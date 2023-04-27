Крупнейший в России буддийский монастырь Тубтен Шедруб Лин открыли в Туве

13:00 28.04.2023

Крупнейший буддийский монастырь в России Тубтен Шедруб Лин торжественно открыли в Кызыле. На церемонию приехали религиозные служители из Бурятии, Калмыкии, Алтая, а также иностранные делегации.



Участников мероприятия поздравил президент РФ Владимир Путин.



"Реализация столь значимой, исторически важной инициативы стала возможной благодаря созидательному единению буддийской общины нашей страны, ее стремлению к сохранению непреходящих ценностей этой древней религии, которые на протяжении многих веков служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. Уверен, что новая обитель станет одним из главных буддийских религиозных, культурных и образовательных центров страны, послужит приобщению верующих, прежде всего молодежи, к завещанному предками бесценному духовному и нравственному наследию, – говорится в телеграмме главы государства. – Еще раз от души поздравляю вас с большим, праздничным событием, желаю доброго здоровья и благополучия".



Этот монастырь стал первым в регионе с 1930-х годов, когда советские власти закрыли последнюю обитель. Храм построили по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу, который родился в Туве.



2.jpgСтроительство двенадцатиэтажного монастыря велось с 2014 года. Место его возведения в 1992 году освятил Далай-лама XIV в ходе визита в республику. Общая площадь храмового комплекса – 9,3 га. Проект разработан с учетом сейсмических особенностей региона. Высота главного храма 56 м. Толщина стен составляет 170 см. На подиуме расположена десятиметровая статуя Будды. Внутри нее будет храниться священная для буддистов реликвия – мощи Будды, которые храму передал Далай-лама.



Внутренняя отделка храма выполнена под руководством российского скульптора, заслуженного художника РФ Даши Намдакова.



"От всего сердца приношу благодарность всем, кто сделал возможным сегодняшнее событие. […] Благодарен всем, кто внес большие и малые пожертвования, вложил свой труд в возведение храма – строителей, талантливых мастеров и художников, волонтеров", – сказал на церемонии открытия глава Тувы Владислав Ховалыг.



Он подарил монастырю священный буддийский атрибут "ганди" из красного сандалового дерева, отметив, что "он необходим для обряда Сочжонг, проведение которого свидетельствует о действительном развитии и процветании истинного учения Будды в этой местности". "Звук "ганди" символизирует благодать и устранение препятствий там, где он звучит", – пояснил Ховалыг.



Как отмечает пресс-служба правительства Тувы, "буддийский монастырь станет местом религиозного притяжения и развития буддизма во всем Центрально-Азиатском регионе".



С 29 апреля Тубтен Шедруб Лин начнет проводить массовые молебны с участием верующих, завершая день монастырским ритуалом.



Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что открытие монастыря в том числе является поддержкой традиционных ценностей.



"Буддизм считается одной из традиционных религий в России наряду с православным христианством и исламом. Буддизм исповедуют в Бурятии, Калмыкии, а также большое количество буддистов есть разнообразных регионах нашей страны. Буддизм выступает за традиционные ценности, а вовсе не за ту западную либертарианскую идеологию, которую нам навязывают по всему миру", – сказал он, добавив, что когда президент РФ упоминает о традиционных религиях, он, конечно, всегда имеет в виду и буддизм.



По его мнению, межконфессиональное согласие народов России является примером того, что, исповедуя разные религии, можно спокойно жить в мире, общаться и дружить.



По материалам ТАСС, "МК", "Ъ", НТВ, сайта Президента РФ, Газеты.ру