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|Казахстанский журналист Серик Калиев погиб в уличном ДТП
12:22 28.04.2023
Умер известный журналист Серик Калиев
Умер известный казахстанский журналист Серик Калиев, сообщает Zakon.kz.
Об этом 27 апреля на своей странице в Facebook сообщил журналист Бекен Кайратулы. Причина смерти не уточняется, однако по неофициальным данным его сбила машина.
Серик Калиев родился 16 августа 1961 года. В 1987 году его стихи вошли в коллективный сборник молодых поэтов "Карлыгаш" ("Пламя").
Редакция Zakon.kz выражает соболезнование семье и близким.
Анастасия Стативкина