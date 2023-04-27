Анкара и Москва договорились о новой платежной системе для туристов

21:55 28.04.2023

28 апреля 2023, Кристина Цыцура

Анкара и Москва достигли договоренности по новой платежной системе для российских туристов, сообщает газета Sabah.



Сообщается, что ЦБ России выстраивает с зарубежными банками альтернативную картам "Мир" систему оплаты покупок россиянами, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



Туристы из России могут пользоваться средствами с помощью дебетовой карты, передает РИА "Новости" ее слова. Но о чем именно идет речь, не сообщалось.Ранее банки Турции отказались принимать карты платежной системы "Мир".