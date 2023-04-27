Что нового в "Новом Узбекистане"?

00:47 29.04.2023 Рамзия Мирзобекова, Asia-Plus



Что поменяется в главном законе страны наших соседей.



30 апреля в Узбекистане пройдет референдум. Поправки в Конституцию будут внесены для адаптации под "Новый Узбекистан". Рассказываем, что поменяется в главном законе страны наших соседей.



Референдум в Узбекистане должен был пройти еще в прошлом году, но в связи с событиями в Каракалпакстане, его дата была перенесена.



Напомним, конституционная реформа, в частности, предполагала устранение суверенитета Республики Каракалпакстан и лишение ее права выхода из состава Узбекистана, что вызвало недовольство жителей этой республики и вывело их на протесты. Жесткие столкновения между силовиками и митингующими привели к человеческим жертвам.



После этого правки относительно статуса республики были убраны из проекта новой Конституции, и в середине марта сенат страны одобрил дату референдума уже без них.



Конституция страны, в соответствии с новыми правками, обновится на 65%, а это - 27 новых статей и 159 новых норм.



Инициатором конституционных реформ в Узбекистане стал президент страны Шавкат Мирзиеев, который обосновал это необходимостью адаптации главного закона под требования "Нового Узбекистана". В первую очередь в ней изменили принцип "государство - общество – человек" на "человек - общество – государство". Таким образом, по мнению авторов реформ, интересы человека будут поставлены превыше всего.



Инициатива создания "Нового Узбекистана" также принадлежит Шавкату Мирзиееву. Она была главной повесткой его предвыборной кампании на выборах 2021 года. "Новый Узбекистан", по его мнению, - это страна демократии и гуманизма, построенная на следующих инициативах:



- активное предпринимательство и адресная финансовая поддержка;



- повышение эффективности сельского хозяйства;



- качественное образование;



- сбалансированное развитие регионов;



- справедливость и верховенство закона - основа демократического государства;



- приоритетные задачи в сфере безопасности и открытой, прагматичной, активной внешней политики.



Суперпрезидент?



Следует отметить, что конституционные реформы в Узбекистане стали проводиться сразу после Казахстана и под аналогичными лозунгами. В Казахстане уже второй год проводятся реформы для создания "Нового Казахстана".



Правда там они, в первую очередь, направлены на отход от суперпрезидентского правления.



В Узбекистане же "добрую" традицию решили продолжить и, как отмечает эксперт по Центральной Азии Темур Умаров, его полномочия, напротив, были расширены, "забрав" какую-то часть у других.



В новом главном законе срок президентского правления повышается с пяти до семи лет, при этом мандаты самого Мирзиеева, который уже второй срок находится на посту главы государства, обнуляются и он получает право вновь выдвигаться на пост главы государства.



Также президент сохраняет за собой широкие полномочия. Любые изменения в сторону демократических решений, в конечном итоге, оставляют право за ним - например, назначение премьер-министра.



В соответствии с новыми нормами, премьер хоть и должен будет выдвигаться президентом, но его кандидатура должна быть согласована со всеми фракциями политических партий в течение месяца и после этого одобрена сенатом. Но если кандидатура премьера будет отклонена три раза, то президент имеет право распустить сенат и сам назначить премьер-министра. Другие ключевые назначения тоже проводятся президентом, даже глава Сената выдвигается им.



Хокимы городов и районов также назначаются главой государства, правда, по новым правилам они не могут входить в советы (Кенгаш) народных депутатов.



Хокимы области, района и города представляют соответствующему Кенгашу народных депутатов отчеты по важнейшим и актуальным вопросам социально-экономического развития области, района, города, по которым Кенгашем народных депутатов принимаются соответствующие решения. Других особых полномочий за Кенгашами нет.



После отставки президент РУ занимает пожизненно должность члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан



"Всем понятно, что реформа проводится для того, чтобы изменить роль президента. К тому же, в ней есть явный намек на то, что люди, которые находятся у власти после принятия новой Конституции смогут сохранить свои позиции", - считает Темур Умаров.



О чем другие изменения?



