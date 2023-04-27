Казахстанский журналист Серик Калиев погиб в уличном ДТП

12:22 28.04.2023

Умер известный журналист Серик Калиев



Умер известный казахстанский журналист Серик Калиев, сообщает Zakon.kz.



Об этом 27 апреля на своей странице в Facebook сообщил журналист Бекен Кайратулы. Причина смерти не уточняется, однако по неофициальным данным его сбила машина.



