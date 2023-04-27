Как выглядят новые станции (8-12) Ташкентского метро

12:43 28.04.2023

Фото: Как выглядят новые станции (8-12) Кольцевой линии метро Ташкента



Пять новых станций (8-12) надземной Кольцевой линии Ташкентского метро открылись для пассажиров. Дизайн интерьеров станций идентичен другим, кроме станции "Паралимпийское движение" с тематическим оформлением. Как выглядят станции - в фоторепортаже "Газеты.uz".



Во вторник, 25 апреля, в Ташкенте открылись пять новых станций надземной Кольцевой линии метро. Она продлена почти на 8 км до массива Строитель. Как и все остальные станции, новые пока имеют номерные обозначения, кроме одной - "Паралимпийское движение".



