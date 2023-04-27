Что подтвердила болезнь Эрдогана? - Хилал Каплан

00:14 29.04.2023

Sabah

Турция



Что подтвердила болезнь Эрдогана?

Sabah: Эрдоган в порядке, он продолжит внушать доверие друзьям и страх врагам



Лживые измышления самых презренных врагов об "эпилептическом припадке" и "сердечном приступе" подтвердили: Эрдоган - мировой лидер, считает автор статьи в Sabah. Миллионы турок молились за здоровье своего лидера. И вчера он принял участие в открытии АЭС "Аккую", продолжив "внушать доверие друзьям и страх врагам".



Хилал Каплан



Не нужно вновь открывать Америку, чтобы сказать, что быть мировым лидером - это тяжелая работа. Каждое ваше заявление, каждый шаг становится событием, и, если вы вдруг чихнете, средства массовой информации тут же сделают новость об этом.



Это нормально, но, когда речь идет об Эрдогане, западная пресса, как всегда, входит в азарт, и в воздухе витает дезинформация.



Давайте вспомним, что произошло. Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден сделать перерыв во время прямой трансляции интервью из-за болезни. Однако позже президент вернулся в эфир и объяснил, что это легкое недомогание, из-за напряженного графика он подхватил желудочный грипп. Президент даже попросил прощения у зрителей.



Согласно информации, распространившейся в кулуарах, Эрдоган и до эфира испытывал дискомфорт, врачи просили его отказаться от участия в передачи, но лидер все-таки предстал перед публикой, несмотря на болезнь желудка, сказав: "Мы обещали". Причиной его настойчивости было уважение к своему народу.



Эрдоган вернулся в эфир, подчеркнув, что его болезнь протекает в легкой форме. Однако за те 20 минут, на которые передача прервалась, время в стране словно замедлилось. Большинство, соратники и противники, горевали и молились. А радость всяких выродков, обусловленная их малодушием, даже недостойна упоминания.



Однако беспокойство имело место не только в Турции, но и в мировых СМИ. France 24 сообщил новость так: "Эрдоган отменил свою предвыборную работу. Президент Турции отменил еще один день". Все, от Financial Times до Deutsche Welle*, писали об отмене программы Эрдогана на один день.



Даже эксперт Совета по международным отношениям (Council of Foreign Relations) Стивен Кук (Steven Cook), яростный туркофоб, написал следующее: "Быть мировым лидером тяжело, вести предвыборную кампанию изнурительно, люди болеют – Джорджа Буша-старшего стошнило на премьер-министра Японии, Хиллари Клинтон покачнулась и чуть не упала, но все они были в порядке. Может быть, ничего, но здоровье Эрдогана некоторое время является проблемой".



В то время как даже самый ярый противник признает, что Эрдоган является мировым лидером, беглые члены Террористической организации фетхуллахистов (FETÖ), одни из самых гнусных врагов турецкого лидера, написали, что Путин срочно выехал в Кремль и причиной якобы является болезнь Эрдогана. Иными словами, придумывая ложь, они подтверждали могущество главы турецкого государства на мировой арене.



Сначала писали об "эпилептическом припадке", потом – "сердечном приступе"... Миллионы сердец слились в единой молитве. С неба кости не посыпались на радость презренным псам.



Вчера, 27 апреля, Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии на атомной электростанции "Аккую" в режиме видеоконференции. И продолжил внушать другу доверие, а врагу страх.



Автор: Хилал Каплан (Hilal Kaplan)



* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России