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Китай построит в Узбекистане две солнечных фотоэлектростанции по 500 МВтКитай построит в Узбекистане две солнечных фотоэлектростанции по 500 МВт
13:02 28.04.2023

"Дочка" китайской CGGC построит в Узбекистане две ФЭС мощностью по 500 МВт

Китайская компания Overseas Investment Co. Ltd. построит в Кашкадарьинской и Бухарской областях две солнечных фотоэлектростанции (ФЭС) мощностью по 500 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Соглашение о строительстве было подписано между китайской компанией (в сообщении Минэнерго указана как Energy China Overseas Investment Division China Gezhouba Group Overseas Investment Co., Ltd.) и АО "Национальные электрические сети Узбекистана" 27 апреля.

Ожидается, что введение этих ФЭС в эксплуатацию позволит дополнительно производить 2,3 млрд кВт*ч электроэнергии и снизить потребление природного газа на 588 млн кубометров в год.

ℹ️ Overseas Investment Co. Ltd. была учреждена в 2016 году, является стопроцентной "дочкой" China Gezhouba Group (CGGC) - государственной транснациональной инжиниринговой группы компаний, деятельность которой охватывает гидроэнергетику, альтернативные источники энергии, нефтегазохимию, горнодобывающую промышленность, взрывчатые вещества, автомобильные и железные дороги, мосты, порты, недвижимость, финансы и промышленную инженерию.

С 2020 года CGGC строит в Сырдарьинской области Узбекистана "под ключ" тепловую электростанцию (ТЭС) мощностью 1500 МВт. ТЭС займет части территорий Баяутского района и города Ширин. Ожидается, что новая теплоэлектростанция будет производить 10 млрд кВт*ч электроэнергии в год.

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В октябре 2022 года CGGC проявила интерес к реализации проектов в транспортной сфере Узбекистана. Ее представители побывали в Минтрансе Узбекистана, где обсудили строительство платных автомобильных дорог Ташкент-Андижан, Ташкент-Самарканд, которое реализуется при консультативной поддержке Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Также были рассмотрены проекты строительства 66-километровой автомобильной дороги между Самаркандом и Шахрисабзом и туннеля протяженностью 4,4 км на перевале Тахтакарача. По итогам встречи CGGC выразила готовность представить в Минтранс Узбекистана свои финансовые, технические и другие предложения по обсужденным проектам.

Источник - fergana.plus
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