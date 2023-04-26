В УзбКабмине воссоздан Департамент развития государственного языка

08:33 28.04.2023

В структуре Кабинета министров Узбекистана вновь создается Департамент развития государственного языка. Это предусмотрено указом президента от 20 апреля о мерах по совершенствованию исполнительной структуры правительства.



Документ принят для повышения статуса государственного языка в жизни государства и общества, его всестороннего развития на научной основе и расширения круга применения, повышения места и роли государственного языка в развитии современной науки.



Штатные единицы, дополнительно выделяемые в связи с созданием департамента, вводятся за счет сокращения пяти штатных единиц в Администрации президента.



Таким образом, в структуре правительства снова появляется Департамент развития госязыка, который был упразднен указом президента об административных реформах Нового Узбекистана от 21 декабря.



Сам департамент был впервые создан 21 октября 2021 года - в день 30-летия придания узбекскому языку статуса государственного. В 2022 году ведомство было преобразовано в Департамент Кабмина по вопросам духовности и развития государственного языка.