Реприватизация. Казахстан вернул в госсобственность 2 крупнейшие ГЭС страны

|20:58 Деятельность национальной службы Радио "Свобода" прекращена решением суда в Киргизии
20:50 Родились первые в мире зачатые с помощью робота дети
20:28 "Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую". В каком столетии окупится эта "панама"?
20:12 Путин прислал на переговоры к Рахмону самого безнадежно толкового вице-премьера Мантурова
20:10 Рахмон раскритиковал частые визиты таджикистанцев в хадж
19:46 "Крокодил" пополз: как выглядит борьба талибов с наркоиндустрией без пиаровского глянца
18:52 Доллар еще не умер, но уже и не жив.., - Кадзухико Фудзи
18:50 Еще один срок Байдена США не переживут.., - Крис Талго
17:02 Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна, - Геворг Мирзаян
16:26 Трижды повешен, дважды расстрелян. Юбилей Ярослава Гашека
16:22 Комик-выборы по Ленинскому округу Бишкека. В КырПарламент лезут 39(!) попугаев
14:04 Ад в Судане: резня на улицах, сложности с продуктами и захваченная биолаборатория
14:02 Россия ответила на грабеж: Зачем Путин ввел внешнее управление для западных компаний
13:57 Кому нужен такой "спорт"? МОК против россиян
13:56 Российский экспорт газа может упасть вдвое в 2023 году
10:24 Казахстан повторит судьбу Украины? - Михаил Чаплыга
10:10 Баку отсоединяет Карабах от Армении, - М.Макаров
10:03 Федерация бокса США объявила о выходе из состава IBA. Протестуя на допуск россиян
10:00 Бежавший от суда в Турцию генерал Кудебаев задержан и возвращен в Казахстан
08:38 Российская АЭС "Аккую" в Турции. Взаимная выгода и инструмент влияния РФ
08:35 Карлсона в президенты? Уволенный популярный телеведущий может баллотироваться на высший пост в США
08:07 Инфаркт или "легкая простуда"? Эрдогана унесли с трибуны
08:04 Сохранить себя. Почему бывшие республики СССР не хотят быть колониями Москвы, - Дарья Подольская
07:46 Вопросы без ответов по делу Масимова, - Данияр Ашимбаев
03:23 Al Modon: США останутся с носом в Сирии
03:00 Казахстан после выборов: страна входит в полосу глубокого социально-экономического кризиса, - Р.Ошакбаев
00:40 Бахмутская мясорубка: финал близок, - СП
00:15 Китай не отдаст Центральную Азию в руки Запада, - Вл.Скосырев
00:14 Америку накрывает "рельсовая война". США подвергаются атаке изнутри, - В.Ильин
00:02 Редкие металлы становятся важнее нефти, - А.Комраков
|Реприватизация. Казахстан вернул в госсобственность 2 крупнейшие ГЭС страны
09:14 28.04.2023
У двух крупнейших ГЭС Казахстана сменился собственник
Фонд "Самрук-Казына" стал единственным владельцем двух гидроэлектростанций в Восточном Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).
"Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", ценные бумаги которого находятся в официальном списке KASE, сообщил о том, что с 25 апреля 2023 года стал обладать 100-процентными долями участия в ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС", - говорится в сообщении.
Что внутри самой возрастной ГЭС Казахстана
Напомним, в декабре 2021 года сообщалось о переговорах с арабскими инвесторами о приватизации Шульбинской и Усть-Каменогорской гидроэлектростанций.
Позже правительство отозвало из Мажилиса законопроект о ратификации совместной декларации правительств Казахстана и ОАЭ о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях.
19 марта 2022 года в Министерстве энергетики сообщили, что гидротехнические сооружения Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС не будут приватизированы и продаваться не будут.
В январе этого года стало известно, что фонду "Самрук-Казына" могут передать ГЭС при условии получения положительного отраслевого заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли, согласованного с органами национальной безопасности.
Мейирим Смайыл