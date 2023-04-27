Индию и Пакистан удерживает от нового конфликта только ядерное оружие, - А.Храмчихин

00:51 29.04.2023 В режиме ожидания Апокалипсиса



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.

27 апр. 23



Истребитель JF-17 ВВС Пакистана готовится к взлету на авиационном шоу в Чжухае.

Потенциальная индо-пакистанская война, как иногда кажется, очень похожа на потенциальную войну между Арменией и Азербайджаном. В обоих случаях вопрос не в том, будет ли эта война вообще, а в том, когда же она начнется. Потому что и там, и тут имеет место неразрешимый территориальный конфликт при взаимоисключающих позициях сторон, которые не меняются десятилетиями. И факт вечного жесткого противостояния уже стал важнейшей составляющей национальной психологии в странах-противниках: сколько эти страны существуют в нынешнем виде, столько и являются врагами.

ФАКТОР СДЕРЖИВАНИЯ



Есть, правда, одна очень существенная разница.



Армения и Азербайджан не имеют ядерного оружия – и есть подозрения, что не будут иметь его никогда. Это на самом деле сильно понижает для них политический и психологический порог для начала войны, что и продемонстрировали события осени 2020 года ("Армения – Азербайджан: 26 лет спустя", "НВО", 27.11.20). Поэтому между ними неизбежно начнется еще одна война, если только Армения не капитулирует сама.



Индия и Пакистан ядерное оружие, а также средства его доставки очень даже имеют, причем продолжают их наращивать. Учитывая крайнюю перенаселенность обеих стран, а также их природно-климатические условия (постоянные сильнейшие жара и влажность) при не очень высоком уровне медицинского обслуживания, ядерная война между ними станет настоящим апокалипсисом. Что прекрасно понимают обе стороны.



Прекрасно понятно и то, что ядерное оружие гораздо нужнее Пакистану, чем Индии, поскольку Индия гораздо сильнее в обычных вооружениях.



Здесь можно проводить аналогии с другими реальными или потенциальными конфликтами – между Россией и Украиной или между Алжиром и Марокко ("Марокко и Алжир: ни мира, ни войны", "НВО", 17.02.23). Во всех этих случаях более сильная в военном отношении страна еще и гораздо больше по территории. Она "нависает" над более слабой страной, создавая ситуацию, когда та, по сути, не имеет тыла, поскольку авиация и ракеты сильной стороны могут достать до любой точки слабой. А вот более слабая страна в лучшем для нее случае способна дотянуться только до приграничных районов более сильной.



ПРЕВОСХОДСТВО В ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЯХ



Индия очень существенно превосходит Пакистан практически по всем классам боевой техники (кроме, пожалуй, самоходной артиллерии), причем как количественно, так и качественно.



У индусов еще остается довольно много устаревшей техники, но у пакистанцев ее гораздо больше. В частности, основу пакистанских ВВС до сих пор составляют самолеты второго и третьего поколений (J-7, "Мираж-3/5"), да и среди F-16 преобладают ранние модификации А и В производства 1980-х годов. Индийские МиГ-29, "Мираж-2000" и тем более Су-30 гораздо мощнее и современнее.



Подавляющее большинство пакистанских танков – различные китайские производные от Туре 59, то есть ухудшенного Т-54. У них тоже не просматривается шансов против многих тысяч индийских Т-72 и Т-90, а 320 полученных Пакистаном с Украины в начале 1990-х Т-80УД эту страну не спасут.



Аналогичная ситуация и на море, лишь пакистанский подводный флот способен создать индусам определенные проблемы. К тому же и ВПК Индии гораздо мощнее пакистанского. Хотя с разработкой собственного вооружения у Индии до сих пор наблюдаются большие трудности, массовое лицензионное производство там освоили вполне успешно.



ПРЕВОСХОДСТВО – НЕ ГАРАНТИЯ ТРИУМФА



Правда, надо сказать, что индийские ВС практически всегда имели значительное превосходство над пакистанскими, но это отнюдь не гарантировало им победы (кстати, события на Украине тоже показывают нам, что формально более слабая сторона может создать очень большие проблемы формально более сильной стороне).



Так, в 1965 году ("Кровавый след Британской империи", "НВО", 21.08.20) войну в воздухе выиграли ВВС Пакистана. Из-за чего война на суше, по сути, окончилась без внятных результатов.



В 1971 году главной целью Дели был отрыв у противника его восточной части, нынешней Бангладеш ("Нью-Дели отмечает одну из самых важных побед", "НВО", 04.12.20). Цель эта, разумеется, была достигнута, поскольку весьма слабая пакистанская группировка в восточной части страны была полностью изолирована от основной части Пакистана, находилась в полном окружении со стороны индийских войск, которым к тому же активно помогали партизаны внутри самого Восточного Пакистана. На западном же фронте успехи индусов были отнюдь не так очевидны, несмотря на значительное превосходство в силах.



Поэтому и в ходе потенциальной новой войны безоговорочный триумф индусам не гарантирован. Возможно, что в лучшем случае они дойдут до Инда (и не факт, что вернут себе Кашмир, поскольку на этом высокогорном театре военных действий (ТВД) превосходство в технике почти не играет роли). Правда, тогда у Пакистана уже совсем не останется тыла, если только в качестве такового не будет использоваться Афганистан.



Именно в такой ситуации Пакистану и нужно ядерное оружие, а также баллистические и крылатые ракеты для его доставки к целям.



Как было сказано выше, самолеты пакистанских ВВС до большей части индийской территории не достанут даже теоретически (даже если отправить их в один конец в стиле камикадзе). А вот создание ракет, достающих до крайних юга и востока Индии, Исламабаду вполне по силам.



