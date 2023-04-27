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|Байдену осталось рассчитывать только на лекарства
00:22 29.04.2023
80-летний президент США Байден решил выдвинутся на второй срок.
Его оппоненты, однако, публично сомневаются в физических способностях американского лидера занимать столь ответственную позицию.
Рейтинг одобрения деятельности Байдена бьет антирекорды, а значительное число опрошенных американцев и вовсе выступили против выдвижения действующего президента США на новый срок.
Даже сотрудники Байдена в Белом доме жалуются на его старческие проблемы.
Именно поэтому еще один американский политик, Никки Хейли, заявляет, что в случае переизбрания Байден не проживет весь свой второй срок: "Я думаю, что, если вы голосуете за Джо Байдена, вы действительно рассчитываете на президента Харрис (вице-президента США), потому что мысль о том, что он доживет до 86 лет, не является чем-то вероятным"
/Рисунок Александра Зудина/