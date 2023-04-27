|Как выглядят новые станции (8-12) Ташкентского метро
12:43 28.04.2023
Фото: Как выглядят новые станции (8-12) Кольцевой линии метро Ташкента
Пять новых станций (8-12) надземной Кольцевой линии Ташкентского метро открылись для пассажиров. Дизайн интерьеров станций идентичен другим, кроме станции "Паралимпийское движение" с тематическим оформлением. Как выглядят станции - в фоторепортаже "Газеты.uz".
Во вторник, 25 апреля, в Ташкенте открылись пять новых станций надземной Кольцевой линии метро. Она продлена почти на 8 км до массива Строитель. Как и все остальные станции, новые пока имеют номерные обозначения, кроме одной - "Паралимпийское движение".
Открытие участка знаменует завершение второго этапа строительства линии. Общая протяженность столичного метрополитена превысила 70 км.
Пока на линии курсируют 8 составов, сообщил "Газете.uz" пресс-секретарь метрополитена Туйчи Мирзаев. По его словам, в этом году должны прибыть 14 новых составов, которые распределят по всей системе метрополитена в зависимости от загруженности участков.
25 апреля табло с нумерацией станций в некоторых вагонах работали с помехами: по прибытии на следующую станцию ее номер на табло не менялся. Поэтому название объявлял машинист по громкоговорителю.
Дизайн новых станций надземного метро идентичен друг другу и ранее открытым станциям Кольцевой линии и Сергелийского участка Чиланзарской линии. Лишь скамейки на станциях незначительно отличаются друг от друга.
Исключением стала станция "Паралимпия харакати" ("Паралимпийское движение") - единственная, у которой есть название.
На станции установлены LED-мониторы. Часть вестибюля над эскалаторами украшают мозаики, а вдоль них есть тематическое оформление.
Вход в вестибюль этой станции также отличается. Можно было ожидать, что вход на станцию будет без ступеней и с автоматическими дверьми, но этого нет. Для людей с инвалидностью предусмотрен лифт в 100 м от основного входа.
Для сравнения вестибюли других станций оформлены иначе.
На станции "Паралимпийское движение" есть и другие детали.
Уголок с историей паралимпийского движения Узбекистана.
Дизайн этой станции в том числе является навигацией. Пассажиры могут быть в наушниках или слабослышащими, поэтому не смогут ориентироваться по звуку. Люди также могут находиться далеко от табло, либо табло могут не работать. В этом случае дизайн станций служит визуальным топомнимом, как и на станциях подземного метро.
К примеру, вы можете не слышать и не видеть на табло, что приехали на станцию "Пахтакор" или "Хамида Алимджана", но постоянные пассажиры узнают место по характерному дизайну, мозаике, лепнине, люстрам.
На мониторах с изображением карты метро в вагонах новые станции к открытию участка отобразить не успели.
Дежурные на станциях рассказали "Газете.uz", что в часы пик поезда курсируют с интервалом 8−9 минут, а в другие часы - 12 минут. Лифты в первый день работали.
Строительство двух станций на участке "Строительный (станция 12) - Кипчак (станция 5 Сергелийской ветки)" продолжается. Протяженность участка составит около 4 км.
Сейчас на этом отрезке курсируют метробусы по маршруту М-1. Интервал их движения синхронизирован с поездами метро. Автобусы дожидаются прибытия составов на конечные станции, а затем развозят пассажиров на Кольцевую линию или Сергелийскую ветку, рассказал водитель метробуса Тимур Мамаев.
Автобусы останавливаются на всех остановках между этими станциями. Режим работы маршрута М-1 - с 5:00 до 23:00. Всего на маршруте два 18-метровых автобуса-"гармошки". Их вместительность составляет 140 пассажиров.
"Людей пока немного. Один-два пассажира, - отметил Тимур Мамаев. Время было послеобеденное. - Маршрут будет работать, пока [еще две станции] не откроются".
Поскольку многие пассажиры метро не знают о метробусах, водители подъезжают прямо к Станции 12. Сама остановка находится за станцией - при выходе из метро ее не видно. На станции "Кипчак" автобусы ждут на остановке.
Станция 14 Кольцевой линии станет пересадочной на станцию 5 ("Кипчак"). Переход будет служить в том числе надземным пешеходным переходом, сообщил телеканалу "Узбекистан 24" главный инженер проектов института "Боштранслойиха" Бекзод Рузиев.