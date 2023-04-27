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"Наше правительство и НАТО дрейфуют в море войн и кризисов без руля и ветрил", - Стивен Бланк
12:57 28.04.2023

The Hill
США

"Сливы" разведки говорят о том, что США и НАТО сами выбрасывают на ветер победу на Украине
The Hill: утечка разведданных показала, что США и НАТО отказываются от победы на Украине

"Слитые" данные Пентагона указывают на то, что "контрнаступление" Украины будет не таким успешным, как ожидается, пишет The Hill. Причина – нехватка оружия, вызванная нежеланием западных союзников Киева снабдить его танками, самолетами и средствами ПВО.

Стивен Бланк

Последние две недели комментаторы наперебой обсуждают массовые "сливы" американских разведданых. Но лишь немногие аналитики сочли нужным свести факты в единое целое и обсудить, чем это чревато для реальной политики.

Например, в одной широко разрекламированной утечке утверждалось, что долгожданное контрнаступление Украины едва ли закончится желанным успехом - во многом из-за нехватки вооружений. Сообщалось, что Украина удовольствуется лишь "скромными территориальными приобретениями", поскольку Киев столкнулся со значительной "нехваткой личного состава и техники". Другие оценки разведки показали, что ПВО Украины находится под угрозой уничтожения, после чего Россия получит неоспоримое превосходство в воздухе.

Однако, никто, кажется, не отметил, что виноваты в этом колебание и волокита союзников - причем не только США, но и европейцев. Хотя утечки также подчеркнули, пожалуй, беспрецедентный уровень проникновение американской разведки в российское правительство, спецслужбы и вооруженные силы, союзные государства по обоим берегам Атлантики по-прежнему парализованы необоснованным страхом эскалации со стороны России. А ведь именно он мешает наладить решительную и своевременную доставку необходимого вооружения и подготовить украинскую армию после успешного сентябрьского наступления.

Таким образом, есть веские основания полагать, что именно нежелание союзников снабжать Украину танками, самолетами и средствами ПВО помешало ей продолжить наступление и нанести российским войскам, быть может, решающее поражение. Вместо этого Москва выиграла время, мобилизовала новые силы, построила эшелонированную оборону по всему фронту и даже развернула собственные наступления, пусть они и считаются все чаще бессмысленными.

Однако тысячи человек с обеих сторон погибли, а Украина пострадала еще больше.

Совокупная оценка этих утечек не признает ответственности Запада - с его страхами и неспособностью дать последовательный стратегический ответ. Эти страхи и непоследовательность, несомненно, лишь крепят путинскую убежденность, что Украина и ее союзники упадут духом или рухнут раньше. А верноподданнические заявления подхалимов вроде Николая Патрушева и Дмитрия Медведева лишь усугубляют ситуацию. Таким образом, даже если Путин действительно живет в созданном нами пузыре, мы никак не воспользуемся ситуацией, чтобы добиться решающей победы, обезопасить Украину, обеспечить европейскую безопасность и нанести острое и решительное поражение китайско-российскому альянсу.

Неспособность Вашингтона и Брюсселя заявить о своей стратегии свидетельствует либо о том, что ее нет в природе, либо что мы боимся победить, - а оба эти фактора льют воду на путинскую мельницу. Он, его свита и его разведка - а ее оценки, как мы знаем, предвзяты в угоду его личным предрассудкам - будут размахивать протестами в Европе из-за энергетических и экономических проблем и опросами общественного мнения, в которых поддержка Украины падает. Все это послужит оправданием дальнейших боевых действий ради спасения его власти.

Поэтому Вашингтону и Брюсселю мало провозгласить свою стратегию и воплотить ее в жизнь - предстоит еще и донести их до своего электората и заручиться общественной поддержкой. Эта стратегия не ограничивается военной помощью Украине, в которой она так нуждается. Мы должны задействовать всю оборонную и военно-промышленную базу Запада, чтобы противостоять российской угрозе и создать превосходные обычные средства сдерживания НАТО от Арктики до Черного моря. Одно то, что Германия до сих пор не создала даже самую скромную армию, - не просто нелепая шутка, а свидетельство того, что Берлин и его союзники никак не взглянут в лицо реальности.

Попутно мы должны разъяснить дело Украины западным избирателям, чтобы упрочить ее общественную поддержку. Оценка (наверняка верная), что переговоры в 2023 году маловероятны независимо от ситуации на поле боя - еще не повод жертвовать собственными интересами. Путин по-прежнему убежден, что сможет вырвать или выманить у нерешительного Запада победу, и не пойдет на переговоры, поскольку отступление для него лично и его двора неприемлемо - ни психологически, ни политически. Поэтому победа здесь - по сути единственный приемлемый ответ на его агрессию.

Как бы то ни было, Путин уже нарушил минимум восемь международных договоров за подписью России - Хельсинкский договор (с изменениями после окончания холодной войны), Ташкентский договор от 1992 года, российско-украинские договоры от 1997 и 2010 годов, Будапештские соглашения, Договор СНВ от 1993 года, Договор о нераспространении ядерного оружия, устав Организации Объединенных Наций и соглашение Россия-НАТО. Поэтому нетрудно понять, что призывы к переговорам приведут лишь к затишью перед новой бурей.

Таким образом из этих оценок явствует, что наше правительство и НАТО дрейфуют в море войн и кризисов без руля и ветрил. Мы должны действовать - не только чтобы не допустить таких провалов разведки в дальнейшем, но и для того, чтобы отстоять интересы и ценности - наши и наших союзников. Если сплоховать, ни другие правительства, ни история нам этого не простят.

Как заметил президент Линкольн в похожую годину войны, кризиса и испытаний: "На нас, в том числе здесь собравшиеся, возложена власть - и потому мы несем ответственность".

Стивен Бланк - доктор философии, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, бывший профессор национальной безопасности России Института стратегических исследований Военного училища Сухопутных войск США. Независимый консультант, специалиcт по геополитике и геостратегии бывшего Советского Союза, России и Евразии.

Источник - ИноСМИ
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