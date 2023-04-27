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|Весеннее обострение. В Горный Бадахшан пытались прорваться террористы из Афганистана
00:15 29.04.2023
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ. В ГОРНЫЙ БАДАХШАН ПЫТАЛИСЬ ПРОРВАТЬСЯ ТЕРРОРИСТЫ ИЗ АФГАНИСТАНА
На территорию Горно-Бадахшанской автономной области проникли не менее шести представителей террористических организаций, сообщает ГКНБ Таджикистана. По данным спецслужб, они пересекли афгано-таджикскую границу для совершения теракта на территории Таджикистана. На месте инцидента были обнаружены 8 гранат и 19 упаковок взрывчатки.
ГКНБ и правоохранительные органы ГБАО нейтрализовали часть злоумышленников, некоторым удалось сбежать. Мирные жители и военнослужащие не пострадали.
900 км из 1433 км афгано-таджикской границы пролегает в Горном Бадахшане - наименее населенном и экономически слабом регионе Таджикистана. Внутренние беспорядки из-за бедности, социальной незащищенности и роста преступности уже вспыхивали в ГБАО в ноябре 2021 г. и в мае 2022 г.
В 2023 г. степень угроз возросла: в феврале на таджикско-афганской границе активизировалось ИГ*.
* - организация, деятельность которой запрещена в России