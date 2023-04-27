Мертвая хватка спецслужб США на мексиканском горле, - Нил Никандров

07:30 28.04.2023

НИЛ НИКАНДРОВ | 27.04.2023



Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не раз обвинял Вашингтон в проведении наглых операций спецслужб – ЦРУ, ФБР, ДЕА и военной разведки РУМО – на территории страны. Администрация Байдена тратит огромные силы и средства для осуществления масштабного контроля над нелюбимым соседом, расположенным к югу от Рио-Гранде, что не может не вызывать раздражения у президента Мексики. Когда конфликтная ситуация разгорается, американцы отрабатывают назад, привычно повторяя: "Мы уважаем мексиканский суверенитет".



Очередной скандал разразился совсем недавно. Лопес Обрадор обвинил Соединенные Штаты в шпионаже после утечки в СМИ секретных документов Пентагона, в которых "со знанием" дела освещается текущая обстановка в Вооруженных силах Мексики, в частности сложные взаимоотношения между командованием армии и ВМФ.



По оценке аналитиков Пентагона, мексиканский закон, предписывающий армии обеспечивать охрану и защиту воздушного пространства страны, "может привести к еще большему соперничеству между этими родами войск и подорвать их способность к проведению совместных операций". Под такими операциями подразумевается, прежде всего, борьба с наркотрафиком, размах которого на границе США и Мексики вышел фактически из-под контроля. Представители истеблишмента США выступают с призывами к радикальному искоренению угрозы, исходящей от мексиканских наркокартелей. Варианты для "наведения порядка" предпочитаются силовые: ввести американские военные подразделения или же нанести ракетный удар по нарколабораториям, где якобы производится смертоносный фентанил.



"Утечки" и злонамеренная пропагандистская шумиха в США вызвали крайне негативную реакцию Лопеса Обрадора, заявившего, что фентанил не производится в Мексике, а поступает из стран Азии. Президент был категоричен: "Нельзя использовать шпионские действия для выведывания того, чем занимаются наши органы безопасности и к тому же высокомерно размещать информацию в газете "Вашингтон пост". Обрадор дал понять, что будут предприняты все необходимые шаги для защиты секретов армии и ВВС. Серьезные претензии были высказаны в адрес ДЕА - Управления по борьбе с наркотиками США. Причины понятны: Управление использует мексиканские массмедиа для распространения сведений, которые ставят под сомнение эффективность мексиканских структур, противодействующих наркотрафику.



Как североамериканцы добывают информацию, понятно: спецслужбы США хозяйничают в Мексике, словно у себя дома. Каждый мексиканец знает, что слово embajada означает не просто "посольство", а посольство Соединенных Штатов. В мексиканской столице действует самая большая в мире дипломатическая "крыша" для спецслужб США. Если добавить генконсульства, которые расположены в крупных городах, то в этой армии спецслужбистов тысячи человек. В случае "проколов" самое серьезное, что им грозит, – это высылка из страны. Получаемая шпионская информация концентрируется в резидентуре ЦРУ, которую в настоящее время возглавляет Брайан Наранхо. Он засветился как разведчик еще в 1998 году в Венесуэле, когда шла первая президентская кампания Уго Чавеса. Сорвать президентские выборы в стране Наранхо не удалось. В 2018 году он вновь появился в Венесуэле с очевидной задачей: скомпрометировать перевыборы Николаса Мадуро и "вдохновить" оппозицию на решительные действия. Заговор провалился: Мадуро дал американскому подстрекателю и его напарнику Тодду Робинсону (временному поверенному в делах США) 48 часов на то, чтобы покинуть страну.



Года два Наранхо отсиживался в американском посольстве в Канаде, чтобы забыли о его скандальных выходках, затем был переведен в Мексику, где взялся за старое, пытаясь направить политические процессы в стране в выгодное для США русло. Вдохновляют Наранхо прежние достижения ЦРУ в Мексике. В 1950–1960-х годах четыре президента – Луис Эчеверриа, Густаво Диас Ордас, Адольфо Лопес Матеос и Хосе Лопес Портильо - находились в тесном контакте с резидентурой ЦРУ. О перипетиях сотрудничества рассказал позднее в своих мемуарах резидент Уинстон Скотт.



Лопес Обрадор, с третьей попытки выигравший президентские выборы, считает, что американские спецслужбы изначально работают против него, распространяя "мусорную информацию" о его контактах с Уго Чавесом, кубинскими агентами и популистскими лидерами. Обрадор всегда сохранял дистанцию как от "популистов", так и от представителей США. В "особых отношениях" с гринго упрекнуть его невозможно.



Однако осложнения в мексиканско-американских отношениях нарастают: незаконный оборот оружия, массовая депортация мигрантов на фоне их притока (до 2 миллионов в год!), рост террористических угроз со стороны наркогруппировок. В Мексике не сомневаются, что администрация Байдена нацелена на использование тезиса о терроризме для прямого вмешательства. Именно поэтому Обрадор предупредил, что не позволит никаких вариантов для оправдания вмешательства США в дела Мексики, которая обладает достаточными возможностями, чтобы дать отпор организованной преступности.



В последнее время Лопес Обрадор, критикуя Вашингтон, призывает его "перестать заниматься политиканством и видеть себя "мировым правительством". Нескрываемое возмущение у президента вызвал доклад Госдепартамента по вопросам прав человека с критикой мексиканских властей, "злоупотребляющих насилием":



"Это неправда, они врут, это чистое политиканство. Это то же самое, если бы мы оценивали их с точки зрения прав человека". Насилием Обрадор назвал диверсию на газопроводе из России в Европу, сославшись на статью журналиста из США Сеймура Херша. В этом же ключе Обрадор истолковал слова, прозвучавшие из ближайшего окружения Байдена о неминуемом аресте экс-президента Дональда Трампа. Не забыл Обрадор о Джулиане Ассанже, который обнародовал секретные материалы о шпионских скандалах и военных преступлениях стран Запада: "Почему бы вам не освободить Ассанжа? Если вы говорите о журналистике и свободе, почему сидит Ассанж?" Обрадор принял в Национальном дворце близких родственников Ассанжа в рамках своей личной кампании в защиту журналиста, находящегося в заключении в Англии в преддверии высылки в США.



С момента начала СВО Вашингтон усилил давление на Мексику, добиваясь, чтобы она показала пример латиноамериканцам и разорвала связи с Россией. Используется обычный репертуар – от шантажа и угроз до обещаний "хорошо компенсировать" проявление солидарности со стратегической линией США на подрыв российских позиций на континенте. Обрадор своих позиций дружественного отношения к России не сдает. В марте прошлого года глава Северного командования Вооруженных сил США Глен Ванхерк высказался по поводу возможного присутствия "российских шпионов" на территории Мексики.



Обрадор ответил в своем обычном стиле: "Мы не будем подвергать сомнению ваши слова, поскольку в нашей стране есть уважение к свободному проявлению мнений". Но свою точку зрения на затронутый Ванхерком вопрос выразил четко: "Какими-либо данными о скоплении русских шпионов в Мексике я не располагаю".