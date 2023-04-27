Что происходит с продовольственным сектором в Киргизии?

00:13 29.04.2023

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ В КИРГИЗИИ?



Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев предложил создать при президенте два новых ведомства - продовольственный надзор и транспортное агентство. Первое должно будет выполнять функции ветеринарной службы и санитарного контроля, на второе хотят возложить задачи министерства экономики.



Предложение прозвучало на фоне обострения проблем в продовольственном секторе. Сезонные колебания цен на продукты не могут переломить рост инфляции, которая ускорилась в 2022 г. и продолжает расти до сих пор:



- по сравнению с 2022 г. овощи подорожали на 32,1 %, рис - на 11,4 %, рыба - на 8,4 %;



- в середине февраля стоимость стандартной продуктовой корзины превысила 7 тыс. сомов и с тех пор не снижалась. Это в 2,2 раза больше, чем в 2018 г.;



- весной цены на помидоры, перец, груши, яблоки и бананы оказались выше, чем зимой.



Рост ВВП Киргизии в 2022 г. был в два раза ниже темпов роста инфляции. В 2023 г. ситуация может повториться: ожидаемый уровень инфляции к концу года - 10–12 %, ожидаемые темпы роста - 4,5 %.



В этих условиях Бишкек предлагает меры, которые бы свидетельствовали о внимании к рынку продовольствия. Тем не менее системную проблему инфляции это не решает.