Новый Казахстан - старый Елбасариум. Токаев не оставляет идею "Интеграции всех этносов в единую нацию"

12:52 28.04.2023 Касым-Жомарт Токаев: национальный бренд Казахстана – это межнациональная гармония и единство

Президент Казахстана выступил перед делегатами Ассамблеи народа Казахстана



Святослав АРУТЮНОВ



Масштабные и амбициозные реформы, осуществляемые в сегодняшнем Казахстане, невозможны без единства народа и стабильности, при этом единство – это не только путь к цели, но и один из столпов казахстанской государственности, убежден президент республики Касым-Жомарт Токаев. "Наш народ не понаслышке понимает подлинный смысл единства и спокойствия. Это непреходящие ценности для представителей всех этносов, переживших тяжелые времена и нашедших приют на казахской земле. Благодаря признанию и уважению этих ценностей наш народ живет в мире", – заявил Токаев на прошедшей в Астане 32-й по счету сессии Ассамблеи народа Казахстана.



"Интеграция всех этносов в единую нацию"



Ассамблея народа Казахстана (АНК) была учреждена в 1995 году, через 4 года после провозглашения Независимости. Миссия АНК – служить "палатой национальностей", представляющей интересы всех этнических групп, и формировать гражданскую идентичность, укрепляя межнациональную гармонию. Помимо этого, АНК ставит целью развитие культур, языков и традиций народов Казахстана, расширение их связей с иностранными государствами и международными организациями. В 2008 году был принят закон, делающий АНК полноправным субъектом политической системы, наделенным правом делегировать представителей в высший законодательный орган страны.



В АНК и ассамблеях регионов работают политически активные граждане, представляющие национальные, культурные и социальные объединения, в ассамблею также входят лидеры общественного мнения и представители государственных органов всех уровней, пользующиеся уважением сограждан. Малые ассамблеи служат консультативными органами при главах городов и областей. В настоящий момент в АНК входит 583 человека. При ассамблее работает Научно-экспертный совет, в составе которого более 50 ученых, а также руководители исследовательских институтов и общественные деятели.



По данным портала "Все о Казахстане", сегодня в 18-миллионной республике проживает 67% казахов, 20% русских, 3% узбеков, 1,5% украинцев, 1,5% уйгуров, 1% татар и 6% других народностей. В республике работает более 1000 этнокультурных объединений, в том числе 14 республиканских. По словам посла Казахстана в России Ермека Кошербаева, 90% казахстанцев свободно владеет русским языком, на котором обучается более миллиона молодых граждан республики.



Выступая на сессии АНК, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот "уникальный институт" обрел новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике. 5 депутатов, назначаемые президентом по предложению ассамблеи, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять интересы всех этносов Казахстана. "Ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства. Ассамблея способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства", – считает президент Казахстана.



Токаев также отметил, что в стране создается платформа для интеграции всех этносов в единую нацию.



"Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан – в центре всего. Программа политических реформ стала новой реальной и привлекательной платформой интеграции всех этносов в единую нацию, – сказал президент республики. – Новая модель политического устройства должна стать слаженным механизмом с включением в него ключевых государственных институтов. Именно в рамках этой модели, в новой системе политических координат по-новому выстраиваются гармоничные межэтнические отношения".



Общенациональная идентичность



Глава государства отметил, что благодаря укреплению гражданской идентичности прошедшие избирательные кампании в Казахстане не были омрачены националистическими эксцессами, а главными стали общегражданские мотивы, отразившие реальную политическую конкуренцию.



"Теперь мы вступили в практическую стадию созидания Справедливого Казахстана. В обществе активно формируются новые идеи, новые институты, новые общественные отношения – это и есть настоящие реформы, меняющие облик общества и в целом государства. То, о чем мы еще недавно говорили как о стратегических планах, стало осязаемой реальностью. Завтра постепенно превращается в сегодня", – заявил Касым-Жомарт Токаев.



Президент уверен, что за годы Независимости в Казахстане сформировалась новая общенациональная идентичность. "Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей. Наш паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса. Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны, иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира. И это значит всегда и везде чувствовать себя под защитой своего государства", – убежден глава государства.



Он подчеркивает, что паспорт Казахстана олицетворяет ценности единства и согласия. "Мы все – одна семья, и это не громкие слова, а наша привычная реальность. При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы. У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности, – заявил Токаев. – Такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам – наше бесценное достояние, наш, как сейчас принято говорить, национальный бренд".



Президент Казахстана уверен, что межэтническая политика нуждается в особом внимании и постоянном совершенствовании. "Важно помнить, ни одна из стратегических задач государства по сути не может быть выполнена без реализации фундаментальной, я бы даже сказал, сакральной задачи укрепления гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности страны", – подчеркнул Токаев.



А раз так, то необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв единства и согласия. "Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций. В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности", – с тревогой отмечает президент Казахстана.



Он пообещал, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона. Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности должны держать этот вопрос на особом контроле. "Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны", – жестко заявил Касым-Жомарт Токаев.



"Плюрализму – да, радикализму – нет!" – этот принцип остается незыблем", – подчеркнул президент Казахстана.



Он считает необходимым разъяснять людям проводимую государством политику в сфере национальных отношений, показывать "бесчисленные примеры" дружбы и солидарности граждан страны, обеспечивать участие местных сообществ в работе Ассамблеи народа Казахстана и ее общественных структур.



"Необходимо расширять поле соприкосновения между этносами. Это позволит в конечном итоге сформировать в нашей стране единое общенациональное коммуникационное пространство. Ассамблея должна обратить особое внимание на работу в районах с полиэтническим населением, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Общенациональная гражданская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества. Упомянутые мною принципы "мы разные, но мы равные", "единство в многообразии" должны красной нитью проходить через систему дошкольного, среднего и высшего образования".



Кроме того, этнокультурное многообразие Казахстана должно находить свое отражение в художественных фильмах, телевизионных сериалах, театральных постановках. Отдельного внимания заслуживает государственная поддержка средств массовой информации на языках различных этносов Казахстана, которые, по убеждению президента, должны "всесторонне продвигать ценности единства и взаимопонимания, фокусироваться на общенациональной повестке".



Токаев предложил учредить две премии Ассамблеи народа Казахстана – за лучшие работы в области литературы и журналистики, и за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. Также появится новая государственная награда – Орден Ассамблеи народа Казахстана "За плодотворный труд во имя укрепления единства нации".



"Не путать патриотизм с национальным чванством"



Касым-Жомарт Токаев назвал "стратегическим направлением" владения государственным языком всеми казахстанцами. При этом граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, "ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу".



"В конце концов, владение различными языками – это признак культуры каждого человека. А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен", – считает президент.



"Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством, – заявил президент Касым-Жомарт Токаев. – Казахстан – это большая сплоченная нация, можно сказать, команда, в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия. Убежден, неуклонно следуя по пути построения сильного государства и справедливого общества для всех и каждого, мы превратим нашу страну в несокрушимый монолит свободы и независимости". Источник - КП

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