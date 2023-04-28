Бунт Эр-Рияда против наследия Лоуренса Аравийского, - Дм.Минин

00:30 29.04.2023

ДМИТРИЙ МИНИН | 28.04.2023 |



Конец векового англосаксонского господства на Ближнем Востоке



В марте-апреле Королевство Саудовская Аравия (КСА) осуществило целый ряд знаковых шагов по прорыву системы векового англосаксонского доминирования в своей политике. Оно подало одобренные правительством официальные заявки на присоединение к ШОС и БРИКС. Вырвалось за пределы примененного к нему англосаксами принципа "разделяй и властвуй", примирившись при посредничестве Китая с Ираном и остановив войну в Йемене. Признало Дамаск и обеспечило ему поддержку других арабских государств, полностью лишив легитимации пребывание в Сирии американских войск. В ОПЕК КСА согласилось с очередным снижением добычи нефти, что, по мнению Вашингтона, подрывает западные усилия по блокаде России.



Реакция США была бурной и почти истеричной. В середине апреля в течение четырех дней Эр-Рияд посетили четыре американские делегации, в один голос призывавшие принявшего их наследного принца Мухаммеда бен Салмана пересмотреть эти решения. Сторонний наблюдатель назвал их "отчаянным десантом". Сначала в Саудовскую Аравию прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс. 11 апреля наследный принц в Джидде принял американского сенатора Линдси Грэма, республиканского ястреба-республиканца, как бы демонстрировавшего саудитам "двухпартийный консенсус". 12 апреля Мухаммед бен Салман принял советника США по национальной безопасности Джейка Салливана. 13-14 апреля Саудовскую Аравию посетили координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк (бывший сирийский "прокуратор") и специальный координатор США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн. В составе делегации также был специальный представитель США по Йемену Тим Лендергкинг.



Количественный натиск в качество, однако, не перерос; скорее продемонстрировал хаос, царящий в американской администрации, и убедил лишний раз саудитов в том, что Вашингтон "уже не тот". На днях наследный принц позвонил В. Путину, по-видимому, информируя его об этой "странной чехарде", и подтвердил, что Эр-Рияд не намерен пересматривать свои решения.



Господство на Ближнем Востоке Британской империи, а затем плавно сменивших ее в этой роли США длилось по крайней мере столетие со времен Первой мировой войны. Символически установление британского господства связывается с деятельностью знаменитого Лоуренса Аравийского, поднимавшего на восстание против Османской империи местных арабских правителей. Хотя сам Лоуренс в 1919 году на Версальской мирной конференции поддержал требования арабов о предоставлении им независимости, это его требование было проигнорировано. Как всегда, революции совершают идеалисты, а их плодами пользуются негодяи.



Тяготиться навязываемой им извне волей и чуждыми нравами ближневосточные страны стали давно. Эти тенденции нарастали параллельно увяданию экономической и военной мощи Запада. Предпринятая более десяти лет назад при прямом подстрекательстве США попытка трансформации региона под лозунгом "Арабской весны" была призвана повернуть вспять данные процессы, но безуспешно.



Сегодня подрывной потенциал "Арабской весны" полностью себя исчерпал. Ближний Восток пережил "гибридное вторжение" в свои дела и стряхивает с себя его последние клочья. Приближающееся полное возвращение Сирии в арабский мир и переговоры о примирении между соседями по всему региону ставят здесь точку.



Кто это выглядывает из-за принца?



Кто это выглядывает из-за принца?



Поучайте своих "паучат!"



Поучайте своих "паучат!"



Результатом бурного десятилетия явилось то, что ближневосточные государства, включая самое мощное из них – КСА, продолжили стремиться к обретению полного суверенитета еще с большей энергией. Ведь местные элиты прекрасно понимают, откуда на них свалилась "гибридная" напасть.



Дело не только в зримых проявлениях их разочарования в "моральном лидерстве" США, но и в более глубинных процессах. Саудиты называют взятый ими курс диверсификацией международных отношений.



Динамика торговли КСА с Китаем, ЕС и США



Динамика торговли КСА с Китаем, ЕС и США



Товарообмен Саудовской Аравии с Китаем ($87 млрд) еще в 2021 году превысил торговлю с США ($25 млрд) более чем в 3 раза. Сейчас этот показатель приближается к 4. Китай – более крупный торговый партнер Саудовской Аравии, чем весь Запад. Переход Эр-Рияда в торговле с Пекином на юани является назревшим и закономерным. Возникновение с саудовской подачи на международных площадках такого фактора, как нефте-юань представляет собой один из ключевых ударов по монопольному положению доллара в мировых финансах.



Си Цзиньпин в Эр-Рияде встречается с лидерами стран Персидского залива



Си Цзиньпин в Эр-Рияде встречается с лидерами стран Персидского залива



С Россией КСА связывает достаточно плотное сотрудничество по линии ОПЕК и интересы в торговле нефтью. Как отмечает Newsweek, последнее решение Саудовской Аравии о снижении добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки стало ударом для и без того напряженных отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, "усугубление которых при администрации президента Джо Байдена уже подтолкнуло Саудовскую Аравию к сближению с Россией и Китаем".



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и В. Путин



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и В. Путин



Демонстративная "порка" России в виде санкций и ареста ее зарубежных активов, которая, по замыслам американцев, должна была напугать всех остальных, включая КСА, имела противоположный эффект. Саудиты примерили эту роль на себя и поняли, что без России как влиятельного фактора мировой политики США могут заставить их и цену на нефть снизить, и собственности лишить, аннулировав, например, в одностороннем порядке свои облигации, в которые арабы вложили многие сотни миллиардов долларов. Предлог может быть любой – от полузабытой истории с Хашогги до суровых наказаний сторонников ЛГБТ в КСА. Поэтому отказ от санкций против Москвы прямо отвечает национальным интересам Эр-Рияда.



Die Zeit пишет, что изменение политического курса Саудовской Аравии - это не просто "каприз". За последние десятилетия на фоне противоречивых заявлений и действий американских президентов саудиты убедились в том, что на США нельзя полагаться. Сейчас Запад не может сделать Саудовской Аравии никакого сопоставимого предложения. Ни европейские государства, ни США не могут купить большое количество саудовской нефти. Да и открыть свои западные альянсы для такой авторитарной монархии, как Саудовская Аравия, они не могут. "Если Саудовская Аравия станет неотъемлемой частью китайско-российского альянса - это будет очень плохой новостью для Запада", - заключает Die Zeit.



Войска США в КСА



Войска США в КСА



Зависимость КСА от США еще сохраняется в военной сфере, в том числе в поставках оружия. КСА занимает пятое место в мире по расходам на оборону ($75 млрд). 78% своего импорта вооружений Королевство обеспечивает за счет США, постоянно нуждается в запчастях и обслуживании, а Китай не сможет легко восполнить этот пробел.



Отказаться полностью от американского зонтика саудиты пока не готовы. Но и здесь многое может поменяться в случае неудачного для американцев завершения конфликта на Украине. Это, кстати, одна из причин, касающаяся не только Саудовской Аравии, но и потенциального ущерба для военных связей американцев со многими странами, почему они так отчаянно собираются воевать вплоть "до последнего украинца".