В рамках развития социальной жизни населения, государство увеличило свои обязательства по сокращению бедности в три раза.



Сторонники реформ говорят о поддержке 2,2 млн малообеспеченных семей, которую взяло на себя государство, хотя эту поддержку они уже получают. Также государство обязуется обеспечить жильем малообеспеченные семьи, хотя и этот процесс уже идет, его, видимо, решили закрепить на самом высоком уровне.



Так, в прошлом году новыми квартирами были обеспечены 50 тысяч семей, в этом году эта цифра достигла 90 тыс., а в ближайшие годы она повысится до 200 тыс. семей.



Проект Конституции, в связи с этим, закрепляет за государством обязательство по поощрению жилищного строительства.



Кстати, градостроение в Узбекистане, в соответствии с новыми требованиями, будет осуществляться под общественным контролем "в целях обеспечения экологических прав граждан и недопущения вредного воздействия на окружающую среду".



Многоэтажки в Ташкенте



"Проекты градостроительных документов подлежат общественному обсуждению в порядке, установленном законом. Государство в соответствии с принципом устойчивого развития реализует меры по улучшению, восстановлению и охране окружающей среды, сохранению экологического равновесия. Государство принимает меры по охране и восстановлению экологической системы, социальному и экономическому развитию региона Приаралья", - говорится в проекте главного закона.



Особая роль в нем отдается учителям. Они признаются основой развития общества и государства, формирования и воспитания здорового, гармонично развитого поколения, сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала народа.



"Государство заботится о защите чести и достоинства учителей, их социальном и материальном благополучии, профессиональном росте", - говорится в 52 статье проекта Закона.



А еще в соответствии с этим проектом, не только родители будут нести ответственность за несовершеннолетних детей, но совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях.



Права человека



Многие наблюдатели отмечают усиление прав и свобод граждан в новом проекте. Так решением проблемы пыток можно считать критерии закона о том, что лицо не может быть признано виновным или подвергнуто наказанию, если признание им своей вины является единственным доказательством против него.



Также, в пользу гражданина будут толковаться возникающие в законодательстве неясности между ним и органами госвласти.



Сторонники реформ считают, что эти правила обеспечивают приоритет прав человека, повышают ответственность госорганов при выполнении своих обязанностей с соблюдением прав человека, предотвращают применение чрезмерных правовых мер в отношении людей.



Также, согласно новым требованиям, тайну переписки может ограничивать только суд, до этого эти полномочия были в руках прокуратуры.



Новая Конституция также запрещает детский труд.



В отдельной главе предусмотрены права молодежи. Государство несет ответственность за обеспечение защиты личных, политических, экономических, социальных, культурных и экологических прав молодежи, поощрение ее активного участия в жизни общества и государства и создает условия для ее духовного, интеллектуального, творческого, физического и нравственного развития.



Бизнес



Бизнесу обещается ограничение монополии, установление системы справедливого налогообложения, формирование истинно свободной рыночной экономики за счет усиления гарантий предпринимательской деятельности, развития рыночных отношений, создания условий для добросовестной конкуренции, обеспечение благоприятного инвестиционного и делового климата.



НПО, религиозные организации и СМИ



Негосударственным некоммерческим организациям даются равные правовые возможности для участия в жизни общества. Закон запрещает госорганам и должностным лицам вмешиваться в их деятельность, также, как и им запрещает вмешиваться в государственные дела.



Аналогичные условия создаются и религиозным организациям. Государство дает им свободу деятельности, но запрещает вмешиваться в свои дела.



СМИ также гарантируется свобода деятельности и обеспечиваются условия для реализации ими права на поиск, получение, использование и распространение информации. СМИ несут ответственность за достоверность предоставляемой ими информации. Цензура не допускается.



"Воспрепятствование деятельности или вмешательство в деятельность средств массовой информации влечет ответственность в соответствии с законом".



Обсуждения новых норм Конституции экспертным сообществом сводятся к тому, что "бумага вытерпит все" и ее реализация, как всегда, будет зависеть от политической воли власти… Источник - Азия-Плюс

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