Впрочем, ситуация радикально изменится, когда Дели получит российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400. Она сможет сбивать большую часть пакистанских ракет (про самолеты и говорить нечего). А это уже в значительной степени обесценит пакистанский ракетно-ядерный потенциал.



После полного развертывания С-400 (видимо, Индия получит 10 дивизионов этой ЗРС – пять полков по два дивизиона) у Дели появится сильнейший соблазн нанести массированный превентивный удар по пакистанским ракетным войскам с целью уничтожения большей части ракет и их пусковых установок (ПУ). Немногочисленные оставшиеся ракеты будут сбиты "четырехсоткой". После чего Индия получит полную свободу действий без применения собственного ядерного оружия (при том что это оружие останется в целости и сохранности).



КНР ФАКТОР



В этом случае возникает вопрос, придет ли на помощь своему стратегическому союзнику Китай ("Пекин переходит в наступление", "НВО", 16.11.18). Впрочем, наземная война в Гималаях крайне затруднена по причинам природно-климатического характера ("Конфликт на крыше мира", "НВО", 26.06.20). Поэтому наземные силы на западе Китая ориентированы больше на Монголию и Центральную Азию, чем на Индию ("Дикий Запад по-китайски", "НВО", 28.10.22).



А вот ВВС ("От красных драконов темнеет небо", "НВО", 18.03.22) и Ракетные войска НОАК ("Китай прикрывается ядерным щитом", "НВО", 25.11.22) вполне могут наносить удары по индийской территории и через эти самые высокие в мире горы. Да и кораблям ("Поднебесная армада", "НВО", 01.10.21) и подводным лодкам ("Вооружаясь быстрее всех в мире", "НВО", 23.07.21) ВМС НОАК ничто не помешает появиться в Индийском океане, атакуя Индию с востока.



Однако и в этом случае С-400 может серьезно повлиять на ситуацию, поскольку способна сбивать любые китайские самолеты и значительную часть китайских ракет. Кроме того, здесь возникает обратная ситуация: оказавшись в роли более слабой стороны, уже Индия может нанести ядерный удар по Китаю. Хотя ее ракетно-ядерный арсенал в разы меньше китайского, он способен нанести КНР колоссальные людские и материальные потери, делая его победу поистине пирровой.



ЭЛЕМЕНТ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ



В целом многостороннее ядерное сдерживание является решающим фактором для предотвращения войны в Южной Азии. Но может найтись какой-то фактор, это сдерживание обесценивающий (например, та же индийская С-400). Или просто случится некий инцидент, который сейчас предсказать невозможно, но который послужит причиной неконтролируемой эскалации.



Например, подобный инцидент в виде теракта произошел 14 февраля 2019 года в индийской части Кашмира, погибло 45 индийских военнослужащих. Индия возложила всю ответственность на Пакистан, после чего ее ВВС нанесли удар по лагерям исламских боевиков в пакистанской части Кашмира. Основной ударной силой были "Миражи-2000" с израильскими УАБ. Индийские официальные лица заявили о сотнях убитых боевиков, но наземные и спутниковые снимки показали, что, по-видимому, индусы ни во что не попали и никого не убили.



На следующий день в районе границы случился воздушный бой, в ходе которого ВВС Индии потеряли МиГ-21 "бизон" (бортовой номер CU2328), его летчик попал в плен, но очень быстро был возвращен на родину.



Победителем "бизона" стал JF-17, тем самым данный тип записал себе первую в истории победу в воздухе. Это очень интересная машина. По просьбе Исламабада китайский авиапром разработал легкий многоцелевой истребитель FC-1, передал лицензию и помог наладить сборку (модификации JF-17) на территории заказчика. На вооружение НОАК ни FC-1, ни JF-17 не поступают. Заявления индусов о том, что они сбили пакистанский F-16, никаких подтверждений до сих пор не имеют. Хотя на роль сбитого заявлялся самолет этого типа с серийным номером 78–0269, налицо явная фейковая новость. Данный самолет был произведен для ВВС Голландии и носил голландский номер J-269. В 2009 году его приобрела Иордания (иорданский номер 131). В 2014 году она действительно продала Пакистану 13 своих F-16 (вместо них получив еще 15 из той же Голландии), но "131-й" F-16В в их число не входил. Он до сих пор находится в составе ВВС Иордании, поэтому никак не мог быть сбит над Кашмиром.



"Заодно" индусы с помощью израильского ЗРК "Спайдер" сбили собственный вертолет Ми-17. Таким образом, Индия, несмотря на свое огромное количественное и качественное превосходство, опять проиграла в воздухе. Но и Пакистан не имел желания развивать успех, понимая, что превосходство противника неизбежно скажется. Поэтому данный инцидент успешно "замяли". До следующего раза. Или до развертывания С-400.



СОЮЗНИКИ НА БУМАГЕ



Как известно, Китай и Индия являются членами БРИКС и они же вместе с Пакистаном – членами ШОС. Это, впрочем, никоим образом не мешает им готовиться воевать между собой ("Бермудский треугольник" Москвы", "НВО", 21.04.23).



Более того, Пакистан сейчас поставляет Украине такой чрезвычайно нужный ей товар, как 122-мм снаряды. Они производятся в Пакистане по китайской лицензии ("Как страны Азии участвуют в украинской кампании", "НВО", 03.02.23).



Для Пекина это проблемой явно не является. Что и не удивительно. Во время войны в Афганистане до 90% наших потерь пришлось на китайское, а не на западное оружие ("Афганский урок для России", "НВО", 06.04.18). Никогда такого не было – и вот опять. Источник - НГ

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