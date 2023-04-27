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ШОС готовится к гуманитарным действиям в зоне спецоперации
21:48 28.04.2023

На саммите в Дели министры обороны обсудят угрозы региональной и международной безопасности
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
27.04.2023

Встречи глав оборонных ведомств стран ШОС уже стартовали в Дели.
Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) берут курс на разрешение конфликта в Украине невоенными дипломатическими мерами. Именно такой вывод можно сделать из повестки предстоящих совещаний глав оборонных ведомств (пройдет 27–28 апреля) и МИД (намечено на 4–5 мая) стран – участниц ШОС в Нью-Дели (Индия), которые "обсудят актуальные вызовы и угрозы региональной и международной безопасности".
Миротворческий настрой в известной степени подтвержден в телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого китайский лидер сообщил своему коллеге, что "диалог и переговоры – единственный реальный способ урегулировать украинский кризис". И не исключено, что ШОС к таким шагам подключится, причем в Дели, среди гуманитарных предложений, направленных на прекращение боевых действий, возможно, будет актуальна и миротворческая тематика. В августе страны ШОС планируют провести "на одном из полигонов Центрального военного округа в Челябинской области совместные военные маневры "Мирная миссия – 2023". Этот вопрос, по официальным данным Минобороны РФ, военные делегации из Белоруссии, Ирана, Пакистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Индии, Таджикистана и Узбекистана обсудили в Екатеринбурге еще в декабре 2022 года. Ранее подобные маневры проводились почти каждый год.

В сентябре 2022 года партнеры России по ШОС и ОДКБ участвовали в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) Вооруженных сил РФ "Восток-2022". По данным Минобороны РФ, на СКШУ было отработано применение коалиционной группировки войск. Как сообщил тогда замминистра обороны РФ Александр Фомин, в маневрах участвовали около 2 тыс. военных, прибывших на Дальний Восток из 14 государств – Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

А 9 декабря в Москве прошла встреча глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ, на которой президент РФ Владимир Путин заявил, что для военно-гуманитарной деятельности этих стран важное значение "приобретают миротворческие операции". "Важно и дальше совершенствовать оперативные возможности миротворческих частей, продолжать работу по их подключению к операциям ООН, направленным на поддержание мира", – сказал глава РФ. Он также подчеркнул, что "необходимо сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам, а она может быть основана не на каких-то мифических неписаных правилах, которых никто не видел, не на чьем-то доминировании и монополизме, а только на международном праве и уважении интересов друг друга". "Президент РФ тогда сказал о партнерах и союзниках РФ по ШОС и ОДКБ. Их немало и важно, что их руководство неравнодушно к конфликту на территории Украины. В отличие от стран НАТО, они нацелены не на вооруженную поддержку Киева, а на гуманитарные шаги, чтобы этот конфликт как можно быстрее прекратился. Нельзя исключать, что эти шаги могут быть связаны с планами определенной миротворческой миссии голубых касок, которые можно обсудить на платформе ШОС", – сообщил "НГ" свое мнение военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

На момент подготовки номера официальной информации о совещании министров обороны ШОС в Индии было мало, поскольку основные мероприятия саммита пройдут 28 апреля. В то же время пресс-служба Минобороны Белоруссии сообщила, что глава военного ведомства Виктор Хренин встретился 27 апреля с китайским коллегой Ли Шанфу. "С 2010 года Белоруссия является партнером по диалогу, а с 2015 года имеет статус официального наблюдателя ШОС. И сейчас началась процедура приема этой страны в Шанхайскую организацию", – напомнил Неткачев. Он отмечает, что белорусские миротворцы уже участвовали в рамках ОДКБ в урегулировании конфликта в Казахстане в январе 2022 года. "Их участие признано успешным. А в 2018 году президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявлял о готовности направить в Украину белорусский миротворческий контингент при соответствующей договоренности между президентами Украины и России", – отметил эксперт. "Министр обороны Украины Алексей Резников в июле 2020 года сообщал, что для разрешения кризиса Киев изучает вопрос введения миротворцев в Донбасс и даже изучает вариант с миротворцами ОБСЕ. Это, конечно, не ШОС. Но и Шанхайская организация при определенных условиях тоже может принять участие в гуманитарных и миротворческих мероприятиях по прекращению Украиной боевых действий", – считает Неткачев.

Между тем в российских медиа накануне появились сообщения о перестановках в Минобороны РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию об отставке Михаила Мизинцева с поста замминистра обороны. А в военном ведомстве сообщили, что новым командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе с 25 апреля назначен генерал-полковник Александр Ленцов. До него российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе с января 2022 года возглавлял генерал-майор Андрей Волков, причина его отставки не названа.

Источник - НГ
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