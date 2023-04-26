Город Курчатов перекочевал из Павлодарской в Абайскую область Казахстана

|20:58 Деятельность национальной службы Радио "Свобода" прекращена решением суда в Киргизии
20:50 Родились первые в мире зачатые с помощью робота дети
20:28 "Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую". В каком столетии окупится эта "панама"?
20:12 Путин прислал на переговоры к Рахмону самого безнадежно толкового вице-премьера Мантурова
20:10 Рахмон раскритиковал частые визиты таджикистанцев в хадж
19:46 "Крокодил" пополз: как выглядит борьба талибов с наркоиндустрией без пиаровского глянца
18:52 Доллар еще не умер, но уже и не жив.., - Кадзухико Фудзи
18:50 Еще один срок Байдена США не переживут.., - Крис Талго
17:02 Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна, - Геворг Мирзаян
16:26 Трижды повешен, дважды расстрелян. Юбилей Ярослава Гашека
16:22 Комик-выборы по Ленинскому округу Бишкека. В КырПарламент лезут 39(!) попугаев
14:04 Ад в Судане: резня на улицах, сложности с продуктами и захваченная биолаборатория
14:02 Россия ответила на грабеж: Зачем Путин ввел внешнее управление для западных компаний
13:57 Кому нужен такой "спорт"? МОК против россиян
13:56 Российский экспорт газа может упасть вдвое в 2023 году
10:24 Казахстан повторит судьбу Украины? - Михаил Чаплыга
10:10 Баку отсоединяет Карабах от Армении, - М.Макаров
10:03 Федерация бокса США объявила о выходе из состава IBA. Протестуя на допуск россиян
10:00 Бежавший от суда в Турцию генерал Кудебаев задержан и возвращен в Казахстан
08:38 Российская АЭС "Аккую" в Турции. Взаимная выгода и инструмент влияния РФ
08:35 Карлсона в президенты? Уволенный популярный телеведущий может баллотироваться на высший пост в США
08:07 Инфаркт или "легкая простуда"? Эрдогана унесли с трибуны
08:04 Сохранить себя. Почему бывшие республики СССР не хотят быть колониями Москвы, - Дарья Подольская
07:46 Вопросы без ответов по делу Масимова, - Данияр Ашимбаев
03:23 Al Modon: США останутся с носом в Сирии
03:00 Казахстан после выборов: страна входит в полосу глубокого социально-экономического кризиса, - Р.Ошакбаев
00:40 Бахмутская мясорубка: финал близок, - СП
00:15 Китай не отдаст Центральную Азию в руки Запада, - Вл.Скосырев
00:14 Америку накрывает "рельсовая война". США подвергаются атаке изнутри, - В.Ильин
00:02 Редкие металлы становятся важнее нефти, - А.Комраков
|Город Курчатов перекочевал из Павлодарской в Абайскую область Казахстана
09:19 28.04.2023
В Павлодарской области местные депутаты проголосовали за передачу Курчатова под юрисдикцию области Абай. Это значит, что в регионе станет на один город меньше, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Вопрос о передаче территории Курчатова под юрисдикцию Абайского региона рассмотрели в маслихате Павлодарской области. Соответствующее предложение внес руководитель управления земельных отношений региона Мурат Хамитов.
Он напомнил, что новая Абайская область образована из восьми районов Восточно-Казахстанской области и Семея. В ее состав включен и Курчатов, который находился в черте Павлодарской области, но фактически подчинялся ВКО.
"Общая площадь города составляет 11 гектаров. Налоги из Курчатова в областной бюджет не поступают, они остаются в бюджете города. Это решение позволит привести в соответствие границы Павлодарской и Абайской областей", – заявил Мурат Хамитов.
Депутаты единогласно поддержали предложение.