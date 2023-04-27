Сценарий для XXI века: мы вступаем в новые темные века, - Андрей Фурсов

07:48 28.04.2023

Сценарий для XXI века

мы вступаем в новые темные века

Андрей Фурсов

27 апр. 23

Тема статьи "Мир в условиях кризиса. Сценарий для XXI века". И здесь возникает иногда вопрос. А вот зачем простому человеку вообще знать про мировые проблемы. Ну самый простой ответ это интересно и важно. Как говорил ненавистник России Черчилль: "Как важно и интересно знать все, что происходит в мире". Но есть еще одна причина. Она совершенно практическая. В современном мире, особенно после 1945 года, граница между внешним глобальным и государственным локальным носит пунктирный характер.



Знать, что происходит на мировом уровне, нужно, чтобы выстраивать свою личную стратегию, которая определяет отношение к реальности. Например, глобалисты хотят отменить наличные деньги. Я знаю людей, которые говорят, "хорошо, карточкой удобно оплачивать". Да, действительно, удобно. Но при этом человек оказывается полностью под колпаком. Ему могут в любой момент перекрыть карточку.



Наконец, последнее по счету, но не по значению. Необходимо понимать, что происходит в мире, потому что мир действительно вползает в кризис, и аналогов тому кризису, в который мы вползаем, нет. Потому что этот кризис комбинирует в себе черты сразу трех исторических кризисов. И сегодня наши решения, обусловленные адекватным знанием, повлияют на судьбы наших детей и внуков. Я глубоко уверен, что каждый из нас – это только звено в родовой цепи, часть соборной личности. Наши предки, мы и наши потомки. И все, что мы сейчас делаем – скажется на наших детях. Мы принимаем решение, какое образование должны получить наши дети, чтобы у них была максимальная свобода маневра, чтобы к любому изменению они были готовы - психологически, эмоционально, интеллектуально.



В чем суть нынешнего исторического момента. Я закончил институт в 1973 году, мне было 22 года. Я никогда не мог представить, что мое поколение окажется на таком переломе. Потому что я рос в спокойное время. Потом все пошло по нарастающей. Дело в том, что с каждым трехлетием, пятилетием все больше событий помещается в единицу времени. И самое обидное, что современная наука оказалась к этому не готова. Образование всегда отстает от науки, но нынешняя наука в обществе очень здорово отстает от реальности. По сути, нужна новая наука. Кстати, на Западе этим озаботились, но опять же не университеты, а ЦРУ и Ми-6.



В чем суть нынешней ситуации? Она проста. Почти умер капитализм. Говоря сегодня о капитализме, который находится в терминальном кризисе, надо иметь в виду, что глобальные элиты во многом перестали скрывать свои планы, их обслуга пишет об этом открыто. Если во времена СССР идеологи буржуазии стыдливо прикрывались демократией, правами человека и т.п., то сейчас им стесняться некого, ибо, по их ощущению, никто больше не накажет "буржуина": нет страны, откуда прискачут красные армии с мальчишами-кибальчишами, - "плохиши" торжествуют. Однако, похоже, радоваться им недолго: мировой кризис беспрецедентных масштабов накроет и их.



Монополизировав "верхний этаж", глобальное пространство, новые хозяева никого сюда не пустят, т.е. выступят в качестве ультраглобалистов и в то же время деглобализаторов. А дальше пойдет подминание под себя "нижних этажей". У капитализма на подминание иных форм ушло как минимум два столетия, пока из ведущего уклада он не превратился в господствующий. Новые системы практически никогда не побеждают нокаутом, как правило - по очкам, т.е. путем позиционной, социально и психологически изнуряющей борьбы, рывков вперед и отступлений, компромиссов. Это и является главным содержанием эпох, получивших название "Темных веков". Вот в такие Темные века - четвертые в истории европейского человека - мы и вступаем.



По сравнению с Постзападом (подчеркиваю: по сравнению) Россия, русские остаются в этом плане, по крайней мере на данный момент, более крепким орешком. 1990-е годы стали мощнейшим психоударом по населению России, прежде всего - по русским. Но, как поется в песне, "выжившие - стали крепче стали". Хотя, как показал опыт, холуев и подпевал ультраглобалистов и у нас хватает. Когда-то Бисмарк заметил, что Россия сильна, а потому страшна, мизерностью своих потребностей.



Разумеется, сегодня потребности жителей РФ намного выше, чем в умиравшей позднесамодержавной России, тем не менее уровень комфорта у нас в среднем ниже, чем на Постзападе, особенно за пределами Москвы. И это серьезный фактор. А так называемые "либеральные реформы", проводимые властью, начиная с ваучерной приватизации и заканчивая пенсионной реформой, вряд ли способствуют воспитанию "человека послушного" - мечты ультраглобалистов. Или я ошибаюсь?



В "новой реальности" люди должны жить в атмосфере постоянного страха, в режиме наведенной психической эпидемии - запуганными, отключившими рациональное мышление легче управлять. Главным полем этих психоэпидемий (по сути - психоинформационного террора) будет, конечно же, Постзапад. У менее богатых и менее сбалансированных режимов за его пределами появится соблазн повторить это у себя. Причин две: во-первых, продемонстрировать хозяевам мировой игры лояльность ("мы такие же, как вы", "запишите нас в постбуржуинство - мы открыты для этого" и т.п.); во-вторых, компенсировать психоинформационными мерами социально-экономическую слабость.



И то, и другое - самоубийственно, поскольку ведет верхушки стран "второй зоны" (полупериферии) к уничтожению, прежде всего - социально-властному и экономическому. Именно психоинформационными ударами ультраглобалисты будут зачищать верхушки государств "второй зоны" и сами эти государства. Ну а в постбуржуинство никто их не собирается записывать - самим места мало. Удивительно, но казус Трампа ничему не научил "второзонников", угодливо табунящихся в прихожей Постзапада. Ну что же, прислуга она и есть прислуга, да только вот нужды в ней у хозяев новой реальности нет.



Только духовное усилие пусть не каждого, но энного процента населения - модального типа личности - является необходимым условием разрушения строящегося Постзападом биоцифрового концлагеря. Достаточные условия выявятся по ходу дела. Капитализм умирает, но нужно исходно подсечь тот строй, который идет ему на смену, максимально его ослабить, вставить лом в колесо его истории, поскольку в мире этого строя ни России, ни русским, ни людям вообще места не предусмотрено. Его хозяева - наш враг: классовый, геополитический, цивилизационный и социобиологически видовой.