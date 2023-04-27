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Новая perestroika похоронит старую Америку, - А.Трофимов
00:24 29.04.2023

ИноСМИ
Россия

Новая perestroika похоронит старую Америку

Антон Трофимов

Растущие усилия России, Китая и их союзников по переформатированию системы международных отношений уже приносят плоды. Теперь и в США начали понимать, что однополярному долларовому миру приходит конец. Наиболее разумные американцы задаются самым важным вопросом: как и что сделать, чтобы новая perestroika не похоронила теперь уже их самих?

Тон в обсуждении проблемы задал журнал American Thinker статьей "Как создать внешнеполитическую катастрофу". "Из-за американской политики в отношении Украины сблизились наши главные противники и великие державы Россия и Китай, - констатирует автор материала Джаред Питерсон. - Более глупую и ущербную политику сложно отыскать в анналах истории дипломатии. Теперь Москва и Пекин по-настоящему сплотились в своей решимости покончить с „основанным на правилах международным порядком"".

Определением, которое Питерсон язвительно взял в кавычки, западные политики обозначают миропорядок, в котором роль безусловного гегемона принадлежит Соединенным Штатам. "Это весьма нелепое название", - замечает автор. И подчеркивает, что такой "порядок" никогда не мешал Америке "освобождать себя от соблюдения своих собственных правил, когда и где ей это выгодно, скажем, в Ираке, Ливии или Сирии".

Совершенно справедливо. Как справедливы и остальные провалы американской внешней политики последних лет, которые анализирует автор статьи в American Thinker. Это и организация переворота на Украине с дальнейшей поддержкой и непосредственным участием в эскалации конфликта. И подрыв "Северных потоков", при упоминании которых в Вашингтоне уже давно нервно вздрагивают и оглядываются в поисках недоброго шутника. И превращение Западной Европы в послушных исполнителей заокеанской воли, из-за чего европейцы все чаще и громче стали называть своими главными врагами не мифических русских, а реальных американцев.

Господин Питерсон не заглядывает слишком далеко в прошлое, иллюстрируя свой тезис о провале внешней политики США в основном событиями последних двадцати лет. А зря! Иначе он заметил бы, что отказ Америки от "правил", на котором она выстроила новый "международный порядок", начался куда раньше. Как минимум в 1999 году, когда под давлением США начались "гуманитарные бомбардировки" бывшей Югославии, за которыми последовали хорошо срежиссированные псевдо-судебные процессы над югославскими лидерами. Развитием этой политики и стали инспирированные Америкой интервенции и военные перевороты в Ираке и Ливии, превратившиеся в гуманитарные катастрофы.

Упоминание Сирии в том же контексте имеет иной смысл. Да, конечно, попытка свергнуть президента Башара Асада была очередным просчетом американской политики. Но заметим: избежать катастрофы и сохранить сирийское государство как государство, с которым примиряются многие бывшие противники, помогли те, кого Америка упорно называет "государствами-изгоями". Прежде всего - Россия и Иран, которые поддержал Китай.

Этого в Вашингтоне совершенно не ожидали. Там просто поставили крест на всех, кто не устраивал Белый дом своей самостоятельностью и суверенностью. И такая международная близорукость дорого обошлась США. Америка недооценила формирование новых центров силы и проморгала тот миг, когда они договорились между собой, забыв длинные счеты взаимных обид. Им помог сделать это общий враг, упивавшийся иллюзией собственного всесилия.

Этот процесс захватывает все новые и новые страны, выпадающие из сферы влияния США. Это хорошо видно на примере Турции, где все чаще прибегают к откровенно риторике и, напротив, подчеркнуто лояльны к России. Об этом можно судить, например, по опубликованному в газете Cumhuriyet материалу "Новый мировой порядок", посвященному краху американской мировой политики. "„Эпоха тюльпанов", или „новый американский век", смогла воцариться лишь на 30 лет, - подчеркивает турецкий журналист Хасан Эрель. - На самом деле это даже оптимистичная оценка, поскольку конечную дату можно отодвинуть назад, до конфликта в Грузии в 2008 года или до объявления Китаем об инициативе „Пояс и путь" в 2013 году".

Стоит обратить внимание на выбранные автором реперные точки. Операция по принуждению Грузии к миру - первый решительный шаг России, совершенный не то, что без оглядки на США, а с откровенным вызовом им. Ведь именно американские усилия привели к власти президента Саакашвили, отдавшего приказ атаковать Цхинвал, и именно американские инструкторы предводительствовали грузинскими военными. Китайская инициатива "Пояс и путь" стала первым шагом к созданию того Глобального Юга, который сегодня стал главным оппонентом коллективного Запада.

"2023 год, определенно и бесспорно, войдет в учебники истории как год окончания „американского века" и начала „нового мирового порядка"", - резюмирует турецкий журналист. Это уж точно! И дело тут не только в том, что именно нынешний год продемонстрировал полное бессилие западных стран оказывать экономическое, а тем более политическое давление на своих соперников. Дело в том, что все шаги в этом направлении не отдалили, а лишь приблизили крах главной опоры "порядка, основанного на правилах" - долларовой экономики.

Гонконгская South China Morning Post так оценивает итоги недавнего визита президента Бразилии Лулы да Сильва в Китай: "Это могло бы помочь БРИКС быстрее создать новую глобальную экономическую архитектуру, которая позволит глобальному Югу освободиться от влияния МВФ и Всемирного банка, а также от международной торговой системы, основанной на американском долларе". Более осторожная в оценках британская Financial Times обращает внимание на то, что "золото, самый старый и самый традиционный из всех активов, сегодня стало движущей силой мятежа центробанков против доллара. В прошлом доллар и золото очень часто считали безопасной и надежной гаванью, но сейчас золото считается более безопасным".

За процессом дедолларизации пристально следят и те страны, которые пока не состоят в БРИКС и либо намерены войти в союз, либо серьезно задумались об этом. Как пишет кувейтская Al Rai Kuwait, "мир с нетерпением ждет конца доллара как мировой валюты после того, как было объявлено о создании альтернативной валюты для стран-участниц БРИКС".

Говорить о крахе доллара как мировой валюты в ближайшие год или два не приходится. Такие процессы занимают гораздо больше времени. Впрочем, их можно и ускорить. Один из шагов в этом направлении -экспоненциальный рост числа стран-участников БРИКС. Сегодня в этом союзе состоят пять государств: Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка. Главной темой ближайшего саммита организации, который состоится 2-3 июня в Кейптауне, станет именно вопрос ее расширения. На сегодняшний день, как сообщает агентство Bloomberg, поступило уже 19 заявок на вступление в союз. Список стран-кандидатов не обнародован, достоверно известно лишь двое - Саудовская Аравия и Иран. Среди возможных претендентов называют Аргентину, ОАЭ, Алжир, Египет, Индонезию, Филиппины, Мексику, Вьетнам и даже Турцию.

Когда турки, и без того демонстрирующие смену внешнеполитического вектора, подадут заявку на вступление в БРИКС, ее наверняка удовлетворят. И это станет начало развала НАТО. Ведь Анкара является участником Североатлантического блока более 70 лет - с 1952 года! Если Америка и правда, как пишут американские журналисты, начала задумываться о крахе внешней политики, ей нужно прежде всего понять, почему от нее начали отворачиваться даже самые верные союзники. Можно и подсказать. Не стоило превращаться из партнера в диктатора. Тем более всемирного.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682717040


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