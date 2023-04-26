Город Курчатов перекочевал из Павлодарской в Абайскую область Казахстана

09:19 28.04.2023

В Павлодарской области местные депутаты проголосовали за передачу Курчатова под юрисдикцию области Абай. Это значит, что в регионе станет на один город меньше, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



Вопрос о передаче территории Курчатова под юрисдикцию Абайского региона рассмотрели в маслихате Павлодарской области. Соответствующее предложение внес руководитель управления земельных отношений региона Мурат Хамитов.



Он напомнил, что новая Абайская область образована из восьми районов Восточно-Казахстанской области и Семея. В ее состав включен и Курчатов, который находился в черте Павлодарской области, но фактически подчинялся ВКО.



"Общая площадь города составляет 11 гектаров. Налоги из Курчатова в областной бюджет не поступают, они остаются в бюджете города. Это решение позволит привести в соответствие границы Павлодарской и Абайской областей", – заявил Мурат Хамитов.

Депутаты единогласно поддержали предложение.