующей по залу заседаний с кастрюлей на голове, бьющей себя по голове поварешкой и скандирующей "москаляку на гиляку".

Однако мы не теряем надежды, что это еще произойдет, и готовы объявить подписку по сбору средств на покупку кастрюли для Анналены.

Итак, Анналена Бербок проигнорировала заседание Совбеза ООН под председательством Сергея Лаврова (Россия председательствует в СБ в апреле) и вместо поездки в Нью-Йорк занялась репатриацией граждан ФРГ из Судана. Bild пишет, что немецкие читатели издания назвали этот бойкот ее конфузом. И с заголовком своей статьи Bild постаралась, сделав его отменно провокационным: "Бербок не хочет смотреть шоу лжи Лаврова".

Редакторы немецкого издания хотели создать впечатление, что глава МИД ФРГ была чуть ли не самым желанным гостем на заседании Совбеза ООН. Однако немецкие читатели высмеяли бойкот, устроенный Анналеной, отметив, что своим отсутствием она оказала Лаврову услугу. А сам Лавров, как считают немцы, даже не заметил ее отсутствия.

"Она сделала миру одолжение – ее там никто и не хотел видеть", – пишет Hein Mück.

"Она когда-нибудь задумывалась, хотят ли ее там слушать? – интересуется Adolf Janke.

"Лаврову очень повезло, что ее нет", – считает Barbara Strasser.

"Мой бог, и такая женщина решила стать дипломатом и представлять страну?" – недоумевает Marion Müller.

"Думаю, Лавров на этот счет даже не почешется", – пишет Detlef Hartmann.

"Дипломат, министр иностранных дел страны с крупнейшей экономикой ведет себя как деревенская Гретхен! Выкиньте, наконец, этот эталон некомпетентности из Кабинета министров, пока она не нанесла вашему имиджу непоправимый ущерб", – требует Lilly Neu.

Председательство России в Совете Безопасности ООН напомнило миру о международном влиянии РФ, подорвать которое Запад не в состоянии. Западные политологи высоко оценили риторику российского министра и его реакцию на нападки США и Европы.

Источник - фонд стратегической культуры
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